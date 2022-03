Virtuální vůně benzinu, zvuk motoru třese místností, ovladač konzole vás svými vibracemi a zpětnou vazbou poutá k povrchu vozovky, kde jakákoliv chyba může znamenat konec závodu a zároveň přináší příjemné vzrušení mezi ostatními závodníky, kteří vám dýchají na zadní část auta. Nové Gran Turismo na konzolích PlayStation je vším, čím jsme chtěli, aby bylo, a přináší ještě leccos navíc.

Letos to bude už 25 let od doby, kdy světlo světa spatřil první díl této závodní série, která prodala více než 85 milionů kusů. Herní studio Polyphony Digital spadající pod Sony se proto rozhodlo, že se v novince Gran Turismo 7 vrátí po rozpačitém předchozím dílu zpátky ke kořenům v plné parádě. Už první záběry v úvodu hry s desítkami let automobilové historie naznačují, že tady půjde o něco jiného, o emoce. Z pohodlí sedačky se ponoříte do motoristických dějin s cílem nadchnout se pro každý malý krůček, který vás posune blíž k cíli.

A to se povedlo. Oním cílem je vybudovat si vlastní sbírku všech vozů ve hře, což není na první pohled tak jednoduché, jak se zdá, nejen kvůli tomu, že jde o více než 420 různých kousků. Některá z aut je možné koupit mezi novými, některá mezi ojetými, některá v limitovaných prodejích vzácných vozů. A jiná jde pouze vyhrát v závodech, ale třeba i v časových misích nebo licenčních zkouškách.

Mazda RX-7 v Gran Turismo 7 Foto: Sony

Pokud jste hráli první díly série, dýchne na vás příjemná nostalgie, možná skončíte s jemnou slzou v oku. Alespoň já si vybavil při postupných krocích hrou roky, které jsem se značkou Gran Turismo strávil, a s radostí postupně objevoval další a další funkce, které nostalgii jen umocňují. Mezi nimi jsou i již zmíněné licenční zkoušky, kterých je celkem pět, a jsou nutné pro vstup do určitých typů závodů.

Dostanete za ně zároveň kredity na nákup aut a vybavení, stejně jako vůz zdarma při získání licence. Novinkou jsou nejrůznější mise, ve kterých máte plnit silniční úkoly. Například musíte v časovém limitu předjet na omezeném úseku tři auta, v rámci driftu získat dostatek bodů nebo vyhrát závod na čtvrt míle s ručním řazením. Což jen přidává na variabilitě hry, která mimo klasických silničních závodů nabídne i formule či rallye.

Každé auto si navíc můžete do nejmenšího detailu nastavit, od délky jednotlivých převodů u převodovky přes výšku odpružení až po tuningové díly, kterými se dá zlepšit výkon, ale i aerodynamika nebo ovladatelnost. V náročnějších závodech může každé takové nastavení hrát zásadní roli.

Například když se vrhnete do série závodů, ale zapomenete si koupit místo závodních slicků pneumatiky na kombinovaný povrch či do deště, budete litovat, až vám nepůjde zatočit nebo budete brzdit násobně déle než vaši soupeři. V tom je Gran Turismo poměrně unikátní. Oproti konkurenční Forze na Xboxu je tahle hra přece jen reálnější. Někdo by mohl namítnout, že méně zábavná, ale závodním hrám dělá dle mého nejlepší službu.

A dělá ji již více než dvě dekády, nyní poprvé na dvou konzolích najednou, jelikož si Gran Turismo 7 můžete nainstalovat jak na PlayStation 4, tak na PlayStation 5. Ostatní platformy samozřejmě dostupné nejsou a dost pravděpodobně ani nikdy nebudou, jelikož jde o jednu z nejzásadnějších exluzivit Sony. Hra vyšla dnes, takže pokud si budete chtít přes víkend trochu odpočinout a odpoutat se od reality, půjde o příjemnou zábavu.

Hodnocení CzechCrunche: 9,5/10