Startupy –  – 1 min čtení

Dva miliardové dealy, tři překonaly hranici půlmiliardy. Toto jsou nejvyšší investice českých startupů

Byť čeští startupisté oznámili nejnižší počet investic za posledních šest let, neznamená to, že klesají jejich ambice. Připomeňte si největší dealy.

Peter BrejčákPeter Brejčák

startupovecesko25-top_deals
Foto: Archiv JP / Mews / Filip Houska/CzechCrunch
Jakub Pavlík (Exaforce) a Richard Valtr (Mews)
0Zobrazit komentáře

Loňský rok byl na startupové investice nejchudší za posledních šest let, čeští zakladatelé jich totiž oznámili jen sedmdesát pět. Jak mapujeme v datovém speciálu Startupové Česko 2025, kromě počtu samotných dealů klesl i jejich celkový objem. Pozitivní zprávou však je, že naopak rostla mediánová hodnota investic. Platí tak trend, že i když investoři podporují menší počet startupů, pokud ale již získají jejich důvěru, vypisují jim vyšší šeky. A kdo v tomto ohledu patří mezi loňské premianty? Podívejte se na přehled největších investičních kol, která loni čeští zakladatelé oznámili.

Vůbec nejvyšší okolo oznámil Mews zakladatele Richarda Valtra, který vyvíjí software pro ubytovací zařízení. V březnu přesně rok poté, co se stal třetím miliardovým jednorožcem z Česka, získal 75 milionů dolarů, v přepočtu 1,77 miliardy korun. Vedoucím fondem byl americký Tiger Global, který se připojil ke stávajícím investorům Kinnevik, Battery Ventures či Goldman Sachs Alternatives. Peníze mu kromě podpory expanze ve Spojených státech i regionu německy mluvících zemí mají posloužit také na akvizice dalších firem – těch již Mews v posledních letech realizoval čtrnáct a jeho apetit nepolevuje.

V dolarech stejnou částku, 75 milionů, v rámci kola série A loni nabral také Exaforce se zaměřením na cloudovou bezpečnost. Jeho spoluzakladatel Jakub Pavlík přitom pomohl vybudovat již tři startupy, z nichž dva koupili Američané – TCP Cloud v roce 2016 získala za asi miliardu korun společnost Mirantis, a poté byl součástí týmu Volterry, kterou za více než deset miliard korun pohltil F5 Networks. Teď se Pavlík věnuje právě Exaforcu.

startupovecesko25-nahledovka_pro_newsletter-x23

Přečtěte si takéLoňské investice do českých startupů: 3 dobré a 3 špatné zprávyZmapovali jsme všechny investice, které loni oznámily české startupy. Neseme tři dobré a tři špatné zprávy

Třetí největší deal roku hlásil finančně-technologický startup Flowpay Williama Jalloula, když získal 30 milionů eur (přes 750 milionů korun) od londýnského investičního správce Fasanara Capital ve formě kreditní linky, jež umožňuje dílčí čerpání úvěrů. Flowpay totiž nabízí provozní financování malým a středním firmám, na rozdíl od bank přitom nepožaduje rozsáhlé papírování.

Půlmiliardovou hranici u oznámených finančních kol během loňska překonaly ještě další dva startupy, oba z prostředí kybernetické bezpečnosti. Brněnský ThreatMark pomáhá bankám předcházet podvodům díky behaviorální analýze, v lednu od investorů získal přes 550 milionů korun. Resistant AI také pomáhá finančním institucím odhalovat podvody, během roku uzavřel investiční kolo série B ve výši 525 milionů. Které startupy byly další? Podívejte se na speciál Startupové Česko 2025.

Související témata:Startupové Česko
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    bikero

    V „krvavé lázni“ skončilo i Bikero. Ambiciózní e-shop s bicykly dluží přes 70 milionů

  2. 2

    dedek

    Ježíšek opět navštívil Dědkův Jablotron. Kdo ze zaměstnanců chtěl, mohl si přilepšit o stovky tisíc

  3. 3

    kretinsky-tkac

    Obří injekce pro investiční impérium Daniela Křetínského. Přes 12 miliard mu posílá největší český fond

  1. 1

    e2

    Jsem cynik, tak proč mě tak zasáhla smrt Patrika Hezuckého? Ukazoval, v čem tkví síla „těch druhých“

  2. 2

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně

  3. 3

    rd

    Nechali si v Praze postavit dům, nikdy se ale do něj nenastěhovali. Nyní je k mání za 33 milionů