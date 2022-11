Navrhl nejznámější kabelku z Itálie a udělal z Gucci svěží značku. Teď za potlesku odchází

Gucci je pro italský národ svatým grálem módy. O to více pro ženy, pro které věhlasný módní dům navrhl několik prémiových kolekcí, z nichž vzešly nezapomenutelné kusy oblečení do jejich šatníků. Mezi nimi je i kabelka s názvem Dionysus, která vyniká ikonickým vzorem a decentním řetězem – a patří mezi ty nejznámější, které z Apeninského poloostrova pocházejí. Stojí za ní Alessandro Michele, návrhář a donedávna ještě kreativní ředitel Gucci, jenž značce vdechl svěží tvář a posunul firmu do prémiovějšího mainstreamu. Teď jde ale hledat výzvy jinam.

Alessandro Michele po téměř osmi letech, co v Gucci formoval veškerou módní estetiku, v italském módním domě končí. Zprávu o jeho odchodu potvrdila i mateřská společnost značky Gucci, francouzská skupina Kering, která má pod svými křídly i jiné luxusní brandy jako Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen nebo Yves Saint Laurent. „Michele hrál fundamentální roli v tom, jak se Gucci dnes prezentuje,“ řekl její šéf François-Henri Pinault.

Devětačtyřicetiletý návrhář z Říma nastoupil do Gucci už v roce 2002, kdy si ho vyžádala neméně známá osobnost módního průmyslu Tom Ford, který v té době ve značce působil coby šéf veškeré kreativy. Michele docházel do pobočky v Londýně, kde měl na starosti primárně design kabelek a malých tašek, které jsou pro Gucci stěžejním prodejním artiklem – spolu s ostatními koženými doplňky se podílí až na třetině globálního trhu s tímto sortimentem. Gucci si z něj ukrajuje okolo 20 miliard dolarů.

O čtyři roky později byl Michele povýšen na šéfa designu kožených doplňků – a svou důležitost postupem let potvrdil navržením zmíněné kabelky Dionysus, jež patří mezi kultovní kousky luxusního koženého zboží v Itálii, ne-li po celém světě. V roce 2011 se mu dostalo dalšího povýšení a stal se asistentem kreativního ředitele Fridy Gianniniho, který nahradil právě Toma Forda, jenž se pustil do budování vlastní značky. Tu před pár dny za desítky miliard korun koupil obr na poli kosmetiky.

Foto: Gucci Kabelku Dionysus s dvojitým „GG“, což je také invence Micheleho

Zlom pro jednoho z nejvlivnějších návrhářů moderní doby přišel v roce 2015, kdy Micheleho šéf Gucci Marco Bizzarri pověřil navržením pánské kolekce pro jednu přehlídku. Měl přitom jasný úkol – redefinovat původní designy do stylu, který bude svěžejší, ale stále zaujme i typickou cílovou skupinu firmy. Michelemu se to povedlo. Přehlídka, na které prezentoval vytříbený módní kompromis mezi historií a modernou, sklidila úspěch a Bizzari dal nápaditému návrháři šanci projevit svůj um v roli kreativního ředitele.

Od tohoto momentu se Gucci začalo měnit. Už nelpělo jen na zažitých křivkách, ale experimentovalo s novými designy a střihy. Mnozí považují Micheleův nástup do pozice šéfa kreativy za klíčový v tom, že značku posunul více do mainstreamu – Gucci totiž začali registrovat i zákazníci, kteří typickou italskou firmou opovrhovali z důvodu přílišného luxusu. Gucci bylo stále prémiové a nad rámec rozpočtu pro oblečení většinové populace, mělo ale moderní nádech, ve kterém byl luxus jen doplňkem, nikoliv hlavní složkou.

Byl to mimo jiné právě Michele, ovlivněný románskou kulturou, kdo si v Gucci – po úspěšných pokusech s pánskou, ale i dámskou módou – prosadil takzvaný geek-chic style, což lze popsat jako módu vycházející z představ „geeků“, techničtěji založených lidí, kteří si na módě jako takové moc netrpí. Chytře tak propojil například volnější střihy v pestré barevné směsici s výraznými brýlemi nebo klobouky. Byla to velká změna oproti tomu, co v Gucci prosazoval Ford, a sice eleganci a prémiovému pojetí.

Michele si ovšem v Gucci jen nehrál, naopak mohl pozorovat, jak firmě rostou klíčové byznysové ukazatele. Gucci se pod jeho taktovkou otřepalo z bolestných let a nabíralo na síle, což se potvrdilo i loni, kdy značka vykázala tržby okolo 11 miliard dolarů, o více než jednatřicet procent více než v roce 2020. Svůj podíl na tom měla i pandemie koronaviru, kvůli které lidé šetřili, i tak ale šlo o velký úspěch, kterému mimo jiné pomohl také film Klan Gucci s Lady Gaga v hlavní roli.

Jeho rukopis bude v Gucci na dlouhou dobu zakořeněn – a kdo kreativní otěže firmy převezme, se teprve uvidí. „Jsou chvíle, kdy se cesty rozcházejí, protože každý z nás může mít jiný pohled na věc. Dnes pro mě končí jedna mimořádná cesta – trvající dvacet let – ve společnosti, které jsem neúnavně věnoval veškerou svou lásku a tvůrčí vášeň,“ napsal Michele na svůj Instagram.

Konec zlaté éry Alessandra Micheleho navíc přichází jen pár dní poté, co se s jednou úspěšnou kapitolou rozloučil další módní návrhář – Raf Simons. Ten se po sedmadvaceti letech, během kterých udělal ze svého stejnojmenného brandu i jednu z ikon prémiového streetwearu, rozhodl, že značku Raf Simons zavře. Nadále však chce být v módním průmyslu aktivní.