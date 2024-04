Nebojí se prodávat ponožky za dva tisíce. Na výrobu jsme chtěli zkusit i srst z mývala, říká Soška

Uložit 0

V roce 2016 založil Salvátor Soška, tehdy šestnáctiletý, společně s Jakubem Janošíkem značku Ferdinand zaměřenou na ponožky s hravými barvami a designy. Od začátku je vyráběli v Česku a na jejich podobě začali spolupracovat s domácími návrháři a ilustrátory. Pilíře, které drží značku pohromadě, se v průběhu osmi let nezměnily, podle Salvátora Sošky ale přibyly nové vrstvy v podobě materiálů, struktur a barev. „V roce 2021 jsme měli dojem, že barevných ponožek je najednou všude spousta a že potřebujeme nabrat druhý dech,“ říká.

Se Salvátorem Soškou se setkáváme v sídle značky Ferdinand, kterým je Laichterův dům od architekta Jana Kotěry. V prostorách vinohradské perly moderny Soška se svým týmem vymýšlí, co nového přinést do ponožkového světa. „Před necelými třemi lety jsme si řekli, že bychom mohli zkusit vytvořit ponožky, které nejsou na první dobrou jen o grafickém návrhu a přenesení ho na ponožku, ale více o materiálu, struktuře a krásných barvách. Byl to pro nás velký posun a rozšíření záběru našeho ponožkového portfolia,“ přibližuje vývoj, k němuž v roce 2021 došlo.

Ponožky s grafickými designy jsou stále důležitou součástí DNA značky Ferdinand. Ostatně před nedávnem představili novou spolupráci s proslulým designérem Alešem Najbrtem. Ve větší míře ale také začali zapojovat tvůrce a tvůrkyně z jiných oblastí a spolupráci více prohloubili, aby nestála jen na navrhnutí designu.

Oslovili tak třeba Jana Trakala, který si vytvořil jakési značkové alter ego Alois Ficka – pod ním tvoří ze starých vintage kousků nové oblečení. Nebo zapojili módní návrhářky Terezu Rosalii Kladošovou a Petru Ptáčkovou.

Foto: Filip Beránek Ve značce Ferdinand vsadili na jednobarevné ponožky

„Alois začal na naše ponožky doplétat své signifikantní prvky a byl o ně obrovský zájem. Až mě to překvapilo, protože prodávat v Česku ponožky, které stojí i dva tisíce, je docela odvážné. Jinak to ale nejde, protože jde o ručně doháčkované ponožky ze stoprocentní merino vlny. Každý pár mu prošel pod rukama, některé vznikaly i čtyři hodiny. S Petrou jsme ponožky barvili rzí, s Terezou jsme je obraceli naruby, aby vznikly pěkně chlupaté páry,“ přibližuje Soška.

Kromě intenzivnějších spoluprací ale u značky Ferdinand došlo ještě k jedné zásadní změně. Pod její taktovkou totiž začaly vznikat i úplně jednoduché, jednobarevné ponožky. Salvátor Soška totiž začal vnímat, že lidé chtějí kvalitní ponožky, ale nechtějí, aby byly tak bláznivé.

A značek s poťouchlými potisky se navíc vyrojila velká spousta. Se svým týmem se tak zaměřil především na hledání kvalitních materiálů – do portfolia tak přibyla merino vlna z projektu Owen Stitch, která pochází z eticky získaných zdrojů z Kyrgyzstánu, hedvábí, v plánu jsou ale také ponožky z kašmíru.

„Zkoušeli jsme také mývalí srst, která se chová podobně jako kašmír. Jedno kilo příze ale stojí 14 tisíc korun, takže by jedny ponožky vyšly tak na 5,5 tisíce. Jsou firmy, které tyhle ponožky prodávají, ale my jsme pro mývalí srst zatím využití nenašli. Třeba jednou najdeme!“ směje se Soška. Kromě materiálů ale ve Ferdinandovi experimentují také s různými strukturami ponožek, což je vyšší dívčí, když chcete držet výrobu v Česku.

„Zázemí pro pletení vzorovaných ponožek máme skvělé – šikovné mechaniky, skvělé pletací stroje. Ale v naší pletárně nemáme k dispozici všechny stroje na všechny typy ponožek, a to hlavně pro zmiňovanou jednoduchou kolekci. Tím pádem spolupracujeme s různými pletárnami po Česku, kde mají často ale starší stroje z druhé poloviny 20. století a není moc lidí, kteří s těmihle stroji umí. Snažíme se stále hledat, kdo nám jak pomůže, abychom mohli zkoušet různé příze, struktury – žebra, copánky a mnoho dalšího,“ vysvětluje Soška.

A dodává, že by samozřejmě bylo jednodušší, kdyby výrobu přesunuli do Portugalska nebo Itálie, kde je pletařský průmysl na úplně jiné úrovni a kde v pletacích firmách vyrobí všechno, na co si jen člověk vzpomene – za mnohem nižší náklady. „Zatím se stále snažíme držet stoprocentně výrobu v Česku, bojovat a zkoušet věci u nás. Snad nám to nadšení vydrží.“

Boj na domácí půdě se ale výhledově přenese za hranice alespoň částečně, prostřednictvím expanze. Loni se Ferdinand otevřel rakouskému trhu, kde značka zarezonovala už vzhledem ke svému názvu. Ponožky z Česka už také prodávají některé obchody v Tokiu, Paříži, Marseille či Londýně, na zahuštění prodejní sítě za hranicemi naší země se tak chce Salvátor Soška více zaměřit.

V Česku se pak značce velmi dobře daří. Z obratu, který činil v roce 2018 2,5 milionu korun, se loni dostala na 24 milionů. Z toho 15 milionů připadlo na firemní zakázky – pro firmy a organizace, mezi něž patří Ambiente, KVIFF, Pepsi Cola, Karlova Univerzita, Holky z Marketingu, Pivovar Bernard, Český lev nebo město Praha, loni vyrobili 350 tisíc ponožek. I když poměrově ke koncovým zákazníkům doputoval menší počet ponožek, a to 50 tisíc, neznamená to, že by na ně chtěl Salvátor Soška zanevřít, spíše naopak. I proto letos v lednu vznikl kamenný obchod Ferdinand na Letné, přímo na ulici Milady Horákové.

Foto: Ferdinand Od začátku letošního roku má Ferdinand také vlastní obchod

„Obchod jsme sdíleli společně s Master&Master, ale pořádali jsme v něm jen prodej formou pop-upů, zejména před Vánoci. A nakonec jsme se domluvili, že si ho celý vezmeme pod sebe. O obchodu jsme totiž dlouho uvažovali, původně jsme chtěli nějaký v centru města, protože mi přijde důležité, aby tam nebyly jen absint a cannabis shopy, ale i nějaké malé lokální firmy. Nakonec jsme přibrzdili a šli na Letnou, ale jsem za to rád, protože mít obchod je něco úplně jiného než prodávat na e-shopu,“ vysvětluje Soška.

Obchod v centru Prahy však stále nevylučuje. Jasno má pak také v tom, jakým směrem se značka Ferdinand ubírat nebude: „Zatím nebudeme rozšiřovat sortiment, chceme stále prodávat ponožky a v nich se zdokonalovat. Věřím, že tohle je cesta, jak budovat kvalitní značku. I když každá příručka podnikání by nám možná poradila, že když máme dostatečnou klientelu, musíme přidat další produkt, ale my se chceme věnovat jednomu produktu. A nápadů na ponožky máme pořád hromadu.“