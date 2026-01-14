Třímetrová obrazovka do kapsy nebo vysavač s nohami. Tyhle novinky ovládly největší technologický veletrh
V Las Vegas skončil CES 2026. Přes 4 100 vystavovatelů zde ukázalo ty nejzajímavější technologické novinky, které se brzy chystají do prodeje.
Veletrh CES patří mezi největší a nejvýznamnější technologické přehlídky na světě. Každoročně se ho účastní zavedení technologičtí giganti i tisíce startupů z celého světa, kteří zde soupeří o pozornost médií, investorů i obchodních partnerů. Společně s novináři, investory a byznysovými lídry se tak firmy tradičně scházejí v konferenčních centrech a hotelových komplexech Las Vegas, kde prezentují své nejnovější produkty, koncepty a vize a zároveň udávají technologický směr pro celý nadcházející rok. A my přinášíme redakční výběr toho nejzajímavějšího, co letošní akce odhalila.
Chytří roboti míří do továren
Korejský gigant Hyundai oznámil, že jeho továrny v USA projdou do dvou let radikální proměnou. Ke strojům a pásům nastoupí plně električtí humanoidní roboti Atlas od dceřiné společnosti Boston Dynamics. Tento krok, plánovaný na rok 2028, tak zřejmě přinese zásadní milník v průmyslové automatizaci.
Atlas se definitivně proměňuje z výzkumného prototypu známého z virálních videí v komerční produkt. Hyundai plánuje ve své nové továrně vyrábět až 30 tisíc těchto robotů ročně. Už za dva roky by měli první mechaničtí pomocníci začít pracovat v závodě Metaplant v Georgii. Zpočátku se budou soustředit na jednodušší úkoly, jako je třídění dílů, ale do roku 2030 by měli převzít i fyzicky nejnáročnější práce včetně manipulace s těžkými břemeny.
Celý počítač v jediné klávesnici
Značka HP na veletrhu překvapila zařízením, které na první pohled vypadá jako běžná, elegantní klávesnice. Ve skutečnosti jde o plnohodnotný počítač s názvem HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC. Do těla o tloušťce pouhých 1,7 centimetru se vývojářům podařilo vměstnat procesor AMD Ryzen, až 64 GB operační paměti a systém Windows 11.
Tento „počítač v klávesnici“ je navržen pro maximální mobilitu. Váží necelých 800 gramů a má v sobě zabudovanou baterii, která udrží zařízení v chodu tři a půl hodiny bez kabelu. Stačí tak přijít k jakémukoliv monitoru, připojit jej a můžete pracovat. Klávesnice je navíc omyvatelná a odolná proti polití, což z ní dělá ideálního společníka na cesty. Cena unikátního kousku zatím nebyla stanovena, ale součástí balení bude i bezdrátová myš a ochranné pouzdro.
Tlačítkové telefony chytají druhý dech
Ukazuje se, že poptávka po mobilech s fyzickou klávesnicí přežívá i v éře hladkých skleněných ploch. Odpovědí na tento trend je nový telefon Clicks Communicator, který vzkřísil odkaz legendárního BlackBerry. Na jeho designu se ostatně podílel Joseph Hofer, který v minulosti navrhoval právě tyto kanadské ikony.
Novinka se zcela vzdává dotykové obrazovky a sází na poctivá mechanická tlačítka. Ta díky moderním senzorům fungují i jako touchpad pro ovládání systému. Telefon kombinuje retro prvky, jako je klasický sluchátkový jack, s moderním bezdrátovým nabíjením. Zařízení s Androidem 16 by se mělo prodávat za cenu kolem 10 tisíc korun.
Vysavač, který se nebojí schodů
Hvězdou sociálních sítí se letos stal robotický vysavač Saros Rover od společnosti Roborock. Ten přichází s dosud netradičním řešením: vysavačem s nohami. Namísto běžných koleček využívá speciální „noho-kolečka“, díky nimž se dokáže pohybovat i v těch nejnáročnějších domácích podmínkách. Jeho hlavním lákadlem je schopnost vyjít schody a každý jednotlivý schod také samostatně vyčistit. Na cenu a datum zahájení prodeje si však nadšenci musí ještě počkat.
Televize tenká jako list papíru
Už téměř deset let LG láká na koncept „wallpaper“ televize, obrazovky tenké jako papír. Letos se korejská značka s novou řadou W6 tomuto cíli přiblížila více než kdy dřív. Obří panely s úhlopříčkou přes dva metry mají tloušťku necelý jeden centimetr.
Tajemství špičkového obrazu tkví podle výrobce v technologii Tandem OLED, kde je každý obrazový bod složen ze čtyř vrstev světla pro vyšší jas a výraznější barvy. Podle výrobce jde o jejich dosud nejlepší panel, cena ani přesný termín uvedení na trh však zatím nebyly zveřejněny.
Legendární LEGO v chytrém hávu
Stavebnice, která formovala dětství milionů lidí, poprvé přináší do svých kostek světlo a zvuk prostřednictvím systému Smart Play. Ten využívá chytré kostky Smart Brick, které v sobě mají zabudované senzory a dokážou spolu komunikovat.
Když například postavíte stíhačku X-Wing ze Star Wars a zvednete ji do vzduchu, senzory to poznají a kostka okamžitě přehraje zvuk startujícího motoru. První sady, které reagují na barvy, pohyb i rychlost, dorazí do obchodů v březnu 2026 s cenou začínající na 70 dolarech, tedy zhruba 1400 korunách.
Nejdůmyslnější skládačka od Samsungu
Model Galaxy Z TriFold přináší dosud největší displej, jaký kdy telefon řady Galaxy nabídl. Desetipalcová obrazovka se skládá na třikrát, přičemž v nejtenčím místě má zařízení tloušťku pouhých 3,9 milimetru.
Po rozevření se telefon promění v plnohodnotný tablet, který uživatelům nabízí prostor srovnatelný se třemi běžnými mobily vedle sebe. Díky režimu DeX a pokročilé umělé inteligenci Galaxy AI z něj lze kdekoli na cestách vytvořit malou kancelář. Do Česka se však tato novinka zatím oficiálně nechystá.
Herní notebook s „rostoucím“ monitorem
Lenovo překvapilo konceptem Legion Pro Rollable, což je herní notebook s horizontálně vysouvací obrazovkou. Původně 16palcový monitor se dokáže roztáhnout až na impozantních 24 palců.
Tento nápad cílí hlavně na profesionální e-sportovce, kteří často cestují. Místo toho, aby s sebou museli vozit neskladný externí monitor, stačí jim tento notebook, který se v případě potřeby „rozroste“ na plnohodnotnou hrací plochu. Jelikož jde o koncept, na finální cenu i datum prodeje si i tady budou muset zájemci počkat.
Třímetrová obrazovka, kterou strčíte do kapsy
Zapomeňte na chytré brýle typu Meta Ray-Ban, které slouží zejména k focení. Nové ROG Xreal R1 Gaming Glasses mají jediný cíl: nahradit vaši televizi nebo monitor všude tam, kde na ně nemáte místo.
Jakmile si uživatel nové zařízení od zavedené herní značky Asus nasadí, ošálí podle výrobce jeho mozek tak dokonale, že má pocit, jako by seděl před obřím plátnem o šířce přes 3,5 metru. To nejpodstatnější se ale skrývá pod názvem „anchor mode“. Tato funkce totiž virtuální obraz pevně „ukotví“ na jednom místě v prostoru. A tak nehrozí, že když se hráč otočí třeba pro pití nebo se podívá na klávesnici, obrazovka podivně „popluje“ do jeho zorného pole. Brýle by měly dorazit v první polovině roku 2026.
Sekačka, kterou navigují lasery
Zapomeňte na sekání i na úklid zahrady. Novinka RockMow X1 LiDAR, kterou firma Roborock na akci představila, je v podstatě sekačkou s mozkem autonomního vozu. Díky špičkové laserové technologii si neustále mapuje okolí v celém rozsahu 360 stupňů, takže v trávě bezpečně pozná zapomenutou hadici, pohozenou dětskou hračku i přesnou hranici sousedova záhonu.
Tento stroj navíc není jen chytrý, ale i nečekaně stabilní v terénu. S pohonem všech čtyř kol se nezastaví před strmými svahy ani rozmáčeným trávníkem po dešti, což jsou disciplíny, ve kterých běžní roboti většinou kapitulují. I když výrobce zatím tají cenu i přesné datum uvedení na trh, výhled na léto strávené v houpací síti místo s rukama na madle sekačky dostal pro mnohé reálnější obrysy.