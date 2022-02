Kariéra jednatřicetileté Heather Morgan mohla budit posměšky – komicky drsná rapperka Razzlekhan, která prý trpí vzácnou poruchou vjemů, CEO neznámé firmy i autorka generických článků do byznysových časopisů. Legrace ale skončila, když ji zkraje února s manželem zatkla policie kvůli ukradeným bitcoinům za 100 miliard korun.

„Všichni se až příliš starají, co je správné. Razz ne. A nestydí se. To ji nezastaví,“ deklamuje Morgan aka Razzlekhan v nízkonákladovém klipu ke své písni Versace Bedouin. A pokračuje: „Slepě následovat pravidla je akorát pro blázny.“ A motta, že zákony není třeba se řídit, se podle všeho držela. A její o tři roky starší manžel Ilja Lichtenstein též.

„Byli zatčeni pro podezření z pokusu vyprat kryptoměnu, která byla ukradena při hackerském útoku z roku 2016 na Bitfinex, burzu s virtuálními měnami. V dnešních cenách škoda dosáhla 4,5 miliardy dolarů. Dosud se vyšetřovatelům ve spojitosti s tímto útokem podařilo zajistit kryptoměnu v hodnotě 3,6 miliardy dolarů,“ uvedla náměstkyně generálního prokurátora Lisa Monaco.

Zatím není jasné, zda Morgan a Lichtenstein byli těmi, kdo prolomil ochranu hongkongské burzy a ukradl z Bitfinexu 119 754 bitcoinů. Naprostá většina z nich ale skončila v elektronických peněženkách, k nimž měli přístup.

„V průběhu posledních pěti let bylo zhruba 25 tisíc z těchto bitcoinů vyvedeno z Lichtensteinovy peněženky skrze složité finanční operace. Některé z těchto prostředků pak skončily na účtech, k nimž měl přístup on a Morgan,“ dodali vyšetřovatelé. Podstatnější ale je, že se jim podařilo zadržet zbytek bitcoinů, které manželé nestihli vyprat.

Celé se to podle úředních dokumentů odehrálo na přelomu ledna a února, kdy se agentům z kybernetické jednotky FBI podařilo se soudním souhlasem nabourat do Lichtensteinova účtu na jedné z cloudových platforem. Tam měl uložený šifrovaný dokument s privátními klíči ke dvěma tisícům kryptoadres, který rozluštili. A takto se dostali k přístupu do Lichtensteinovy peněženky, kde leželo 94 636 bitcoinů, jež mu obratem zablokovali.

„Kriminálníci vždycky zanechávají stopy a tento případ ukazuje, že máme nástroje, jak sledovat i digitální stopy,“ připomněl zástupce ředitele FBI Paul M. Abbate. Nepřímo tak potvrdil, že když se hovoří o tom, že kryptoměny jsou vhodné pro zločince, není to tak úplně pravda. Speciálně ne v případě bitcoinu, který je relativně dobře dohledatelný.

Navíc Morgan se svým rusko-americkým mužem podle všeho nebyli úplně nejschopnější v úsilí zlegalizovat desítky tisíc kradených krypto mincí. Je to do určité míry paradox, protože oba v minulosti publikovali na sociálních sítích a v médiích jako Forbes nebo Inc. texty a příspěvky, kde zdůrazňovali potřebu kybernetické bezpečnosti a rizik s ní spojených.

Deník The New York Times upozornil, že Morgan a Lichtenstein žili v luxusním apartmánu na Manhattanu, který ovšem nebyl jejich. Blízkost finančního centra, kde sídlí burzy a největší banky, jim ale podle všeho přirostla k srdci – Morgan se ve své umělecké kariéře stylizovala po vzoru machistických hiphoperů do zručné a výstřední obchodnice, která umí vydělávat miliony. Hovořila o sobě jako o krokodýlovi z Wall Street.

A také jako o ostré hackerce, která trpí specifickou poruchou, totiž synestezií. Jde o schopnost vnímat určité vjemy dvěma a více různými smysly. S nadsázkou – umět ochutnat hudbu nebo cítit barvy. Někteří lidé synestezie dosahují po požití návykových látek, jiní ji mají vrozenou.

„Jediné, na čem záleží, je, že tu je pro všechny odpadlíky a ty, které ostatní přehlíží,“ napsala si Morgan na web svého rapového alter ega Razzlekhan. Prý jde po krku finančním korporacím a farmaceutické lobby a „je jako Čingischán, jen s více pizzami.“ V tom by se jí dalo věřit – v roce 2010 proběhla první finanční transakce s bitcoiny právě tak, že si programátor Laszlo Hanyecz koupil dvě pizzy za deset tisíc bitcoinů. A tak se pizzy staly neformálním symbolem bitcoinů a jejich hodnoty.