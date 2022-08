Nejlépe placeným českým sportovcem je Tomáš Satoranský. Za rok si přišel na 242 milionů

Kdo z českých sportovců si aktuálně vydělá nejvíc peněz? Pokud pravidelně sledujete žebříček, který jednou ročně vydává časopis Forbes, nepřekvapí vás, že je to Tomáš Satoranský. S 242 miliony, které mu basketbal od loňského července do letošního června vynesl, za sebou nechává plejádu fotbalistů, hokejistů a tenistek. Hokejistu Jakuba Voráčka, který se umístil na druhém místě, od basketbalové ikony dělí 61 milionů korun.

Tomáš Satoranský dominuje na poli finančně nejúspěšnějších českých sportovců již potřetí v řadě. Český basketbalista má za sebou přitom rok plný změn. Opustil americkou nejvyšší basketbalovou ligu NBA, třikrát měnil klub a nakonec se rozhodl po šesti letech obléknout dres Barcelony. V katalánském klubu, kde nastupoval už v letech 2014 až 2016, podepsal smlouvu na čtyři roky.

Satoranský se začal basketbalu věnovat díky hřišti v areálu na pražské Pražačce. Na žižkovský plácek ani po letech úspěšné sportovní kariéry nezapomněl a nyní společně s Městskou částí Praha 3, Red Bullem, Českou basketbalovou federací a slovenským e-shopem The Streets vkládá tři milionu korun do jeho renovace.

Foto: Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool Satoranský si aktuálně vydělá 242 milionů ročně

Areál tím chce zpřístupnit veřejnosti, zároveň chce k basketbalu přivést více lidí. „Je mi vždy hrozně líto, když po návratu do Česka sleduji, že v naší zemi basketbal není tak populární jako globálně. Tím spíše, když vím, že máme talent,“ řekl Satoranský pro časopis Forbes.

Do Barcelony nastoupí také Satoranského reprezentační kolega Jan Veselý, který s klubem podepsal tříletou smlouvu. Ten se na žebříčku umístil na 14. místě s ročním výdělkem 75 milionů korun.

Druhou příčku žebříčku časopisu Forbes obsadil hokejista Jakub Voráček, který se nyní na ledu míhá v dresu Columbus Blue Jackets. S příjmem ve výši 181 milionů korun je aktuálně nejlépe placeným českým hokejistou. V uplynulém ročníku dal však jen pět golů a měl nejnižší úspěšnost střelby za celou kariéru.

Třetí místo obsadil rovněž hokejista – známý showman David Pastrňák. Se 170 miliony korunami na kontě má před sebou v klubu Boston Bruins i nadále velmi nadějné vyhlídky. Smlouvu má sice už jen na rok, ale vedení klubu prohlásilo, že s ním chce spolupracovat ještě následujících osm let. A to by pro „Pastu“ znamenalo přinejmenším 10 milionů dolarů ročně.

Basketbalistu a hokejisty následuje Patrik Schick, který je se 148 miliony korun nejlépe placeným českým fotbalistou. Zároveň má prvenství také v útočnictví – lepšího útočníka byste totiž nyní v Česku nenašli. Díky nově podepsané smlouvě v bundesligovém Bayernu Leverkusen můžeme očekávat, že se v žebříčku pravděpodobně posune ještě výš.

První pětku českých sportovců, kterým na účtu přistává největší jmění, uzavírá hokejista Tomáš Hertl. V dresu San Jose Sharks si vydělá 129 milionů korun. Klub si dobře uvědomuje jeho kvality, jelikož s ním v březnu podepsal nový kontrakt na dalších osm let, který mu vynese přibližně 196 milionů korun ročně.

V první desítce žebříčku se letos neumístila ani jedna žena. Femininní rys má až 17. místo, které obsadila tenistka Karolína Plíšková. Vydělá si 68 milionů korun ročně. Tenis živí i druhou nejlépe vydělávající českou sportovkyni Barboru Krejčíkovou, která momentálně ročně dosáhne na 56 milionů korun.

Žebříček časopisu Forbes nezapomíná ani na nejbohatší sportovce světa. V globálním měřítku je nejsilnější fotbal – nejlépe vydělává Lionel Messi, konkrétně 130 milionů dolarů.

Nezoufá si ale ani basketbalista Lebron James, který dosáhl na 121,2 milionů dolarů, ale zároveň překročil hranici miliardy dolarů vydělaných za kariéru, což se v historii povedlo jen šesti sportovcům. Na třetí příčce se se 115 miliony dolarů umístil fotbalista Cristiano Ronaldo.