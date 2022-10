Ne každá mladá firma musí být startup. Hledáme ty, které dokáží rychle růst, říkají investoři Kaya VC

K dispozici mají zhruba dvě miliardy korun a hledají v Česku a dalších zemích střední a východní Evropy ty nejnadějnější startupy, které by podpořili a nakopli k dalšímu růstu. Investoři z venture kapitálového fondu Kaya VC se na trhu, dříve pod značkou Enern, pohybují už od roku 2010, a tak rozvoj tuzemského startupového ekosystému sledovali z první ruky. „Když jsme začínali, tak u nás venture kapitálový svět ještě prakticky neexistoval. Dnes už je tu hráčů mnohem více a je tak větší konkurence,“ říká v novém díle CzechCrunch Podcastu generální partner Kaya VC Tomáš Obrtáč.

Značka Kaya vznikla teprve začátkem loňského roku. Tehdy se tuzemská investiční skupina Enern rozhodla po deseti letech investování do evropských technologických startupů oddělit své venture kapitálové aktivity a přejmenovat je. S tím přišla i nová strategie, kapitál a také několik nových tváří. Generálními partnery dnes jsou Pavel Mucha, Tomáš Pačinda, Martin Rajcan a zmíněný Tomáš Obrtáč, který v podcastu o tom, jak dnes Kaya VC funguje a jaké má plány, promluvil spolu s kolegou Karlem Zhengem.

Před více než deseti lety směřovala první venture kapitálová investice Enernu do Slevomatu. „V Kaya VC se dnes zaměřujeme na investice do projektů v té nejranější fázi, jsme často první institucionální partner startupů. Investujeme převážně v Česku, na Slovensku a v Polsku,“ popisují v podcastu investoři, kteří mají ve svém portfoliu společnosti jako Rohlik.cz, Woltair, Twisto, Supernova, Footshop nebo Better Stack. Poslechnout si ho můžete níže nebo v podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.

Zatímco pětatřicetiletý Tomáš Obrtáč je v Kaye, potažmo Enernu už dlouhé roky, jeho o devět let mladší kolega Karel Zheng má za sebou v posledních letech řadu zajímavých štací. Po studiích se vydal do světa konzultačních firem, aby následně zakotvil právě u investorů v Enernu, kteří mu po čase položili otázku: Karle, jak chceš být dobrý parťák startupům, když si to nevyzkoušíš sám? „Tak jsem si šel vyzkoušet vlastní startup,“ popisuje Karel Zheng, který s Patrickem Havlíčkem založil projekt Accomango.

S vlastním startupem to nakonec nedopadlo příliš slavně a Zheng se brzy vrátil zpět mezi investory, přičemž po krátké kryptoepizodě v Mitonu opět zakotvil v Kaye. I tak to ale pro něj byla velmi dobrá škola. „Jeho poznatky jsou teď uvěřitelnější, když je zakladatelům popisuje, protože je sám zažil. Například ví, co to znamená propustit polovinu týmu, to jsou nepřenositelné zkušenosti,“ doplňuje Tomáš Obrtáč. Společně s dalšími kolegy v Kaya VC teď hledají další nadějné mladé projekty, které mají potenciál vyrůst do velkých rozměrů.

Právě to je bod, u něhož se Obrtáč zastavuje. Zdaleka ne každá nová a mladá firma, která vznikne, totiž musí být nutně startup, byť se z toho stal už takový evergreen a nazývá se tak kdekdo. „Je to věc, o které se tolik nemluví, ale mělo by se,“ míní investor. Podle něj mnoho mladých firem vůbec takzvaný rizikový kapitál od investorů nepotřebuje, byť o něj často usilují. Nemají ale pro něj mnohdy správný profil nebo dokáží růst efektivněji i bez něho. Zároveň upozorňuje, že když firma od investorů prostředky nezíská, automaticky to neznamená, že je špatná.

„Venture kapitálové investice jsou pro velmi úzkou a specifickou skupinu firem, které dokáží velmi rychle růst. Je to obvykle velmi složitá cesta, ale na konci může být obrovský výsledek,“ říká Tomáš Obrtáč a Karel Zheng ho doplňuje: „Není to tak, že někam dáme peníze a čekáme, jestli to vyjde. Musíme mít vše dobře spočítané.“ Investování do startupů je vždy svým způsobem loterie, ale v Kaya VC musí vždy vidět možný scénář, kdy se jim jejich investice za několik let mnohonásobně vrátí a ideálně jim zaplatí celý fond, který v sobě nyní ukrývá kolem dvou miliard korun.

V novém díle CzechCrunch Podcastu došlo také na tato témata:

Jak přemýšlí v Kaya VC o tom, do jaké firmy zainvestují?

Jak funguje investiční proces?

Jak vypadá den venture kapitálového investora?

Proč všechny firmy nejsou startupy a proč všechny nepotřebují rizikový kapitál?

Co jsou největší problémy současného venture kapitálového světa?

Jak je na tom startupové Česko v rámci regionu střední a východní Evropy?

