Navzdory dezinformacím byznys šlape. Ochutnali jsme české cvrččí jerky, alternativu hovězích

Radek Hušek a Daniel Vach jako první v Česku začali vyrábět potraviny z hmyzu, když před osmi lety rozběhli značku Sens zaměřenou na produkty z cvrččího proteinu. I Organizace spojených národů tento protein označila jako možné řešení globálně neudržitelné produkce masa. A zatímco podnikatelská dvojice v začátcích musela bojovat spíše s přesvědčováním lidí, že chuťově nic nepoznají, v poslední době musí vyvracet také dezinformace.

Ty se šíří zejména v souvislosti se smyšlenými kroky Evropské unie. „Dezinformace o cvrčcích na dezinformačních webech stále kolují, jen běžní lidé to ani tolik nevidí. Aktuálně ale znovu mýtus o povinném přidávání hmyzu do jídla vytáhlo ve volbách do Evropského parlamentu hnutí ANO,“ přibližuje pro CzechCrunch Hušek. Už dříve se jeho projekt totiž ohrazoval například proti tvrzení, že hmyz je karcinogenní a EU nás chce jeho přidáváním do potravin vyhubit.

Jak Hušek přiznává, tyto dezinformace ovlivňují přímo byznys Sensu, mezi jehož nejoblíbenější produkty patří proteinové tyčinky či bezlepkové těstoviny. Konkrétně mělo jít o několik zrušených partnerství, například s jedním potenciálním distributorem a sítí supermarketů. Do toho ale musí čelit útokům na sociálních sítích, a to jak na firemním, tak na osobních profilech.

„Do obchodů chodili zmatení lidé, kteří někdy i nadávali našim partnerům, že prodávají naše produkty. V komunikaci se nám ale podařilo vysvětlit běžným zákazníkům, že tyto fámy jsou dezinformace a jejich zájem jsme udrželi,“ pokračuje jednatřicetiletý spoluzakladatel firmy. Udržitelnost cvrččího proteinu potvrzuje také profesorka Jana Hajšlová z Ústavu analýzy potravin a výživy pražské VŠCHT, která se dlouhodobě věnuje výzkumu oblasti alternativních proteinů.

Foto: Sens Zakladatelé Sens Daniel Vach a Radek Hušek

„Cvrččí protein je z pohledu výživy plnohodnotná alternativa bílkovině z masa. Společně s aspekty udržitelnosti při jeho chovu to z cvrččího proteinu dělá přinejmenším zajímavou alternativu do budoucna,“ popisuje Hajšlová.

Sensu se i navzdory kampaním a útokům daří a loni meziročně prodal o třicet procent více zboží, i když tržby zůstaly na stejné úrovni kolem patnácti milionů korun. „Prodali jsme více přes B2B (firemním partnerům – pozn. red.) s nižší prodejní cenou, což ale znamená, že lidé měli o cvrčky větší zájem. Držíme si pozici lídra trhu,“ pochvaluje si Hušek. Letos prý Sens roste již o čtyřicet procent a očekává silnější vánoční sezonu, což by firmu mělo dostat k očekávaným tržbám ve výši pětadvacet milionů korun.

Cvrččí jerky

Jedním ze způsobů, jakým chce firma růst svého byznysu podpořit, bylo představení nového produktu. Jde o cvrččí jerky, které podle tvůrců vypadají a chutnají jako opravdové sušené maso. K dispozici jsou ve dvou příchutích – barbecue a teriyaki.

„Po dvou letech vývoje jsme dosáhli slibovaného cíle, kdy jsme cenu produktu s cvrččím proteinem dokázali stlačit pod úroveň jeho masové alternativy,“ doplňuje Hušek s tím, že na dva balíčky cvrččích jerky je ve výrobě spotřebováno o tři tisíce litrů vody méně a vyprodukuje se stokrát méně oxidu uhličitého ve srovnání s běžnou produkcí hovězího masa.

Jerky od Sens jsme vyzkoušeli také v redakci CzechCrunche – ovšem většina kolegyň a kolegů tuto nabídku odmítla. Aroma cvrččích jerky připomíná jejich klasickou variantu, stejně tak i samotná chuť či použité koření.

Zatímco však strukturu hovězích jerky bychom mohli označit jako gumovou, ty od Sensu se masu moc nepodobají a spíš je cítit, že jsou jakoby z prášku nebo mouky (mouku ale ve složení neobsahují). Produkt není vhodný pro alergiky na sóju a lepek, podle výrobce může konzumace cvrčků vyvolat reakci i u lidí alergických na měkkýše, korýše či roztoče.

Foto: Peter Brejčák/CzechCrunch Sens Jerky

Jerky od Sens se mají prodávat v kamenných obchodech i na čerpacích stanicích, kde jsou hovězí či krůtí varianty oblíbené. Prvním prodejcem, který produkt zařadil do sortimentu, je online supermarket Rohlík. „Sens jsme zařadili do nabídky již před sedmi lety, krátce po vzniku značky. U zákazníků se těší stále větší oblibě,“ komentuje spolupráci Mirka Vopatová, ředitelka nákupu Rohlíku.

Pro Sens jako takový jsou hlavními trhy Česko a Německo, výrazné popularitě se letos těší také v lezecké komunitě, pro kterou pořádá i eventy. Ambasadorem a zároveň spolumajitelem značky je i světový šampion v lezení Adam Ondra. Potenciálu firmy ale věří také investoři, kteří ji v roce 2020 podpořili desítkami milionů korun.

„V Reflex Capital jsme optimisté, líbí se nám technologické inovace. Je nutné je dělat i v potravinářství, proto jsme před lety podpořili zakladatele Sens. Produkt Jerky je pro Sens velký krok do popularizace cvrččího proteinu,“ komentuje Ondřej Fryc z fondu. Kromě něj Sens podpořilo například i Presto Ventures či UP21.