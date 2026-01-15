Čas prostých úklidových pomocníků končí. Nastupují roboti, kteří létají, chodí po schodech a míchají drinky
Firmy zaměřené na vývoj úklidových robotů na veletrhu CES představily novinky, které by v následujících letech měly začít zaplňovat chytré domácnosti.
Letošní veletrh CES v Las Vegas přinesl nečekané překvapení. Místo souboje technologických gigantů o nejlepší umělou inteligenci v mobilních telefonech či laptopech se do popředí zájmu mnoha návštěvníků dostali úklidoví roboti. Největší technologický veletrh světa totiž ukázal, že i tak rutinní činnosti, jako je vysávání nebo vytírání podlah, se mohou proměnit ve fascinující podívanou.
Hvězda, která ukradla show
Záběrům zachycujícím absolutní hit lasvegaského veletrhu, robota Saros Rover od firmy Roborock, se dalo jen těžko vyhnout. Vysavač se dvěma koly doplněnými o robotické nohy doslova uchvátil návštěvníky letošního CESu. A není se čemu divit. Do segmentu úklidových spotřebičů totiž přinesl něco, co se dosud žádné jiné firmě nepodařilo.
Každá z jeho nohou se pohybuje zcela nezávisle, což stroji umožňuje provádět malé skoky, svižné otočky, náhlá zastavení i rychlé změny směru, to vše při zachování stability i na nerovném povrchu. Díky umělé inteligenci v kombinaci s pokročilými pohybovými senzory a prostorovou orientací dokáže robot přesně reagovat na své okolí. Saros Rover by měl vynikat zejména ve vícepodlažních domech, kde si poradí i se schodištěm a zvládne vyčistit každý jeho schod cestou do dalšího patra.
Když vysavač dostane křídla
Mohlo by se zdát, že vysavač, který sám vyjde po schodech, a ještě je zvládne vyčistit, už nemá konkurenci. Přesto se na scéně objevila česká značka Mova, jež na veletrhu zaujala ambiciózním konceptem Model Pilot 70. Jde v podstatě o autonomní dron sloužící jako „letecký transport“ pro robotický vysavač.
Stabilitu tohoto létajícího výtahu zajišťuje pokročilý tlumicí systém, který omezuje vibrace při vzletu a přistání na pouhé dva milimetry. Šestisměrné senzory zároveň umožňují přesnou navigaci i na složitých točitých schodištích. Mova navíc naznačuje, že do budoucna plánuje modul rozšířit také o možnost mytí oken.
Nejdřív čistota, pak bazénová party s robo-číšníkem
Stejná firma zaujala i v exteriéru, když představila bionického bazénového čističe jménem Rover Master. Ten je vybaven robotickým ramenem a zvládá nejen čištění dna a stěn bazénu, ale také sběr zapomenutých hraček či listí z hladiny. Díky vyměnitelným kartáčovým hlavicím se navíc podle výrobce snadno a obratně pohybuje i v úzkých rozích bazénu.
Příznivce letních dnů a bazénových party pak mohou zaujmout i další schopnosti tohoto šikovného pomocníka. Rover Master totiž umí rozproudit večírky světelnou show a v případě potřeby se proměnit v robotického číšníka, který po hladině bazénu rozváží drinky. Podle společnosti Mova přitom nehrozí, že by nápoje vylil nebo do někoho narazil. V orientaci mu má pomoci laserová technologie LiDAR.
Konec sbírání ponožek
Největším paradoxem robotických vysavačů je, že než mohou začít uklízet, musí jim jejich majitelé mnohdy nejdřív uklidit cestu. Právě tento problém se snaží vyřešit Dreame Cyber 10 Ultra pomocí výsuvného mechanického ramene. To dokáže zvednout předměty o hmotnosti až půl kilogramu, takže ať už jde o odhozené ponožky nebo boty, vysavač si je zvládne sám odstranit z cesty.
Rameno navíc funguje jako prodloužená ruka samotného sání. Robot si díky němu dokáže automaticky měnit nástavce z dokovací stanice a vysát i místa, kam se jeho tělo běžně nedostane. Kdy přesně si ho budou moci zájemci pořídit do svých domácností, firma zatím neprozradila, stejně jako cenu. S ohledem na předchozí generace vysavačů značky Dreame se však odhaduje, že by se jeho mohla pohybovat kolem 40 tisíc korun
Souboj o skutečnou autonomii
Mnozí si ještě živě pamatují na nedávné fiasko kolem humanoidního asistenta Neo od společnosti 1X. Ten sice sliboval revoluci v autonomii, ale nakonec se ukázalo, že za jeho „inteligencí“ stáli lidé ovládající stroj na dálku. LG se však na letošním CESu rozhodlo tuto pachuť napravit a vydalo se opačnou cestou. Jejich projekt CLOid není jen robot s roztomilým obličejem. Díky pažím se sedmi stupni volnosti a prstům s jemnou motorikou má jít o skutečného domácího pomocníka, který funguje bez jakékoliv skryté pomoci v zákulisí.
Komunikace s CLOidem je navržena tak, aby byla co nejpřirozenější. Zvládá hlasové pokyny i textovou konverzaci přes chat, když jste právě mimo domov. Robot se má stát aktivním pomocníkem při rutinních pracích. Pokud mu například uživatel napíše, že má chuť na polévku, CLOid by měl nejen nachystat vše potřebné, ale také sám zkontrolovat zásoby v lednici. Kromě asistence v kuchyni si poradí i s praním, precizním skládáním prádla nebo běžným udržovacím úklidem.
Aby korejský gigant dokázal, že jeho ambiciózní sliby nejsou jen marketingovými řečmi, nechal asistenta vystoupit přímo na pódiu v Las Vegas. Před zraky novinářů a investorů se CLOid představil jako plně autonomní stroj, který v reálném čase reaguje na zadání. V živé ukázce vyndal mléko z lednice, připravil croissant do trouby a v simulaci odchodu majitelů z domu samostatně spustil pračku a prádlo následně úhledně poskládal.
Navzdory působivé prezentaci však nad celým projektem stále visí jeden velký otazník: jak si CLOid poradí mimo pečlivě nasvícené a kontrolované scénáře? Ačkoli v laboratoři nebo na veletržním pódiu může vypadat působivě, teprve ostrý provoz v běžných bytech ukáže, zda tito asistenti skutečně dozráli pro reálný svět.
Nepořádek po dětech? Pro Rovieho žádný problém
O robotech schopných posbírat nepořádek z podlahy už tu byla řeč. Prototyp Rovie od společnosti Clutterbot má však nad svou konkurencí jednu naprosto nepřehlédnutelnou výhodu. Je sakra roztomilý.
Namísto složitého mechanického ramene, které by se zdlouhavě pralo s každým předmětem zvlášť, sází na jednoduchost. Ze své přední části vysune širokou lopatku, rozloží dvojici mechanických zametačů a začne do sebe „nahrnovat“ vše, co na podlaze nemá co dělat.
Díky vyspělé umělé inteligenci robot přesně identifikuje, co mu leží v cestě, a svůj úlovek následně poslušně vysype do určeného boxu, kde už nebude nikomu překážet. Rovie tak cílí především na rodiče, kteří už mají po krk nekonečného sbírání hraček po svých ratolestech.