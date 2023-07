Návštěvníci hudebních festivalů to chtějí jinak. Areály zaplňují soláry, tříděné odpady a sdílená kola

Hudební festivaly a další letní akce pro mladé se mění. Zatímco ve Velké Británii značně ubylo konzumace alkoholu – podle médií i proto, že se tamní návštěvníci obávají možnosti, že je někdo vyfotí opilé a bude sdílet na sítích – v Česku se hlásí ke slovu solární panely, prostory pro tříděný odpad i třeba představování masa vypěstovaného v laboratoři. Případně dopravní prostředky na vodíkový pohon či sdílená kola.

Výrazně je trend vidět právě u posledně jmenované oblasti. Počet výpůjček sdílených kol z roku na rok roste násobkem. Ne sám od sebe, firmy si jsou zájmu vědomy a lidé využívají toho, že jim jdou naproti a své služby zvýhodňují.

Letos se tak například výpůjček sdílených kol nextbike na festivalu Rock for People uskutečnilo přesně 6 111. To je podle firmy šestkrát tolik, co loni. Kola mělo využít přes 1 700 lidí a najezdit na nich měli víc než 8,8 tisíce kilometrů. A toto číslo je zhruba trojnásobek loňského.

Rock for People je jedním z prvních velkých festivalů sezóny a ukazuje, co ty další budou zřejmě v příštích týdnech a měsících prožívat. A co podle něj obsahují požadavky návštěvníků, partnerů i kapel.

Během této akce měly kapely přístup k autům s elektrickým či vodíkovým pohonem, návštěvníci se poučili o kultivovaném mase z laboratoří, organizátoři propagovali snižování množství odpadu, jeho třídění či využívání solárních panelů ke generování elektřiny pro stage. Mantrou se stalo snižování uhlíkové stopy festivalu.

„Doprava je jednou ze sledovaných oblastí. Proto se snažíme návštěvníky a návštěvnice motivovat a aktivně jim nabízet možnosti využití sdílené, hromadné či nízkoemisní dopravy,“ říká ředitel akce Michal Thomes.

Foto: nextbike V létě si sdílená kola nacházejí nové uživatele

Rock for People ale zdaleka není jedinou kulturní akcí, která hlásá, že jí záleží na udržitelnosti. Na sdíleném kole se loni při Evropském týdnu mobility mohli dopravit návštěvníci i na koncert Bena Cristovaa v O2 areně. Kola se objeví na Colours of Ostrava. Firmy, které je provozují, jsou součástí už mnoha městských akcí.

„Dlouhodobě spolupracujeme s Metronomem, Prague Pride, Student Festem, TEDxPrague, Praha Žije Hudbou a mnoha dalšími,“ vyjmenovává část z nich Jan Střecha, marketingový ředitel Rekol.

Nextbike se objevily na Brněnské muzejní noci i během Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě nebo třeba na majálesech. Motivací pořadatelů bývá i snaha udržet ulice volné a umožnit návštěvníkům dostat se na co největší část programu.

I na festivalu chtějí žít zdravěji

Změny ale nejsou zdaleka jen v čistší mobilitě. Zatímco v Česku se počítají výpůjčky, třeba v Británii řeší litry. Na tamních festivalech, včetně legendárního Glastonbury, se pije méně alkoholu. Většinu návštěvníků dnes totiž tvoří zástupci generace Z, popisuje list The Times. A právě ti mají mít podle něj o alkoholické nápoje menší zájem.

Částečně proto, že mladší lidé prostě chtějí žít zdravěji. Podle studie publikované v odborném časopise The British Journal of Sociology až 71 procent oslovených uvedlo, že je následky pití alkoholu přímo znepokojují. A částečně kvůli výše zmíněnému důvodu – nechtěné, a především veřejné vzpomínce na vlastní opilost.

The Times zmiňují průzkum tří tisíc návštěvníků festivalu Parklife, podle kterého nechtěl na akci pít každý třetí z nich. To by se podle zakladatele Sachy Lorda před deseti lety nestalo: „Na festival se jezdilo proto, aby se člověk opil do němoty,“ říká.

Pokud festivaly nedokážou vyjít návštěvníkům vstříc s plněním jejich představ, může se pro ně změna publika stát nebezpečným trendem. Prodej alkoholu na akcích znamená tržby. Se snížením jeho konzumace tak organizátoři nahrazují nabídku nealkoholickými nápoji.

V Česku zatím trend nepotvrdili, naopak firmy, zdá se, dokážou zájmu využít. Provozovatelé sdílených kol na místech posilují týmy techniků a takzvaných rebalancerů, kteří kola přemísťují tam, kde jsou zrovna potřeba. A posílají do míst konání další lidi, kteří organizují provoz lokálně a lidi informují o tom, jak systém funguje.

Výsledek? Na letošním Rock for People se do nextbike zaregistrovalo 578 nových uživatelů. „Jestli vyzkoušeli sdílené kolo poprvé, samozřejmě nevíme, ale věříme, že spousta z nich díky tomu upraví své dopravní návyky i v každodenním životě,“ uvádí CEO nextbike Lukáš Luňák.

Rekola nemají spočítáno, kolik lidí speciálně v rámci akcí kola využije – velká část z nich totiž jezdí se zvýhodněním na pražskou Lítačku nebo kartu Multisport. „Určitě se ale jedná o stovky uživatelů,“ říká Střecha.