Návrat BlackBerry v novém kabátu? Telefon s fyzickou klávesnicí chce, abyste ho používali co nejméně
Fyzická klávesnice a Android bez chaosu. Clicks Communicator ukazuje, že telefon může znovu sloužit hlavně ke psaní bez nekonečného scrollování.
Když se na trhu poprvé objevily kryty značky Clicks, které přidávaly iPhonům fyzickou klávesnici, vyvolalo to slušný rozruch. Firma tehdy ukázala, že hlad po psaní na mechanických tlačítkách v éře dotykových skel rozhodně nezmizel. Nyní tento koncept posouvá na novou úroveň a přichází s vlastním telefonem v podobě modelu Clicks Communicator. Už nejde o pouhý doplněk, ale o plnohodnotný telefon, na jehož podobě pracoval i Joseph Hofer, designér legendárních BlackBerry.
Při prvním pohledu může Communicator působit jako zjevení z minulosti. Má malý, zhruba čtyřpalcový displej. Zaujme ale klasická fyzická klávesnice, která připomíná éru manažerských telefonů. Nejde ale o nostalgickou kopii. Design je moderní, hravý a barevný. Za jeho ergonomií navíc stojí zmiňovaný Hofer, hlavní designér oblíbených modelů BlackBerry Q10 a Passport. Menší obrazovka tu není z nouze ctnost, ale jasný záměr. Omezuje prostor pro bezcílné scrollování a přirozeně vede uživatele k tomu, k čemu je telefon primárně určen: k vyřizování zpráv a e-mailů.
Srdcem celého zařízení je pochopitelně klávesnice. Jde o poctivá tlačítka s jasným stiskem, která musíte pro napsání znaku fyzicky promáčknout. Ukrývají však i druhou, neviditelnou funkci. Povrch kláves je vybaven kapacitními senzory, takže celá klávesnice funguje zároveň jako touchpad. Pokud po tlačítkách pouze lehce přejíždíte prstem bez mačkání, můžete scrollovat webové stránky nebo dokumenty, aniž byste si rukou zakrývali displej. V mezerníku je navíc chytře ukrytá čtečka otisků prstů, takže telefon odemknete v podstatě automaticky ve chvíli, kdy jej vezmete do ruky.
Výrobce si vyhrál i s detaily, které mají snížit závislost uživatelů na neustálém kontrolování displeje. Na boku telefonu najdete malé světlo, které dokáže různými barvami blikat podle toho, kdo vám zrovna píše nebo volá. Zjistíte tak důležitost zprávy, aniž byste museli rozsvěcet celou obrazovku. Pro chvíle klidu je tu pak fyzický mechanický přepínač, kterým telefon jedním cvaknutím ztišíte.
Communicator se nebojí vracet ani k prvkům, které ze světa moderních smartphonů už téměř vymizely. Najdete tu klasický konektor na sluchátka, slot na paměťovou kartu nebo možnost snadno vyměnit zadní kryt za jiný, ať už kvůli barvě nebo materiálu. Aby vše fungovalo plynule i na malém displeji, běží uvnitř nejnovější Android 16, ovšem s upraveným prostředím, které je navržené minimalisticky: místo mřížky ikon sází na jednoduchý seznam aplikací a zpráv.
Výrobce pak otevřeně přiznává, že tohle není telefon pro masy. Nemá ambici nahradit nejnovější iPhony, je to spíš alternativa pro lidi, kterým chybí odezva tlačítek a kteří chtějí nástroj na práci, ne na konzumaci obsahu. Pro někoho to může být ideální druhý telefon do kanceláře, pro jiného cesta k digitálnímu minimalismu.
První telefony se k zájemcům mají dostat někdy později v tomto roce, výrobce však zatím nespecifikoval, kdy přesně. Už nyní však spustil rezervace, v rámci kterých lze telefon získat levněji. Standardní cena po uvedení na trh bude stanovena na 499 dolarů (přibližně 10 tisíc korun), v předobjednávkách do konce února je zařízení o sto dolarů (dva tisíce korun) levnější.