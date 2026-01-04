Dva miliardové dealy, tři překonaly hranici půlmiliardy. Toto jsou nejvyšší investice českých startupů
Byť čeští startupisté oznámili nejnižší počet investic za posledních šest let, neznamená to, že klesají jejich ambice. Připomeňte si největší dealy.
Loňský rok byl na startupové investice nejchudší za posledních šest let, čeští zakladatelé jich totiž oznámili jen sedmdesát pět. Jak mapujeme v datovém speciálu Startupové Česko 2025, kromě počtu samotných dealů klesl i jejich celkový objem. Pozitivní zprávou však je, že naopak rostla mediánová hodnota investic. Platí tak trend, že i když investoři podporují menší počet startupů, pokud ale již získají jejich důvěru, vypisují jim vyšší šeky. A kdo v tomto ohledu patří mezi loňské premianty? Podívejte se na přehled největších investičních kol, která loni čeští zakladatelé oznámili.
Vůbec nejvyšší okolo oznámil Mews zakladatele Richarda Valtra, který vyvíjí software pro ubytovací zařízení. V březnu přesně rok poté, co se stal třetím miliardovým jednorožcem z Česka, získal 75 milionů dolarů, v přepočtu 1,77 miliardy korun. Vedoucím fondem byl americký Tiger Global, který se připojil ke stávajícím investorům Kinnevik, Battery Ventures či Goldman Sachs Alternatives. Peníze mu kromě podpory expanze ve Spojených státech i regionu německy mluvících zemí mají posloužit také na akvizice dalších firem – těch již Mews v posledních letech realizoval čtrnáct a jeho apetit nepolevuje.
V dolarech stejnou částku, 75 milionů, v rámci kola série A loni nabral také Exaforce se zaměřením na cloudovou bezpečnost. Jeho spoluzakladatel Jakub Pavlík přitom pomohl vybudovat již tři startupy, z nichž dva koupili Američané – TCP Cloud v roce 2016 získala za asi miliardu korun společnost Mirantis, a poté byl součástí týmu Volterry, kterou za více než deset miliard korun pohltil F5 Networks. Teď se Pavlík věnuje právě Exaforcu.
Třetí největší deal roku hlásil finančně-technologický startup Flowpay Williama Jalloula, když získal 30 milionů eur (přes 750 milionů korun) od londýnského investičního správce Fasanara Capital ve formě kreditní linky, jež umožňuje dílčí čerpání úvěrů. Flowpay totiž nabízí provozní financování malým a středním firmám, na rozdíl od bank přitom nepožaduje rozsáhlé papírování.
Půlmiliardovou hranici u oznámených finančních kol během loňska překonaly ještě další dva startupy, oba z prostředí kybernetické bezpečnosti. Brněnský ThreatMark pomáhá bankám předcházet podvodům díky behaviorální analýze, v lednu od investorů získal přes 550 milionů korun. Resistant AI také pomáhá finančním institucím odhalovat podvody, během roku uzavřel investiční kolo série B ve výši 525 milionů. Které startupy byly další? Podívejte se na speciál Startupové Česko 2025.