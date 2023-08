Naučil špičkové hokejisty, jak lépe trénovat. Teď se český startup spojil s NHL

Měl sen, že se jednou dostane do NHL, nejlepší hokejové soutěže planety, ačkoliv byl dlouho vrcholovým hráčem basketbalu. Nechtěl však jít do zámoří na ledovou plochu proto, aby na ní hrál, naopak chtěl týmům zprostředkovat moderní technologii, která by jim zlepšila tréninky. Krok po kroku k tomu český podnikatel Bob Tetiva směřoval. Teď to dokázal – a upsal se NHL na několik let.

Bob Tetiva stojí za startupem Sense Arena, který se prostřednictvím virtuální reality snaží hráčům zlepšovat mentální a kognitivní trénink, například ve čtení soupeře, rozhodovacích schopnostech nebo koncentraci. Vlastně se tak snaží přinést do tréninků aspekty, které jsou jen stěží replikovatelné v reálném světě. A právě to zaujalo i prestižní NHL, jejíž některé týmy technologii aktivně využívají.

Hráči si tak mohou na hlavu nasadit headset pro virtuální realitu, na hokejku připnout senzor a přenést se do nového tréninkového zázemí, klidně z pohodlí domova. Poté si mohou vybírat z různých typů cvičení zaměřených na konkrétní dovednosti – zkrátka pilovat hru. Nápad to byl tak zajímavý, že oslovil i špičkové kluby jako New Jersey Devils, Vegas Golden Knights nebo Los Angeles Kings.

Nyní Tetiva svůj byznys posouvá o několik úrovní dále. Sense Arena se totiž stala certifikovaným partnerem celé NHL, což znamená, že uvnitř své tréninkové hry nabídne loga všech týmů, které prestižní hokejovou soutěž hrají, a rozšiřuje tak výrazně své pole působnosti. Dosud se mohl pyšnit titulem oficiálního tréninkového nástroje asociace USA Hockey, spolupracuje také s několika ženskými týmy v rámci NCAA Division I.

Foto: Sense Arena Tréninkové rozhraní Sense Areny ve virtuální realitě

„NHL má jedny z nejvášnivějších fanoušků v celém sportu. Jsme nadšeni, že je můžeme přivést na led, aby si vyzkoušeli, jaké to je trénovat jako hráč nebo brankář,“ říká Tetiva, čímž naznačuje, že Sense Arena není jen pro profíky, ale pro kohokoliv dalšího. „Nové partnerství umožní milovníkům hokeje všech věkových kategorií soutěžit mezi sebou v napínavých cvičeních a zároveň reprezentovat své oblíbené týmy této věhlasné soutěže,“ doplňuje.

Do dnešního dne mělo speciálními tréninky ve virtuální realitě projít už přes dvacet čtyři tisíc hráčů ze čtyřiceti zemí světa, kteří zkompletovali více než dva miliony cvičení. S tím, že se Sense Arena stává partnerem NHL – a bude moci tuto zkratku používat před svým názvem –, lze očekávat, že se budou čísla zvyšovat. A českému sportovnímu projektu věří i investoři, kteří mu loni poskytli další desítky milionů korun.

Mezi nimi jsou i J&T Ventures, kteří ve firmě drží téměř dvanáctiprocentní podíl, skupina Miton s výší podílu necelých sedmnáct procent a společnost Syner, která sedí na více než sedmnácti procentech. Nejvíce drží v Sense Areně její zakladatel Bob Tetiva, konkrétně dvacet pět procent. Vedle hokeje se chce startup prosadit i v tenisu, který je minimálně v Česku mnohem populárnější.

Dosud firma operovala zejména v oblasti Severní Ameriky, odkud jí přitékalo i nejvíce tržeb. Jak informuje server Ekonom.cz, prý až osmdesát procent, a to hlavně právě díky NHL. V Česku má hokej také silné zastoupení, tenis je ale mezi laiky rozšířenější, alespoň co se týče know-how. Proto se do něj chce Tetiva pustit – a na svou premiéru si loni dokonce pozval i legendární tenistku Martinu Navrátilovou, která technologii testovala.

„Když se člověk vidí, jde mu to mnohem více do hlavy, než když vám jen někdo říká, jak se to má udělat. Když je vše vizuální, je to velký rozdíl. Usnadní vám to nácvik techniky, pohybu. Tehdy by mi taková technologie určitě pomohla, všechno urychlí,“ řekla před rokem Navrátilová, když si upravenou tenisovou raketu s umístěným senzorem a headsetem zkoušela na pražské Štvanici. A CzechCrunch byl u toho.