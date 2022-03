Naučí vás tam bojovat se světelnými meči i používat Sílu. Pak vás vezmou na intergalaktickou diskotéku. A když už nebude moci pokračovat, odpočinete si v modulárním pokoji s výhledem do vesmíru. Pokud jste někdy chtěli zavítat na hvězdnou loď ze světa Star Wars, nyní máte možnost – Disney totiž ve svém floridském parku otevřelo nevšední zážitek. Za dvoudenní výlet za pomyslnou hranici Země si ale připlatíte.

O otevření speciálního hotelu na motivy jedné z nejslavnějších filmových ság všech dob se mluvilo již v roce 2019. Americký zábavní gigant Disney měl v plánu svým novým hotelem doplnit resort Star Wars: Galaxy’s Edge, který je rájem pro všechny fanoušky Star Wars. Po zhruba třech letech se hotel spojený s unikátním doprovodným programem ve floridském Walt Disney World Resort otevřel.

Protože se ale jedná o zvláštní příležitost, nechá si za ni Disney řádně zaplatit. Za dvě noci pro čtyřčlennou rodinu si v hotelu účtuje šest až dvacet tisíc dolarů, respektive 140 až 470 tisíc korun (v závislosti na velikosti ubytování a službách). Vyplatí se to? Vydejte se s námi alespoň na vizuální výlet do předaleké galaxie.

Vstupte dovnitř

Nejprve na místo přijedete. Přímo před vstupem do lodi na vás počkají členové posádky a všudypřítomný personál, který vám pomůže se zavadly a ukáže vám cestu do atria. Pokud budete chtít zaujmout, vezměte si kufry s tematikou Star Wars.

Vstupte dovnitř Foto: Walt Disney World Resort

Poznejte nového droida

Po nalodění vás přivítá rozsáhlé atrium, které je vyladěné do těch správných kosmických barev. Nejvíce ale zaujme nový droid, možná vzdálený příbuzný R2-D2. Hezky ho pozdravte – jmenuje se SK-62O a bude váš věrný služebník během cesty.

Poznejte nového droida Foto: Walt Disney World Resort

Seznamte se s kajutou

Z atria si to rovnou můžete namířit do vašeho pokoje, kde budete ve volných chvílích odpočívat a spát. A protože budete ve hvězdném křižníku, asi vás nepřekvapí interiér kabiny. Důležitá je zvuková izolace, modularita… a ideálně i velká postel s výhledem do vesmíru.

Seznamte se s kójí Foto: Walt Disney World Resort

Vyzkoušejte zabudovanou postel

Dobrodružství je uzpůsobeno hlavně pro rodiny s dětmi. Rodiče tak ocení manželskou postel, zatímco děti vyzkouší komfort zabudované postele ve zdi, která je vyladěna do oranžova. Šetřit místem se ve vesmírných lodí zkrátka musí.

Vyzkoušejte i zabudovanou postel Foto: Walt Disney World Resort

Zahajte vesmírné dobrodružství

Jakmile se ubytujete, je čas vrátit se do atria na takzvaný nástup, který povede kapitán Riyola Keevan a ředitelka plavby Lenka Mok. Ale nebojte – byť tak nevypadají, jsou to pozemšťané, nicméně s nadpozemskými plány.

Zahajte vesmírné dobrodružství Foto: Walt Disney World Resort

Zorientujte se v aktivitách

Všechny formality máte za sebou – je čas na pořádnou akci. K tomu se vám bude hodit telefon s nainstalovanou aplikací Star Wars: Datapad, v níž uvidíte harmonogram aktivit, které si na lodi užijete.

Zorientujte se v aktivitách Foto: Walt Disney World Resort

Naučte se ovládat křižník

Jako první můžete vyzkoušet společenskou hru, ve které se naučíte, jak hvězdný křižník ovládat. Brzy zjistíte, že nejde o tak jednoduchou činnost. A uznáte, že všichni vesmírní piloti z filmů si zaslouží velký respekt.

Naučte se ovládat křižník Foto: Walt Disney World Resort

Přibližte se rytířům Jedi

Zavítáte také do výcvikového tábora padawanů, kde se naučíte používat světelný meč. Důraz bude kladen jak na jeho správný úchop, tak na optimální švihy, abyste nepříteli způsobili co největší újmu. Samozřejmě „jen jako“.

Přibližte se rytíři Jedi Foto: Walt Disney World Resort

Zastřílejte si s Chewbaccou

Do bojů musíte být připraveni po všech stránkách – jen zacházení se světelným mečem nestačí. Proto vás všemi oblíbený Chewbacca naučí, jak správně střílet, třeba z proluslého bowcasteru.

Zastřílejte si s Chewbaccou Foto: Walt Disney World Resort

Naučte se ovládat Sílu

Správný rytíř Jedi musí ovládat Sílu. Během letu se můžete zúčastnit kurzu, kde vyzkoušíte své magické schopnosti třeba na kamenech. Možná se tak přiblížíte nejen legendám řádu Jedi, ale i ambiciózní Rey.

Naučte se ovládat Sílu Foto: Walt Disney World Resort

Oddychněte si u jídla a pití

Výlet intergalaktickou lodí ovšem není jen o tréninku. Můžete také zavítat do vesmírné kantýny, kde na vás čeká nespočet různých dobrot. Jen pozor – pivo tam stojí 13 dolarů, takže něco přes 300 korun. Drink responsibly!

Oddychněte si u jídla a pití Foto: Walt Disney World Resort

Zatancujte si

Jak asi může vypadat diskotéka po vzoru Star Wars? I to na lodi poznáte. Hned první večer se můžete těšit na velkolepé hudební vystoupení galaktické superstar Gayi. Zazní i kultovní skladba z Mos Eisley?

Zatancujte si Foto: Walt Disney World Resort

A jak to tam vypadá doopravdy?

Někteří šťastlivci se do hotelového hvězdného křižníku už dostali. A především pak youtuber Kyle Pallo ukazuje tento zážitek v celé jeho kráse.