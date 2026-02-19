Móda v duchu Lidlu. Nabízí kabelku, do které se práší, vytrousíte z ní klíče a vypadá jako nákupní vozík
Designér Nik Bentel mění nákupní vozík Lidlu v kabelku z nerezové oceli. Trolley Bag bude k vyzkoušení v Londýně a pak se o ní strhne mela na webu.
Žluté německé supermarkety umí pobláznit lidi velkými slevami, což potvrdily třeba fronty u jejich outletů v Praze či Olomouci. Jenže Lidl je paradoxně poměrně silný i v „regulérní“ módě: některé jeho obrandované oblečení se stalo předmětem virálního sběratelského šílenství a v podobném duchu pokračuje i spolupráce se známým designérem Nikolasem Bentelem. Ten nyní představil kabelky ve tvaru nákupního vozíku. A ano, vypadají přesně tak, jak to zní.
Spolupráce Lidlu s dvaatřicetiletým Američanem a jeho Nik Bentel Studiem není ojedinělá, už v minulosti spolu představili croissantovou kabelku, která se vyprodala během pár minut. Bentel je totiž známý právě absurdními přeměnami každodenních předmětů v módní doplňky. A taková je i nejnovější Trolley Bag, jež je vyrobena z nerezové ocelové mřížky s charakteristickým modro-žlutým barevným schématem na rukojeti, je doplněná řetízkovým uchem a také přívěskem k odemykání vozíků. Nebo k tomu, abyste si ji k vozíku naopak připnuli.
„Nemohli jsme odolat příležitosti znovu spojit síly s Lidlem – je na tom něco vzrušujícího, když se ty nejneočekávanější věci proměňují v módní statementy,“ uvedl ke spolupráci Bentel pro magazín Dezeen. A kdo a kde si kabelku bude moct koupit? Na webu Nika Bentela bude dostupná od 26. února v rámci online losování. A pokud jedete do Londýna, můžete ji vyzkoušet na pop-up akci Lidl Fresh Drop 20. a 21. února v londýnské čtvrti Soho v ulici D’Arblay Street. Jde o součást přehlídky London Fashion Week. Cena ani celkový počet kusů zatím ale nebyly zveřejněny.