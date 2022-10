Martin Holečko je člověk, který se nezaměřuje jen na elektromobilitu, metaverzum nebo vesmírné bádání. Pokud ale jde o technologie budoucnosti, těžko byste v českých luzích a hájích hledali někoho jiného, kdo se na ně dokáže dívat v takové komplexnosti. Holečko nezapomíná zdůrazňovat historické souvislosti a nebojí se ani vizionářských předpovědí. Zakladatel společnosti Etnetera Group a konference Future Port je hostem dalšího TechCastu, technologického podcastu z dílny CzechCrunche.

Holečko poodhalil svůj neobyčejně holistický pohled na technologie. „Záleží hodně na nás, jestli nás technologie spasí nebo zničí. Je na nás, jakou cestu jim určíme. A je i na nás, jaký typ hodnot jim dáme do vínku,“ prorokuje nejistou budoucnost hned v úvodu podcastu, který si můžete poslechnout na Spotify, Google Podcastech, Apple Podcastech nebo na YouTube. Obecně je ale optimista a pokládá si hlavně otázku, jaké problémy lidstva technologie budou moci vyřešit.

V dnešní době plné algoritmů, chytrých zařízení a umělých inteligencí je snadné nabýt dojmu, že technologie budoucnosti budou něco zcela nerozpoznatelného od toho, co známe dnes. Jakkoliv je ale zanedlouho 48letý pražský podnikatel vizionářský, v této otázce zůstává nohama na zemi. To proto, že nové technologie nevznikají zničehonic.

„Málokdo si to dnes uvědomí, ale iPhone nebyl první telefon s dotykovým displejem, ten vznikl už v někdy v devadesátých letech. Nebyl to samozřejmě ani první zapisovací nástroj a nebyl to ani první telefon s foťákem. Ale Apple byl geniální v tom, že si počkal na dobu, kdy všechny tyhle technologie dospěly do určitého bodu, a poskládal je tak, že výsledek působil jako zjevení,“ popisuje proces, kterému říká konvergence.

Jedním z oborů, kde technologie podle Holečka ve velkém právě v těchto letech konvergují, je elektromobilita. Připomíná, že koncept elektromobilu vznikl dokonce dřív než spalovací motor. Ale až teď, o více než století později, díky vyspělosti ostatních technologií – především baterií – začíná doba elektromobilová.

Konstruktéři zároveň už automaticky přistupují k elektrickému pohonu společně s autonomním řízením jako k nevyhnutelně spojeným nádobám. V kombinaci s jednodušší konstrukcí, kvalitními bateriemi a příjemným uživatelským rozhraním se tak podle Holečka zcela změní pohled na auto. „Budeme ho považovat za věc na podobné úrovni, jako jsou dnešní mobil nebo notebook,“ říká.

Ačkoliv nezapomíná ani na ostatní pohony, budoucnost jednoznačně vidí v elektromobilitě. Prostými logickými úvahami se pak vypořádává s obvyklými argumenty proti ní. Kritici například často namítají, že pokud se do sítě připojí najednou velké množství elektromobilů, zkolabuje.

„Nějaké opodstatnění to samozřejmě má, protože všichni přijedou z práce mezi pátou a osmou, začnou nabíjet a vytvoří tak špičku. Ale dnešní rozvodné sítě jsou stále lepší a budou se postupně dobudovávat. Když bylo prvních deset aut na benzín, taky nestála pumpa na každých pěti kilometrech,“ hýří optimismem Holečko s tím, že vývoj elektromobilů a rozvodných sítí jsou jako slepice a vejce.

Snaha inspirovat mladou generaci

Podnikatel ale nezapomíná ani na pojítka s dalšími technologiemi. Říká, že tím, jak se vyvíjí doprava, mění se i způsoby toho, jak a kam jezdíme. A tím se následně otevírá téma plnohodnotného spojení na dálku bez nutnosti fyzického přesunu – čili metaverza.

Právě virtuální realita bude jedním z témat, které Holečko společně s kolegy pokryje i na letošním ročníku konference Future Port Youth, sesterské akci velké konference Future Port. Menší z nich vznikla poprvé v pandemickém roce 2020 speciálně se zaměřením na mladé publikum a CzechCrunch je letos jejím hlavním mediálním partnerem.

„Viděli jsme, že během covidu se výrazně zhoršil pohled mladých lidí na budoucnost. Koronavirus samozřejmě nebyl jedinou věcí, měli jsme rasové nepokoje ve Spojených státech a teď do toho přibyla válka,“ vysvětluje Holečko motivaci, proč se rozhodl vytvořit konferenci, jež má studenty ve věku 15 až 25 let pro budoucnost naopak nadchnout.

Kromě umělé inteligence a metaverza se tak zaměří například na oblast, kterou nazývá novou vesmírnou érou. Od 50. let minulého století až donedávna totiž bylo vesmírné odvětví de facto stejné, ovšem po programu Apollo trpělo nedostatkem financí a zájmu. „Když vznikly SpaceX a Blue Origin, tak opět vzrostl o toto odvětví zájem, protože tyto firmy ze startu rakety udělaly něco, na co se dá koukat,“ vysvětluje v podcastu Holečko. Na letošní Future Port Youth tak pozval i šéfkonstruktéra raket společnosti Blue Origin, která patří do portfolia Jeffa Bezose.

Letošní Future Port Youth se bude konat 10. listopadu. A to poměrně netypickým způsobem – z Prahy totiž bude konference živě přenášena do škol po celém světě. Idea Martina Holečka spočívá v tom, aby žáci měli netypický školní den a o tématech se následně v kolektivu bavili a přemýšleli. Další informace – včetně soupisu řečníků a témat – lze najít na webu akce.

Pátý díl TechCastu s Martinem Holečkem si můžete pustit celý na Spotify, Google Podcastech, Apple Podcastech nebo na YouTube. Dozvíte se v něm víc o těchto tématech: