Nejprodávanější hra na Steamu a fantastické recenze z celého světa. Herní svět patří Kingdom Come 2

České videohry jsou světově úspěšné – a teď jsou ještě úspěšnější. Jen za pár hodin se hráčům odemkne možnost rozehrát Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios. Ale recenzenti po celém světě své verdikty zveřejnili už včera. A ty potvrdily to, co ukazují (před)prodejní čísla. V Česku vznikl herní hit.

Středověk láká i v roce 2025. Kingdom Come: Deliverance 2, hra zasazená do předhusitské doby pod hrad Trosky a do Kutné Hory, opanovala prodejní statistiky Steamu, nejpopulárnějšího online obchodu s online hrami. Už před pár dny se titul od pražských Warhorse Studios probojoval do top 10. A teď je Kingdom Come: Deliverance 2 nejprodávanější hrou na světě.

Na Steamu aktuálně nenajdete titul, který by lákal víc zákazníků. Druhý díl středověkého dobrodružství je – i díky svému zasazení a kompletnímu českému dabingu – nepřekvapivě nejprodávanější hrou v Česku, ale Kingdom Come 2 se probojovalo i na první příčku aktuálně nejprodávanějších her Steamu globálně.

Rostoucí prodeje od pondělka pohání také první recenze. Kingdom Come: Deliverance 2 uchvátilo i nás v CzechCrunchi – a s našimi nadšenými dojmy jsme se zařadili po bok desítek podobných hodnocení z celého světa.

Recenze Kingdom Come: Deliverance 2 jsou až na jednotky průměrných výjimek extrémně pozitivní. Server Metacritic, jenž sdružuje hodnocení napříč vybranými médii, z padesáti recenzí ukazuje průměr 87 bodů ze 100 u PC verze. A na PlayStationu, kde se KCD2 dostalo na americkém PS Storu mezi aktuálně nejprodávanější tituly, i Xboxu má hra z několika desítek verdiktů skóre dokonce o bod vyšší.

Devítková hodnocení přitom Warhorse Studios sklízí i od těch největších jmen herní scény. „Lepší souboje, lepší design úkolů, žádné technické nedostatky, které trápily první díl,“ chválí magazín Gamespot. „Bude trvat hodně dlouho, než na tento výjimečný příběh zapomeneme,“ přidává ke známce 90 ze 100 známý server IGN.