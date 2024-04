Nejočekávanější hru současnosti stvořil jeden člověk. Prodala milion kopií za den a zahrajete si ji v češtině

Uložit 0

Neznáte Manor Lords? Tak to je docela překvapení. Protože těsně před svým pátečním vydáním to byla nejočekávanější hra současnosti. Největší videoherní online obchod světa Steam u ní hlásil přes tři miliony uživatelů, kteří si ji napsali na seznam přání. A když se Manor Lords konečně k hráčům dostali, třetina zájemců si je za jediný den od vydání pořídila.

Na začátek jedno středověké srovnání. Český historický hit Kingdom Come: Deliverance vyšel před šesti lety. Za tu dobu jeho tvůrci z Warhorse Studios nastřádali šest milionů prodaných kopií titulu, jenž se odehrává v českých zemích před šesti staletími. Právě vydaná středověká budovatelská strategie Manor Lords za jediný den napočítala milion prodejů a z téměř dvacítky tisíc hodnocení na Steamu jich je 89 procent kladných.

To samozřejmě není žádný indikátor, že dalších pět milionů ještě přidá. Ale je to nesmírně impozantní číslo vzhledem ke skutečnosti, že Manor Lords jsou dílem jediného vývojáře. Pod strategickou hrou je podepsaný polský autor Grzegorz Styczeń vystupující jako jednomužné studio Slavic Magic. „Je to můj první vážnější projekt. Předtím jsem dokončil jen pár malých flashových her,“ popisuje své začátky.

Styczeń vydal Manor Lords na Steamu za cenu 40 eur neboli tisíc korun (aktuálně s 25% slevou) v takzvaném předběžném přístupu. Tedy coby plně hratelnou, ale zdaleka ne finální verzi, na níž nadále pracuje. Jak se asi bude hra prodávat po ostrém vydání, až do ní přibude ještě více obsahu? To se ukáže až v kdovíjak vzdálené budoucnosti, už teď si ale milion hráčů může užít výlet do středověku.

Manor Lords z vás udělají vladaře malé obce kdesi ve Francích (území dnešního Německa) ve 14. století, který plánuje její růst, dohlíží na sběr surovin, určuje výši daní a řeší další podobné věci, které šlechtici řešívali. Takže také velí zbrojnošům v bojích, které někomu mohou připomenout historickou strategickou sérii Total War. A v něčem i Kingdom Come: Deliverance.



Zaprvé snahou o poměrně velkou autenticitu a dobové reálie. Zadruhé tím, jak dění ve hře můžete sledovat. Česká hra přinesla až filmově pojaté dobrodružství hrdiny Jindřicha viděné z pohledu první osoby. To budovatelská strategie na příběhové vyprávění nesází, ale umožní vám vtělit se do vybraného obyvatele a projít se vaší vesnicí takříkajíc po svých. Dokonce ještě třetí styčný bod byste mohli přidat – Manor Lords si díky známému překladateli Filipu Ženíškovi zahrajete i v češtině.

Vždycky jsem chtěl udělat realtimovou strategii. Hrál jsem hodně Stronghold: Crusader, The Battle for Middle-Earth nebo Age of Empires.

Těch podobenství a inspirací byste ale u Manor Lords našli mnohem víc. „Vždycky jsem chtěl udělat realtimovou strategii. Hrál jsem hodně Stronghold: Crusader, The Battle for Middle-Earth, Knights and Merchants, The Settlers nebo Age of Empires. Takže udělat něco takového mi připadalo jako docela zábavný úkol,“ přidal Styczeń v rozhovoru pro oficiální stránky Unreal Enginu výčet vynikajících a fanoušky milovaných strategií.

Sólo tvůrce Manor Lords vyvíjí už sedmým rokem a používá při tom právě technologii Unreal Engine. Což samo o sobě není až tak zajímavé jako skutečnost, že Unreal je značka spojená s firmou Epic Games, která nadějným nezávislým vývojářům používajícím její nástroje poskytuje finanční podporu. Takzvané Epic MegaGrants spolu s finanční podporou fanoušků na Patreonu proměnily nadšenecký projekt jediného člověka v nejočekávanější hru roku.

„Díky grantu jsem se mohl soustředit na full time vývoj. A taky jsem si mohl dovolit najmout více externistů na volné noze, kteří mi pomáhali s různými dílčími činnostmi. Třeba s herními ilustracemi,“ popsal Styczeń. „Jsou to drobnosti, které se ale nasčítají a pomáhají k tomu, že hra vypadá jako hotový produkt, a ne hobby projekt,“ dodal Polák, jenž do té doby působil jako tvůrce videí na volné noze.

Zcela nezávislým videoherním autorem už ale Grzegorz Styczeń není. Nestal se však poddaným některého ze zbohatlických pánů herního průmyslu. Naopak uzavřel výhodnou alianci s menším vydavatelstvím Hooded Horse, což bude jméno fanouškům strategických her dobře známé.

V Hooded Horse pomohli či pomáhají s vydáním titulů, jako je stavitelský fantasy titul Against the Storm, epické sci-fi Terra Invicta nebo moderní variace na legendární UFO: Enemy Unknown (které nedávno oslavilo 30 let) s názvem Xenonauts 2. Všechno to jsou oceňované nebo velmi očekávané hry.

„Nejprve jsem o vydavatele neměl zájem, ale vývojář Falling Frontier Todd D’Arcy mě seznámil se šéfem Hooded Horse Timem Benderem. A ten mi začal pomáhat s různými problémy a dával mi užitečné rady. Postupně mi došlo, že by se vydavatel mohl hodit a že by mohl pomoci navýšit prodeje hry,“ popsal Styczeń.

„Nebo byste chtěli trávit čas posíláním tisícovek e-mailů, optimalizovat nastavení v obchodech a neustále si volat s partnery? Takhle zpětně to bylo skvělé rozhodnutí. Nejsem si jistý, že každá hra potřebuje vydavatele, ale nám to navýšilo počet wishlistů,“ zmínil tvůrce vliv Hooded Horse. A kromě uživatelů Steamu by měli do středověku zavítat i majitelé konzolí Xbox.