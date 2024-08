Nejmenší Lamborghini dostane 900 koní a půjde nabít ze zásuvky. Pak dojedete tak akorát na benzínku

Uložit 0

Výrobce supersportovních vozů z italské Bologni má za sebou famózní rok 2023 – poprvé se vyrobilo více než 10 tisíc aut Lamborghini. Společnost utržila 2,7 miliardy eur (v přepočtu 68 miliard korun) a provozní zisk dosáhl 723 milionů eur (18 miliard korun), oboje představuje dvouciferný růst oproti předchozímu roku. Jsou to sice rekordní čísla, ale na ta jsme si už u prémiových značek zvykli. Pozornost spíš poutají úplně nové a (částečně) elektrifikované modely včetně nástupce Huracánu, který se představil před pár dny.

Lamborghini není jediná automobilka, která se může pochlubit skvělými výsledky, podobně to loni dopadlo i pro Ferrari – to klientům doručilo přes 13 tisíc aut a tržby mu stouply o 17 procent na šest miliard eur (150 miliard korun). A podobně jako u Ferrari i u Lamborghini je motorem úspěchu SUV, tedy velké sportovní auto, které by ještě před 20 lety bylo v designérských kancelářích v Maranellu či Bologni nemyslitelné. Jenže doba se mění. Lambo má Urus, Ferrari zase Purosangue.

A nejde jen o vzhled, ale i o pohon – elektrifikace už doběhla i italské ikony. Lamborghini nyní představilo svůj úplně nový model s názvem Temerario (v překladu Nebojácný), který půjde do prodeje příští rok a jenž po dekádě nahrazuje populární Huracán. Tedy tu menší ze silničních stíhaček, ta větší dostala novou podobu už loni: místo Aventadoru přišlo Revuelto čili Neklidný.

Protože i supersportovní auta musí plnit zelené cíle, podobně jako Revuelto i Temerario půjde na trh rovnou v plug-in hybridní verzi. Ovšem nelze očekávat, že podobně jako třeba vzdáleně příbuzné Audi Q8 (v rámci koncernu Volkswagen spadá Lamborghini pod sportovní divizi Audi) ujede na čistě elektrický pohon pár desítek kilometrů. To jen stěží, neboť Temerario i Revuelto mají k dispozici baterii o kapacitě pouhých 3,8 kWh.

Jen pro srovnání: hybridní Škoda Superb, s níž s vypětím všech sil ujedete kolem 50 kilometrů, má baterii 13 kWh, zmíněné Audi Q8 má využitelnou kapacitu 22 kWh a třeba hybridní BMW X5 jde také nad 20 kWh. A konečně i Urus dá nájezd k 50 kilometrům, protože sdílí technologii s podobně velkými audinami. Suma sumárum – placatá lamba oficiálně ujedou na elektrický pohon vzdálenost do 10 kilometrů a budou vhodná do zásuvky jen kvůli rozjezdům, případně s nimi dojedete v nouzi nakoupit benzin…

Co se technických dat týče, jsou to, jak jsme u Lamborghini zvyklí, monumentální čísla: Temerario bude osmiválec s objemem čtyři litry a systémovým výkonem 677 kW (tedy přes 900 koní). Větší Revuelto se nabízí s dvanáctiválcem v šesti a půl litrech a s 747 kW. Pokud by třeba Radim Passer chtěl zase na německé dálnici zkoušet, kolik které jede, menší model by měl dát až 340 km/h, ten větší dokonce přes 350 km/h.

A cena? O té se zatím jen spekuluje. Nicméně základní cena Temeraria by mohla překonat 350 tisíc dolarů (zhruba 8,5 milionu korun), což je o 40 procent víc, než na kolik vyšel v základu Huracán. Že by se pro něj ale nenašlo dost zákazníků, není pravděpodobné, ostatně u ještě o dalších 250 tisíc dolarů dražšího Revuelta hlásí automobilka vyprodáno na rok dopředu.