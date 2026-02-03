Dravá česká banka dál šlape na paty Revolutu. Už ho nepotřebujete na lepší kurzy ani multiměnový účet
Partners Banka spustila novou službu v podobě multiměnového účtu, který je zdarma. Bance pomůže také v zahraniční expanzi.
Pro jednoduché placení v zahraničí v různých měnách, navíc za co nejvýhodnější kurz, byl dosud pro mnoho lidí hlavní volbou Revolut. Britská finančně-technologická společnost už dnes zdaleka nenabízí pouze to, ale právě na výhodných převodech začínala a získala na popularitě. V Česku jí teď rychle dobíhá Partners Banka, dravý finanční dům, za nímž stojí skupina Partners v čele s Petrem Borkovcem. Ta už loni přišla s podobně výhodnou kurzovní nabídkou pro převody mezi měnami a teď spouští také bezplatný multiměnový účet.
„Naším cílem je nabídnout klientům vše podstatné v jedné aplikaci. Víme, že pro řadu lidí je dnes důležité mít pod kontrolou i platby a zůstatky v cizích měnách a zároveň mít jistotu férových podmínek. Multiměna je proto přirozeným rozšířením běžného účtu, ne samostatnou ‚nadstavbou‘,“ říká pro CzechCrunch spoluzakladatel a šéf Partners Banky Petr Borkovec. Výhodou jeho banky prý je, že multiměna je plně integrovaná do běžného účtu, vše je dostupné v jedné aplikaci a zdarma, tedy bez nutnosti sjednávat balíčky nebo placené tarify.
Tím Petr Borkovec naráží na nabídku některých jiných českých bank. Novinkou ale míří také na uživatele populárního Revolutu, který rychle roste i v Česku, kde už před rokem hlásil více než milion uživatelů. „Klienty, kteří dnes využívají služby jako Revolut, samozřejmě vnímáme. Budeme rádi, pokud si i oni naši multiměnovou nabídku vyzkouší a oblíbí. Zároveň ale nejdeme cestou přímého srovnávání nebo soupeření,“ vysvětluje Borkovec. Také jeho banka rychle roste, obsluhuje přes 160 tisíc klientů a pomáhá v růstu celé skupině Partners.
Zatímco Revolut nevyužívá většina zákazníků jako své hlavní bankovní konto, Partners Banka by tohoto statutu u zákazníků chtěla dosáhnout. „Revolut pro většinu Čechů není primární bankou a my věříme, že právě v oblasti každodenního bankovnictví – tedy účtu, karty, rychlých převodů a přehledné správy financí – dokážeme být tou hlavní volbou, a to i pro klienty, kteří dnes část svých potřeb řeší jinde,“ říká Borkovec. Spolu s online směnárnou nyní nabízí klientům jednoduché fungování v rámci až patnácti měn.
V Partners Bance lze nově v rámci jednoho účtu spravovat koruny, dolary, eura či libry a další měny – uživatel si je přitom může přidávat a odebírat podle potřeby, stejně jako v Revolutu. Mezi jednotlivými měnami lze v reálném čase peníze měnit, přičemž aktuální kurz klient vždy vidí před zadáním transakce. Partners Banka od loňska všechny platby v eurech, dolarech, librách, zlotých a dalších 26 měnách převádí na české koruny kurzem Evropské centrální banky (ECB), tedy bez jakéhokoliv navýšení.
Partners Banka vs. Revolut
Kurzy a přirážky při platbě kartou
- Partners Banka: Používá stabilní kurz ECB fixovaný jednou denně s 0% přirážkou. Platí 24/7 včetně víkendů bez jakéhokoliv navýšení.
- Revolut: Využívá dynamický mezibankovní kurz měnící se každou sekundu. V pracovní dny je bez přirážky (do limitu), o víkendech si účtuje přirážku 1 % u tarifů Standard a Plus.
- I když Revolut používá mezibankovní kurz, který je velmi blízko středu, čistý kurz ECB s nulovou marží u Partners Banky vychází v testech konzistentně zpravidla o něco lépe.
Limity pro směnu měn
- Partners Banka: Pro platby kartou u obchodníků neexistuje žádný limit. Výhodný kurz ECB máte na každou platbu bez ohledu na její výši.
- Revolut: U bezplatného tarifu Standard je limit pro výhodnou směnu 25 000 korun měsíčně. Po jeho překročení platíte dodatečný poplatek 1 %.
Kurzy a přirážky v interní směnárně
- Partners Banka: U manuální směny v aplikaci si účtuje u EUR a USD přirážku 0,45 % nad kurz ECB, u ostatních měn pak 0,70 % nad kurz ECB.
- Revolut: U bezplatného tarifu Standard je směna do 25 000 korun měsíčně zdarma, poté poplatek 1 %.
Výběry z bankomatů
- Partners Banka: Výběry jsou zdarma ze všech bankomatů v Česku i ve světě bez omezení počtu nebo objemu peněz.
- Revolut: U bezplatného tarifu Standard jsou zdarma do výše 4 500 korun měsíčně (nebo max. 5 výběrů), poté se platí poplatek 2 % z částky.
Multiměnový účet a měny
- Partners Banka: Podporuje 15 měn v rámci jednoho čísla účtu. Pro SEPA platby využívá CZ IBAN, pro ostatní příchozí zahraniční platby GB IBAN.
- Revolut: Nabízí širší podporu více než 35 měn a poskytuje lokální bankovní údaje (např. litevský IBAN pro eura).
Jednoduše a logicky funguje u multiměnového účtu také platba kartou. Platba v českých korunách se strhne z hlavní korunové složky nejvýhodnějším kurzem ECB. Platba v cizí měně se nejprve pokusí čerpat ze složky v dané měně. Pokud na ní není dostatek peněz, použije se hlavní složka v českých korunách s kurzem pro karetní transakce. Pokud není dostatek prostředků ani tam, platba se zamítne. To znamená, že karta nikdy nečerpá z jiných měnových složek než z konkrétní měny nebo z hlavní korunové složky.
Zároveň platí, že všechny složky mají stejné číslo účtu i IBAN. U nově vylepšených SEPA plateb lze používat CZ IBAN, příchozí zahraniční platby jsou směrovány přes GB IBAN. „Spuštěním špičkového multiměnového účtu jsme udělali další důležitý byznysový krok, protože se jedná o jeden ze základních předpokladů pro zahraniční expanzi finanční skupiny,“ doplňuje Borkovec.
Dál se banka chystá představit multiměnový spořicí účet nebo možnost nastavit hlavní účet v jiné měně než české koruně. Ještě letos by se měla v Partners Bance objevit také možnost pořídit si bitcoin. „Je to jeden z prioritních projektů, který bychom rádi spustili v první polovině roku,“ uvedl nedávno Borkovec.
V podcastu Money Maker pak obšírněji vysvětloval, proč nakonec kryptoměny do nabídky své banky pouští, jak se snaží konkurovat nejen právě Revolutu a jak banka jako taková totálně proměnila celý byznys finančně-poradenské skupiny Partners. Její celkový obrat se loni vyšplhal na téměř osm miliard korun a v letošním roce chce růst o další jednu až dvě miliardy.