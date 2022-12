Nedržet peníze na běžných účtech a diverzifikovat. Odborníci radí, jak investovat volné peníze

Někdy získáte větší obnos peněz právě během Vánoc, jindy při dědictví či výplatách pracovních bonusů. K tomu, abyste je investovali a zhodnocovali, není třeba nastřádat miliony korun, principy investičních strategií jsou totiž stejné s malými i velkými částkami. Jak se tedy do investování pustit, pokud máte volné finance? Jaké jsou vhodné strategie? A jak by měli investoři přizpůsobit své kroky současné nejisté době?

Na tyto otázky odpovídali investiční partnerka Rockaway Capital Andrea Lauren a Vladimír Bezděk, ředitel investiční společnosti Avant, kteří vystoupili v panelové diskusi na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch uspořádal koncem listopadu. „Základní úhel pohledu na investování je trojúhelník mezi výnosem, rizikem a likviditou. Co konkrétně preferuje, se musí rozhodnout každý z investorů,“ popisuje Bezděk.

„Druhá základní poučka je diverzifikace. Běžný retailový investor by měl investovat průběžně a pravidelně, to je nejbezpečnější strategie,“ doplňuje Lauren s tím, že malí investoři by se moc neměli ani snažit načasovat vstup na trh – a jednoduše začít. „Teď ovšem platí, že když někdo dostane větší obnos peněz například z dědictví, asi by je neměl dávat na trh hned. Začít ale může postupně menšími částkami,“ radí zkušená investorka, která dříve působila i v bankách JPMorgan a HSBC.

Ostatně i ti, kdo začali investovat na začátku poslední velké recese roku 2008 z dlouhodobého pohledu vydělali, protože fondy tehdy mohly nakupovat „ve výprodejích“. Současná situace je na trzích ovšem ještě nejistější než ta před čtrnácti lety. Těm, kteří spoří, značnou část kupní síly požírá nejvyšší míra inflace za poslední desítky let, čímž se snižuje jejich koupěschopnost.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Vladimír Bezděk, ředitel investiční společnosti Avant

„Historicky v posledních desítkách let platilo, že v recesi lidé šetřili, což ekonomický propad ještě více prohlubovalo. Během této doby ale recese nebyla spojená s tak vysokou inflací. Prohlubují se tím nerovnosti ve společnosti, ale kvůli těmto důvodům neočekávám, že budou úspory moc růst,“ komentuje aktuální dění Bezděk.

„Rada je nenechávat volné peníze na běžných ani spořicích účtech,“ říká Lauren. Jak podle ní tedy v současnosti vypadá ideální portfolio pro běžného investora? „Říkalo se, že portfolio by mělo být rozdělené 60 procent na akcie a 40 procent dluhopisy, postupně to už ale přestává platit. Investoři více alokují své prostředky do alternativních příležitostí, kde se snaží hledat vyšší výnosy,“ odpovídá.

Jako konkrétní příklady pak jmenuje nemovitosti, venture kapitál, private equity nebo i umění. „Rozhodně bych ale nedoporučovala investice do českých korporátních dluhopisů,“ zdůrazňuje Lauren. S tím, že zásadní je diverzifikace, souhlasí také Bezděk: „Hlavně pro dlouhodobé investory je opravdu důležitá, to platí pro všechny. Naopak ideální složení portfolia neumím definovat, každý z nás má jiné preference.“

Podle Bezděka se v aktuální situaci na trhu lidé více obrací na fondy a obory, které jsou proticyklické k hospodářskému vývoji – třeba instituce, jež provádějí operace s pohledávkami. „Pohledávky budou kvůli krizi růst a firmy, které je vykupují a umí s nimi pracovat, na tom mohou vydělat,“ zmiňuje příklad a doplňuje další segmenty jako statky základní potřeby, potraviny, neluxusní zboží, v současnosti také energetický sektor.

Lauren jako potenciálně zajímavé oblasti kromě statků základní potřeby vnímá také farmaceutický průmysl, finanční instituce s rezervami, které pak mohou půjčovat, nebo také energetiku. Naopak jako aktuálně nepříliš perspektivní sektor označuje technologie.

„Pokud má někdo peníze na investování, tak je investovat musí bez ohledu na to, co se děje na trzích. Protože i teď je nejhorší možnost nechat peníze jen tak ležet,“ uzavřela diskuzi Lauren.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Vladimír Bezděk a Andrea Lauren jako hosté na konferenci Money Maker

