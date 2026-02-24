Daniel Vávra už nepracuje pro Warhorse Studios na nové hře. Místo toho připravuje hraný film Kingdom Come
„Film podle Kingdom Come: Deliverance je další milník, kterého chceme dosáhnout. A to je Danova nová role,“ říká šéf studia Martin Frývaldský.
Výřečný videoherní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru Warhorse Studios. Tvůrci středověkého hitu Kingdom Come: Deliverance 2 provedli organizační změny ve svém vedení – ale jejich důvody jsou nejspíš jiné, než by vás mohlo na první pohled napadnout. „Dan má novou roli. Tou je tvorba filmu Kingdom Come,“ říká pro CzechCrunch šéf studia Martin Frývaldský.
Česká herní série Kingdom Come: Deliverance se mění na film či seriál. Hraný, s nemalým rozpočtem a se světovými ambicemi. A také se scénářem od Daniela Vávry, jednoho ze zakladatelů a donedávna kreativního ředitele Warhorse Studios. „Už nějaký čas značku Kingdom Come posouváme od videoher dál. Zatím jsme u komiksů, koncertů a turismu, ale nejvíc nás lákal film. Proto s Danem pracujeme na tom, abychom vstoupili na obrazovky nebo filmové plátno. Existuje i scénář v pracovní verzi,“ říká Martin Frývaldský.
Manažer firmy, které úspěch KCD2 přihrál přes miliardu korun v zisku, zdůrazňuje, že nejde o sestřih ze hry, jaký se představil loni na karlovarském festivalu. Ale o nesrovnatelně větší projekt. „Zájem z filmového světa cítíme, jednání už probíhají. Nechceme jen prodat práva, chceme, aby film byl takový, jaký si sami představujeme,“ říká. Co však nejnovější plány znamenají pro Daniela Vávru, pro mnohé hlavní tvář a nejvýraznějšího představitele Warhorse Studios? „Je mi jasné, že lidi napadne, jestli to není nějaký rozchod s Warhorse,“ odpovídá Frývaldský.
„Není, naopak Dan sám se chtěl posunout. Udělal tři hry, které měly světový úspěch, už dlouho to chce zkusit s něčím jiným,“ tvrdí šéf. A potvrzuje, že Vávra se už nijak nevěnuje nové hře od Warhorse Studios. „Dostat Kingdom Come během následujících pár let na plátno nebo na obrazovku je další milník, kterého chceme dosáhnout, a to je Danova nová role. Už ho sice nepotkáte každý den v kanceláři, ale v tom širším smyslu je stále součástí Warhorse,“ říká. Vávrovu reakci studio neposkytlo.
Filmová novinka jde ruku v ruce s organizační proměnou firmy, která narostla na téměř tři stovky pracovníků. Na nejvyšší úroveň managementu Warhorse Studios se k Frývaldskému a Martinu Klímovi přidali Viktor Höschl jako art director a Martin Štýs coby CTO, kreativními řediteli zodpovědnými za herní vývoj se stali Viktor Bocan a Prokop Jirsa. Ale zpátky k filmu Kingdom Come: Deliverance. Nutně musí přijít dotaz na to, jestli snímek převypráví děj her – či jestli stvoří úplně nový příběh.
„Některé filmové adaptace videoher svůj vzor jen zopakovaly, ale třeba zmiňovaný komiks Kingdom Come zvolil způsob doplňujících příběhů hrdinů ze hry. S oběma možnostmi pracujeme. Nicméně kdo Kingdom Come nebo i Mafii hrál, tak Danův rukopis zná a může opět čekat silný příběh,“ zmiňuje Frývaldský. „Důležité pro nás je, abychom ať už filmem, nebo seriálem zasáhli podobné publikum jako hra. To znamená Spojené státy, západní Evropu, ale i Asii,“ míní manažer. To nejsou malé ambice na žánrovou kombinaci, která je dvojnásob náročná.
Filmy či seriály podle her nemají mezi diváky a hráči nejlepší pověst (ani dlouhý seznam kasovních úspěchů), zasazení do středoevropského středověku zase pro zámořského diváka není kdovíjakým lákadlem. „Ano, bude to výzva. Je nám jasné, že tyto faktory ve finále znamenají, že film má určitá omezení a nemůže stát přes miliardu korun, jako stálo KCD2. Jsme racionální. Ale současně o něm přemýšlíme stejně jako o našich hrách. A u nich jsme mířili hodně, hodně vysoko, ačkoliv jsme neměli neomezené prostředky,“ vysvětluje muž, jenž před vedením Warhorse působil v investičním světě.
„První KCD stálo na poměry herního průmyslu takříkajíc nula nula nic, druhá hra byla ve srovnání s největšími tituly také relativně levná. Svým způsobem vstupujeme do stejné řeky jako v roce 2013,“ vzpomíná Frývaldský. „Tehdy jsme s Danem a Martinem Klímou oslovovali vydavatele se hrou, která nezapadala do mainstreamu. A dnes vidíme, jaký úspěch má,“ dodává.
Ten úspěch lze vyčíslit – pět milionů prodaných kusů KCD2 a tržby v miliardách korun, znát je i v podobě uznání Warhorse z úst prezidenta Petra Pavla či v přívalu turistů, které lákají skutečná místa z Kingdom Come. I první krůčky ke kýženému růstu mimo hry už ve Warhorse udělali, KCD dnes vydělává na merchi, knihách či komiksech.
„Museli bychom být slepí, kdybychom si neuvědomovali, jak naše značka vyrostla. Vlastně nová funkce Dana Vávry by se dala nazvat transmediálním ředitelem. Každopádně film bereme jako doplněk k naší herní tvorbě, který ale může být sám o sobě mimořádně úspěšný,“ popisuje Frývaldský. I proto si snímek chtějí v českém studiu bedlivě pohlídat, ačkoliv expertiza a hlavní záběr Warhorse je – a i nadále má být – čistě ve hrách.
O filmu na motivy Kingdom Come: Deliverance se mimochodem spekulovalo už před delší dobou, a to krátce po vydání první hry z roku 2018. „Dlouho se kolem nás ochomýtali lidé, kteří by KCD rádi zfilmovali, ale pak přišel covid a vše usnulo. Teď po vydání druhé hry jsme se k té myšlence zase vrátili s daleko větším drajvem,“ uzavírá Martin Frývaldský, šéf Warhorse. Českého studia, které k přívlastku herní možná přidá i filmové.