Závodili na Tour de France a po skončení profesionální kariéry rozběhli výrobu a prodej vlastních produktů, kterým rozuměli nejvíc. Dnes dvojčata a Slováci Martin a Peter Velitsovi posílají výrobky své značky cyklistického oblečení a doplňků Isadore Apparel do více než 70 zemí světa. A aby mohli naplnit potenciál, který se jim tam nabízí, obrátili se na pomoc investorů.

Přes platformu Crowdberry nyní Isadore získalo 2,1 milionu eur, v aktuálním přepočtu zhruba 52 milionů korun. Investoři přitom firmu podpořili již podruhé, v prvním kole v březnu loňského roku šlo o přibližně 30 milionů.

„Cílový kapitál Isadore vybralo rekordně rychle, do měsíce od zveřejnění informace o spuštění kampaně jsme měli přes dva miliony eur od přibližně 125 investorů, mezi nimi jsou i zástupci z Německa či Nizozemí,“ popisuje Natália Jašková, investiční manažerka Crowdberry. Cílem bratrů Velitsových nyní je stát se jednou z vedoucích značek v odvětví a přesáhnout v tržbách do dvou let čtvrtmiliardovou hranici.

Z volnočasové aktivity až na Tour de France

Už rodiče bratrů sportovali na profesionální úrovni. „Základy jsme asi měli v genech,“ vypráví pro CzechCrunch o několik minut mladší Peter s tím, že cyklistika za ním a bratrem došla tak nějak sama a přirozeně. Na kolech jezdili pořád a když bylo dvojčatům čtrnáct let, zúčastnili se prvních závodů, načež se cyklistice začali věnovat s důkladnější přípravou a strukturovanými tréninky.

V prvních letech však bylo závodění hlavně zábavou a dětským nadšením. Změnilo se to až s přiblížením se do mužské kategorie nad devatenáct let. „Tehdy jsme začali vážně uvažovat, že by nás cyklistika mohla i živit. Po gymnáziu jsme si nepodali přihlášky na vysoké školy, místo toho jsme začali budovat kariéru profesionálních cyklistů,“ popisuje Peter.

Kariéra to byla opravdu povedená a na profesionální úrovni se udrželi deset let, kdy jezdili za největší týmy. Martin absolvoval Tour de France jednou, Peter celkem šestkrát a jeho nejlepší umístění v celkovém pořadí bylo na osmnáctém místě. Lepšího výsledku – třetího místa v celkovém pořadí – ale dosáhl na závodě Vuelta a España. Je také držitelem titulu mistra světa v kategorii do 23 let a tří titulů mistra světa v disciplíně časovky družstev.

Martin a Peter Velitsovi, zakladatelé cyklistické značky Isadore Foto: Isadore

Už během profesionálního závodění ale bratry lákalo začít společně podnikat. „Napadlo nás, že začneme s byznysem, o němž jsme si mysleli, že mu rozumíme. Věděli jsme, jak by mělo oblečení sedět, jak by se měl cyklista ve věcech cítit,“ říká Peter s přiznáním, že v budování vlastní firmy jim výrazně pomohla naivita. Ani jeden z bratrů totiž neměl podnikatelské zkušenosti a už vůbec ne s výrobou oblečení.

„Ta naivita nám pomohla se k tomu odhodlat a pustit se do byznysu už během našich profesionálních kariér. S odstupem času to považujeme za nejlepší rozhodnutí,“ pochvaluje si nyní šestatřicetiletý Peter. Isadore Apparel rozjeli v roce 2013 a od začátku ji profilují jako prémiovou a kvalitní, avšak ne luxusní a málo dostupnou.

Vedle toho se Isadore zavázalo ke snižování dopadu své produkce na životní prostředí a soustředí se na výrobu produktů s dlouhou životností a z materiálů pocházejících z udržitelných zdrojů. Jde hlavně o vlnu merino, v nabídce je ale i kolekce z plně recyklovatelných materiálů, na jejíž výrobu „padlo“ přes 70 tisíc plastových lahví. Produkty Isadore šije ručně na Slovensku.

Ze Slovenska do 72 zemí světa

„Recyklované látky jsou paradoxně dražší než ty z virgin plastů, to všechno se zákonitě odráží i na koncové ceně produktů,“ vysvětluje Peter a jako průměrného zákazníka firmy popisuje muže ve věku nad 36 let s vyšším vzděláním i vyšším platovým ohodnocením.

„V začátcích jsme velmi podcenili slovenského zákazníka. Mysleli jsme si, že o naše produkty doma nebude vysoký zájem, ale jsme mile překvapení, že jsme se mýlili. Slovenští zákazníci jsou loajální a poměr počtu zákazníků na počet obyvatel je pro Slovensko nejlepší ze všech zemí, kde prodáváme,“ popisuje hrdě.

Sedmdesát procent produktů Isadore prodává přes e-shop a domácí Slovensko tvoří 13 procent prodejů. Největším trhem s přibližně třetinovým podílem je Německo, německy mluvící země včetně Rakouska a Švýcarska se na tržbách celkem podepisují ze 45 procent. Se sedmi procenty je výrazná také Velká Británie. Celkem však produkty značky loni směřovaly do 72 zemí světa včetně exotických destinací jako Bermudy, Portoriko, Guam nebo Réunion.

„Českou republiku vnímáme jako velmi zajímavý trh, téměř jako domácí. Jízda na kole tu má historii a aktuálně i svůj boom. Letos máme v plánu zaměřit se na ni víc marketingově a představit Isadore více českým zákazníkům,“ říká Peter s tím, že firma nyní registruje přes 30 tisíc zákazníků na pěti kontinentech.

Tržby Isadore před několika lety stagnovaly kolem hranice 40 milionů korun, v roce 2020 narostly na přibližně 68 milionů a loni pokračovaly v růstu na 93 milionů korun. Změna trendu a nakopnutí prodejů před dvěma lety nastaly v době, kdy firma získala podporu 30 milionů korun od investorů ze slovenské investiční platformy Crowdberry.

Peter Velits, spoluzakladatel Isadore Foto: Isadore

Začátek pandemie podle bratrů Velitsových cyklistickému segmentu pomohl. Nejsilnější akceleraci růstu však Isadore zažilo, až když v reakci na získanou investici začala naplňovat svůj marketingový plán – v září 2020 během Tour de France na Eurosportu odvysílala televizní spot, což okamžitě přineslo nárůst návštěv na webu i nárůst objednávek. Isadore za kampaň „Cycling Struggle“ získala i prestižní marketingové ocenění, zlatou příčku v soutěži Euro Effie Awards 2021.

„Celý segment rostl i před pandemii, ta ale byla dobrým akcelerátorem. Lidé objevili sportovní cyklistiku jako způsob, jak si vyvětrat hlavu a držet se v kondici. Zvýšila se poptávka po kolech i komponentech, což samozřejmě nahrává do budoucnosti i nám. Okamžitý vliv jsme až tak moc nepocítili, protože Isadore je prémiová značka. Ne každý nový cyklista, který s tímto sportem začíná, sáhne rovnou po dražším oblečení,“ přibližuje Peter.

Nyní Isadore Apparel získalo další podporu od investorů, opět přes platformu Crowdberry. Původní cílová částka byla stanovená na bezmála 40 milionů korun, zájem investorů však předčil očekávání a celkem tak byla firma bývalých profesionálních cyklistů podpořena konečnou sumou přibližně 52 milionů korun.

Teď chce Isadore v Česku zintenzivnit marketingové aktivity a více pracovat s cyklistickou komunitou, což má značce pomoct přiblížit se k zákazníkům. Nadále ale bude velmi aktivní v německy mluvících zemích a zajímavým trhem se ukazuje například Japonsko, kde má firma silného partnera a plánuje tam rozšířit svoji pozici v retailu.

Značka cyklistického oblečení Isadore Foto: Isadore

Do budoucna má Isadore v plánu otevírat i vlastní fyzické pobočky, zatím provozuje jen jednu v Bratislavě. „Musíme být připraveni. A hlavně mít v konkrétním městě už vytvořenou komunitu,“ říká Peter Velits s tím, že letos chtějí kromě rozšíření produktů pro cestní cyklistiku přinést i něco pro milovníky horského terénu. Zároveň už spustili službu výroby vlastních designů dresů pro kluby, firmy či větší skupiny cyklistů.

„Našim nejbližším cílem je dostat Isadore na úroveň značky rozpoznatelné v Evropě. To znamená, že když bude každý evropský cyklista přemýšlet o koupi nového dresu, bude zvažovat také nás. Pak věříme, že je naše hodnoty, příběh a samozřejmě produkt přesvědčí,“ dodává Peter Velits.