Recenze: Rytíř sedmi království ze světa Hry o trůny vás bude bavit. Připomíná totiž kouzlo hitu HBO
A Knight of the Seven Kingdoms na HBO má tři velká pozitiva: středověkou atmosféru Hry o trůny a dvojici Peter Claffey + Dexter Sol Ansell.
Slyšíte dusot koňských kopyt? To už na obrazovky cválá nejnovější seriál ze světa Hry o trůny s názvem Rytíř sedmi království. Na HBO Max dorazí ani ne za týden, já už všech jeho šest dílů viděl – a bez spoilerů a s klidným svědomím vám řeknu, proč a jak se povedl.
Pojďme nicméně trochu netradičně začít tím, co je na Rytíři sedmi království nejspíš nejotravnější. Je velká škoda, že HBO bude jednotlivé epizody tohohle dobrodružství vypouštět po týdnu, počínaje pondělím 19. ledna. Přitom jinak by to byla dobrá jednohubka na dva nebo tři večery.
Tato výprava do světa Západozemí má totiž jen šest dílů a většina sotva překročí půlhodinovou délku, takže týdenní čekání o to víc zamrzí. Každopádně je na co se těšit. Epizody vypráví hezky ucelený příběh o trochu přitroublém, ale dobrosrdečném hromotlukovi Dunkovi a jeho mladičkém pážeti Eggovi, kteří zavítají na rytířský turnaj, kde se začnou dít věci…
Od Hry o trůny nebo Rodu draka jsme byli zvyklí na obrovskou roztahanost děje. Skákalo se mezi tucty postav a míst. Ale tady? Dunk a Egg se dají dohromady, dorazí na turnaj, setkají se s pár zajímavými postavami a turnaj jasným způsobem vyvrcholí. Je velice příjemné sledovat jednu dějovou linku v rozpětí jen několika málo dnů, i když to není tak velkolepé jako dřív. A také vězte, že druhá řada s novým dobrodružstvím už se připravuje.
Novinka od HBO kromě kompaktnějšího vyprávění přináší také větší odlehčenost. Předchozí seriály byly okatě dospělácké a místy až přehnaně rádobydrsné, zato Rytíř sedmi království často volí třeba i vtípek a okamžik vřelého přátelství. Hlavně ve skvělé souhře Dunka s Eggem, kdy jeden má autoritu vyššího věku i stavu (ale jen zdánlivě), druhý zase vtipný až ostrý jazyk (ale stále je dítě). Tihle dva vás budou bavit. I když ne vždycky.
Seriál často vyvolá opravdu upřímné úsměvy, ale několikrát to přežene nějakým pubertálním prdnutím, fekální fontánou nebo záběrem na výrazně nadprůměrné pánské přirození. Rozhodně nejsem nijak křehký divák, ale tady to působí úplně zbytečně. Naštěstí to ale nepřebíjí jinou – a mnohem důležitější – věc, která se Rytíři sedmi království opravdu daří.
A Knight of the Seven Kingdoms, jak zní originální název, na vás dýchne tím (pseudo)středověkým rytířstvím, kterým tak moc zaujala už knižní předloha spisovatele George R. R. Martina a samozřejmě i seriálová Hra o trůny v dobách své největší slávy. Mimochodem i Rytíř sedmi království je podle Martinovy knihy, ačkoliv mnohem tenčí.
Po dlouhé době opět sledujete hrdinu, který vyráží vstříc boji o slávu. Dunk neboli Duncan Vysoký má přesně jako rytíř srdce na pravém místě tak, jak velí čest. A jeho Egg si z něj občas tropí legraci, ale je mu věrný a nápomocný, jak zase velí tradice. Nebojte, není to žádná pohádková přeslazenost – Dunk je sice nezkušený a nezkažený, ale Západozemí umí být zrádné a situace s Eggem je přece jen zamotanější. A šlechtici na turnaji rozhodně nejsou komediální figurky, ale pletichařící politici.
Prostě a jednoduše Rytíř sedmi království na HBO Max má přesně to kouzlo, co se nám moc líbilo už na Hře o trůny. Ta ho v pozdějších sériích ztratila v překombinovaných a až moc fantastických scénářích a osudech svých hrdinů. Rod draka, jehož nová řada je v plánu na léto, je zase mnohem rozsáhlejší a političtější. Takže navlékněte zbroj, popadněte meč, nasedněte na válečného oře – a už 19. ledna si na HBO Max užijte Západozemí jako dlouho ne.