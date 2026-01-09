Pusťte si skvělý seriál od tvůrce Gangů z Birminghamu neboli Peaky Blinders. Ukáže vám drsný Londýn
Steven Knight pomáhal vymyslet soutěž Chcete být milionářem, natočil Gangy z Birminghamu. A taky Tisíc ran, které jsme spolu s ním probrali.
Peaky Blinders neboli Gangy z Birminghamu nejspíš znáte. A jestli se vám tenhle seriál líbil, tak pro vás máme jeden podobně povedený tip. Tvůrcem díla s gangsterským bossem v podání Cilliana Murphyho je totiž Steven Knight, oceňovaný scenárista, režisér a producent, který je podepsaný také pod novým seriálem Tisíc ran. Pokud máte chuť na trochu historického zločinu a anglické spodiny, čtěte dál!
Londýn, osmdesátá léta devatenáctého století. Čtvrť East End, která má k upjatému chování a honosným bálům viktoriánské doby opravdu daleko. Zločin je tu na denním pořádku, v hospodách se pořádají krvavé zápasy v boxu. Bez rukavic, samozřejmě. A také byste tu našli zlodějský gang zvaný Čtyřicet slonů, tvořený vychytralými ženami, které umí splynout se smetánkou – a učinit ji výrazně chudší. Vítejte ve světě seriálu Tisíc ran, v originále A Thousand Blows.
Jeho první sérii si můžete pustit na Disney+, kompletní druhá řada na streamovací službě vyšla právě dnes. Pokračuje v napínavě rozjeté podívané, která skvěle spojuje historii (onen ženský gang opravdu existoval – stejně jako boxerská dvojice Hezekiah Moscow a Sugar Goodson) se strhujícími kriminálními prvky a velice syrovým přístupem. A kdyby vám nestačilo naše doporučení, o seriálu jsme si popovídali přímo s jeho tvůrcem Stevenem Knightem.
„Už jenom být na place byl zážitek. Disney totiž na břehu Temže prakticky postavilo kus historického města. Byl tak povedený, že bych v něm sám chtěl žít,“ uvádí zkušený scenárista pro CzechCrunch. „Herci tak mohli vyjít na ulici, otevřít dveře do některé z budov, vyjít po schodech, vejít do pokoje… A to zcela bez střihu,“ přibližuje míru autenticity, jaké se filmaři snažili dosáhnout. Nejen tou může Tisíc ran připomenout Gangy z Birminghamu, další Knightovo dílo.
„Neodehrávají se ve stejné době, ale mají toho mnoho společného. Londýn je během Tisíce ran hlavním městem celého světa, kde se mísí všemožné kultury, ale současně byste v něm našli ulice, do kterých se ani policie neodvážila,“ říká scenárista. „V tomhle ohledu jsou dvacátá léta v Birminghamu v Peaky Blinders dost podobná,“ dodává. Mimochodem, Gangy z Birminghamu v březnu dostanou filmové pokračování.
Další spojení mezi oběma seriály je pak drsný život nejnižších vrstev společnosti. „Seriál se odehrává během začátku konce britského impéria. Dosáhlo vrcholu své moci, ale zároveň byli lidé nejvíce zasaženi chudobou. A schopní lidé narození v těch nejchudších poměrech se z nich pokoušeli dostat. Třeba zločinem nebo skrz box,“ říká Knight. „Také vizuálně je to velice zajímavé období, ať už jde o kostýmy, nebo lokace. Mám ho velmi rád,“ popisuje.
Každopádně do této doby plné kontrastů zavítá neobvyklý prvek v podobě jamajského boxera Hezekiaha, který do Londýna v osmdesátých letech devatenáctého století skutečně odcestoval. „Chtěl se stát boxerským šampionem a krotitelem lvů,“ říká autor. „V jádru Tisíce ran je otázka, co by se stalo, kdyby se potkal s gangem Čtyřiceti slonů? Jak by na něj reagovali obyvatelé East Endu? Dost možná se skutečně setkali, byli ve stejný čas na stejném místě,“ dodává.
Jak jejich setkání proběhne a co všechno se tím spustí, vám samozřejmě nevyspoilujeme. Prozradíme však, že Tisíc ran rozhodně není jen o boxu. Naopak, pokud bychom chtěli druhé řadě něco vytknout, tak to, že brutálních zápasů bychom si přáli vidět víc! Prostor dostává především svět zločinu, ale i společenská témata – k ženským ambicím v nerovném světě či k osudu imigrantů v britském impériu se ve druhé řadě přidává například anarchismus.
Tisíc ran nicméně vše pečlivě vyvažuje. Kdo by se bál, že alespoň na oko pravidly svázaná viktoriánská éra projde v seriálu stěží uvěřitelnou revolucí, nemusí mít strach. „Ženy ještě neměly právo volit, ale v dělnických čtvrtích jako East End byly hlavou domácnosti a činily důležitá rozhodnutí. V případě imigrantů zase víme, že od pracující třídy nebyli terčem rasismu, jak ho známe my dnes. Lidé jim nutně neotevírali svou náruč, ale rasové rozdíly pro ně nebyly tak důležité jako ty osobní,“ popisuje Knight.
A právě v tom Steven Knight – mimochodem spoluautor soutěže Chcete být milionářem či scenárista Rodu Guinnessů nebo druhoválečného Pluku mizerů – vidí hlavní sílu A Thousand Blows: „Ústřední postavy jsou zcela odlišné, ale spojují je jejich cíle a sny. Pokud má Tisíc ran něco předat, tak to, že viditelné rozdíly mezi lidmi jsou méně důležité než to, co mají společného ve svém nitru.“