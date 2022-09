O víkendu proběhlo předání cen na mezinárodním festivalu v Benátkách, čímž po jedenácti dnech skončila jedna z hlavních filmových událostí roku. Letos přinesla velké debuty, jako když se populární zpěvák Harry Styles poprvé objevil v hlavní roli thrilleru To nic, drahá. Ještě více ale šlo o ročník návratů, ať už máme na mysli metaforický návrat Marilyn Monroe na stříbrné plátno v kontroverzní Blonde, nebo doslovný v případě oblíbeného herce Brendana Frasera, známého z Mumie.

Fraser patří k nejznámějším hollywoodským hvězdám přelomu devadesátých a nultých let, kdy se do paměti diváků zapsal v dobrodružné komedii Král džungle nebo jako akční hvězda ve filmové sérii Mumie.

I když i později ztvárnil mnoho rolí, pro většinu čtenářů bude nejspíš těžké kteroukoliv z nich jmenovat. Jaksi se vytratil z širokého povědomí – zčásti kvůli mnohem menší viditelnosti i měřítku projektů, v nichž se objevoval.

V roce 2018 ale magazín GQ vydal rozsáhlý Fraserův profil, který jeho kariéře dodal zásadní kontext. Velký zlom měl přijít v roce 2003, kdy herce prý na obědě sexuálně napadl Philip Berk, tehdejší šéf Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, pořádající Zlaté glóby. Zatímco Berk se obvinění snažil zmírnit a popřel jakýkoliv špatný záměr, Fraser zdůraznil, že událost měla na jeho život i působení v Hollywoodu výrazný vliv.

Man this makes me so happy to see this beautiful ovation for Brendan. He supported me coming into his Mummy Returns franchise for my first ever role, which kicked off my Hollywood career. Rooting for all your success brother and congrats to my bud Darren Aronofsky. #TheWhale 👏🏾 https://t.co/SNBLPHHmEZ

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 4, 2022