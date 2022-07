Nejlepší restaurací světa je dánské Geranium. Degustační menu si tu vychutnáte za deset tisíc korun

Žebříček The World’s 50 Best Restaurants, který od roku 2002 mapuje nejlepší restaurace na světě, představil vítěze pro rok 2022. Porota tvořená přeborníky v gurmánství ze všech koutů světa rozhodla, že letošní první místo patří kodaňské restauraci Geranium. Druhou příčku obsadil Central v peruánské Limě a třetí Disfrutar v Barceloně. Česko se bohužel i přes množství neotřelých kulinářských počinů na žebříček neprobojovalo.

Seznam padesáti nejlepších restaurací ukazuje, že Kodaň je nefalšovaná kulinářská metropole. Dánské hlavní město se totiž na žebříčku objevuje hned třikrát. Kromě vítězného Gerania se na něj zařadily také restaurace Alchemist a Jordnær. Pokud tak hledáte destinaci, do které to z Česka není daleko a kde bude o vrcholné gurmánské zážitky postaráno, Kodaň nemá, alespoň podle žebříčku, konkurenci.

Restaurace Geranium jako první v Dánsku získala v roce 2016 tři michelinské hvězdy. Její spolumajitelé, šéfkuchař Rasmus Kofoed a sommelier Søren Ledet, se v minulém roce rozhodli menu z velké většiny oprostit od masa a nyní se soustředí zejména na ingredience na rostlinné bázi. Na jídelním lístku však nechybí lokální ryby a mořské plody.

Kofoed vaří výhradně ze surovin z organických a biodynamických farem z Dánska a dalších skandinávských zemí. Na talíři pak se svým týmem vytváří kreace, ve kterých se potkává gastronomie s uměním. Současné degustační menu o 20 chodech nese název The Summer Universe a reflektuje to nejlepší, co nabízí letní úroda. Stojí v přepočtu necelých 10 tisíc korun a hosté si ho vychutnávají tři hodiny.

Foto: Geranium Šéfkuchař Rasmus Kofoed a jeho tým z vítězné restaurace Geranium

Pokud zatoužíte vyrazit do druhé oceněné restaurace, z Česka to budete mít trošku dál. Místo na žebříčku si totiž letos poprvé na takto vysoké příčce vysloužil podnik situovaný v Jižní Americe. Není se ale čemu divit. Restaurace Central v Limě, hlavním městě Peru, zosobňuje tamní kulturu a biodiverzitu na talíři. Za restaurací stojí manželé Pía León and Virgilio Martínez. Pía v roce 2021 získala ocenění Nejlepší kuchařka světa.

V Centralu při tvorbě menu vycházejí z peruánského ekosystému, velký důraz kladou ale také na udržitelnost. Recyklují, kompostují a všechny suroviny se snaží zužitkovat do posledního zrníčka. Hosté si navíc mohou prohlédnout zahradu, kde se nachází více než sto druhů rostlin.

Na třetím místě se skončila barcelonská restaurace Disfrutar, kde orchestr chutí každý den rozehrávají tři šéfkuchaři – Oriol Castro, Eduard Xatruch and Mateu Casañas. Kreativní trio neustále posouvá své kulinářské hranice. Využívají současné techniky, díky nimž vznikají chody, které jsou neotřelé nejen vizuálně, ale také chuťově.

Temperament trojice šéfkuchařů se nezapře také v jejich hravém vynálezu v podobě jídelního stolu, ve kterém jsou umístěné rozličné šuplíčky ukrývající jednotlivé chody. Celá večeře je tak jedno velké překvapení. Degustační menu Classic a Festival zde vyjdou na bezmála 6 tisíc korun, pokud ale zatoužíte zažít zmíněný „živoucí stůl“, zaplatíte přibližně 24 tisíc korun.

Na žebříčku se objevují restaurace z Evropy, Asie a Jižní Ameriky. Severní Amerika porotu letos příliš nezaujala a zdá se, že kulinářsky to pulzuje jen v New Yorku. Třiatřicáté místo připadlo restauraci Atomix, která staví na korejské kuchyni, na čtyřicátém čtvrtém místě se umístila Le Bernardin s francouzským záběrem.

Gastronomické toulky po Španělsku a Itálii

Počtem výskytů svých restaurací žebříčku dominují Itálie a Španělsko. V obou případech totiž seznam, který nesmí chybět v záložkách žádného gurmána, obsadilo šest restaurací. Milovníci výjimečného jídla si tak mohou naplánovat kulinářské turné spojené s objevováním krás, kterých je v obou zemích požehnaně.

Z barcelonské restaurace Disfrutar se můžete vydat na sever k městu Bilbao, v jehož blízkosti se nachází hned trojice restaurací z žebříčku – Mugaritz v přístavním městě San Sebastian, Elkano ve vesnici Getaria a Asador Etxebarri ve vesnici Atxondo. Odtud můžete vyrazit do středu Španělska, jelikož v Madridu se nachází restaurace Diverxo, která letos obsadilo čtvrté místo. A když nebudete mít dost, poslední zastávkou může být podnik Quique Dacosta v přímořském letovisku Dénia.

V Itálii lze naskočit na obdobnou vlnu. Na Apeninském poloostrově je ideální odstartovat hned po přejezdu hranic s Rakouskem v restauraci St. Hubertus v horském středisku San Cassiano. Další nejbližší zastávkou je pak restaurace Lido 84, která se nachází ve městě Gardone Riviera na břehu jezera Garda. Odtud můžete pokračovat přes Veronu do města Rubano a podniku Le Calandre.

Z Le Calandre je to trochu zajížďka směrem do severovýchodní části Itálie, kde se ve městě Alba, proslulém produkcí lanýžů, nachází restaurace Piazza Duomo. Z ní už pak cesta vede jen na jih. Restaurace Uliassi je situovaná mezi přístavem a pláží ve městě Senigallia ve střední Itálii, nejdál je to do Reale v malebném městečku Castel di Sangro.

Žebříček The World’s 50 Best Restaurants nabízí spoustu inspirace. Jeho kompletní znění najdete přímo na stránkách organizátora.