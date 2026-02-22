Palmovka dostala kavárnu, za kterou se vyplatí jet přes půlku Prahy. Navíc se v ní i trochu dovzděláte
Zakladatel Cafefinu a Mazelabu přidal do svého portfolia nový podnik. Pojmenoval ho Pleiku a láká do něj na kávu i zážitek.
Pleiku je město ve Vietnamu obklopené kávovými poli. Nově je to ale také designově velmi vytříbená kavárna u Libeňského zámku kousek od Palmovky, která vás do světa pěstování a dalšího zpracování kávy instantně přenese. Stojí za ní Jackie Tran, který má za sebou už Cafefin či Mazelab, a i když má nový podnik otevřeno teprve pár dní, dveře se tu netrhnou.
Pleiku
- adresa: Zenklova 39
- typ podniku: kavárna + kávová galerie
- otevírací doba: pondělí–neděle 9–19
Jak už to totiž u Tranových podniků bývá, i Pleiku má svého vlastního genia loci a k tomu servíruje skvělou kávu. Ochutnat tu můžete hned několik druhů, před každou objednávkou si totiž vyberete zrna, která vás zaujala, následně pak i nápoj, který z nich má vzniknout. Pro kávy na bázi espressa jsou momentálně k mání dvě varianty, pro filtrovanou pět.
Kdo má hlad, může ho zahnat malou sladkostí nebo jedním z osmi celodenních brunchů (ovšem o velikosti vydatného poledního jídla), které zahrnují avokádový toast s vejcem, batátové nudle, míchaná vajíčka či omeletu, granolu, ovesnou kaši s černým sezamem a toast s fíky a burratou. Není jich moc, i tak ale budete nejspíš váhat, který zvolit, lákavě totiž vypadají všechny.
Tím ale Pleiku nekončí. Jelikož je Tranovou velkou láskou kromě kávy i fotografování, najdete tady několik jeho velkoformátových snímků, které zachycují koloběh zpracování kávy. Káva coby surovina je přítomná i v materiálu, ze kterého je vyrobený místní bar a věnovaný jí je i boční prostor, kde sídlí malá kávová galerie.
Prohlédnout a očichat si tu můžete několik vzorků a dozvědět se o nich víc. A aby byl servis v Pleiku kompletní, můžete si tu samozřejmě nakoupit kávu a další vybavení i domů. Avšak neposedět v tomhle podniku, který vyrostl na místě, kde byste ho nečekali, by byla škoda. A nutno dodat, že už teď sem míří spousta lidí, a to Pleiku otevřelo teprve na Valentýna.