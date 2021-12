Nejsilnější „emko“ všech dob. BMW XM je světlicí vystřelenou do budoucnosti výroby vozů v Mnichově

Stane se elektromobilita zhoubou světa nadupaných motorů polykajících fosilní paliva po litrech? Dost možná. V BMW však vytvořili koncept, který dává naději všem, pro které je vůně benzínu opojnější než vůně kapky slavného parfému Chanel N°5.

Pokud bylo záměrem bavorských inženýrů a designérů vytvořit automobil, který bude výjimečný po všech směrech, mohou tento úkol považovat za zdárně splněný. BMW XM, jak se představený koncept nazývá, je vskutku unikátní záležitostí, která boří celou řadu předsudků.

O jeho výjimečnosti napovídá už fakt, že samostatný model divize M se naposledy představil na konci sedmdesátých let. Ano, hovoříme o sportovním vozu M1, kterého bylo vyrobeno všeho všudy necelých 500 kusů.

V případě XM by mohl být objem produkce značně vyšší, ovšem za předpokladu, že projekt dostane zelenou. Jedná se totiž o tak specifickou věc, že si BMW konceptem potřebuje u veřejnosti otestovat, zda by o takový vůz byl vůbec zájem.

Design vozu rozhodně nemá potřebu být ladným Foto: BMW

Že je tohle BMW jiné, je jasné již na první pohled. Designéři se odchýlili od současné designové linky automobilky a nabídli tvary, které jsou tvrdým úderem do světa SUV modelů. Zapomeňte na obliny, ladnost a finesy. XM sází jeden ostrý zlom za druhým v doprovodu rovných ploch, jako by se vůz snažil dostat z dohledu leteckých radarů.

Jeho příď zdobí masivní ledvinky, na které si prostě budeme muset zvyknout. Jejich rozměry jsou v tomto případě ještě zvýrazněny horizontálními lamelami a světelným lámaným obkreslením celého jejich obvodu. Světelný podpis vozu doplňují ostré a velmi úzké přední světlomety, které doplňují reflektory umístěné na střeše těsně nad čelním sklem.

Hranaté drama pokračuje i v dalších částech vozu. Blatníky lámavě kopírují 23palcová kola a oblin se nedočkaly ani koncovky výfuků, které jen potvrzují komplexní prolamování v celé zadní části vozu. Jedinou, doslova světlou výjimkou, jsou zadní lampy, které mají alespoň částečnou snahu měnit svůj tvar s určitou plynulostí.

Minimálně v případě čelní masky bychom si měli na jejich výstřední designový jazyk začít zvykat. Podle BMW by se její tvary měly stát normou u modelů vyšších tříd, které bude BMW dodávat na trh v následujících letech. Futuristické křivky zde však přece jen doplňuje malé popíchnutí těch, kteří mají dokonale nastudované tvary výše zmíněné M1. Na ni odkazuje nejen logo na bocích a zádi vozu, ale i způsob napojení střechy na zadní sklo.

Herkules tam uvnitř

Nesuď knihu podle obalu, říká staré přísloví. V případě XM ovšem obálka jasně prozrazuje charakter ukrytý pod kapotou. Koncept SUV dostal do vínku titul nejsilnějšího vozu, jaký kdy v rámci divize M vznikl. Byť BMW nebylo v případě technických specifikací příliš sdílné, víme, že XM je vybaven hned dvěma pohonnými jednotkami.

Jeho hybridní charakter stojí na benzínové V8 párované s elektromotorem. Jejich kombinovaný výkon dosahuje síly 750 koní s točivým momentem 999 Nm. Čistě na elektřinu by měl být vůz schopen ujet přibližně 50 kilometrů, přičemž nabíjecí port prozrazuje, že jej bude možné nabíjet ze sítě.

Obdobně interesantní je nakonec i samotný interiér. Sedadla jsou moderní interpretací pohodlného koženého posezení v pracovně každého tradicionalisty, zatímco palubová deska představuje futuristický výlet do moderního světa funkčního minimalismu.

Detail světelných prvků vozu Foto: BMW

Celý interiér je mixem tradičních materiálů, jako je kůže, měď či samet, s materiály zítřka, tedy karbonem, recyklovanými tkaninami a kartáčovaným hliníkem. Do toho všeho je zasazen displej infotainmentu a displej přístrojové desky. Nad hlavou cestujících se navíc rozprostírá zajímavě zpracovaný podhled s 3D efektem.

Již nyní si troufáme říci, že tohle auto se veřejnosti líbit bude. Je ovšem otázkou, jak velkých změn se dočká jeho sériová verze. Koncepty jsou přece jen plné divotvorných nápadů, které by v reálném světě neobstály. V případě XM by situace mohla být trochu jiná.

Na trhu by se totiž postavil proti takovým sokům, jako je Urus od Lamborghini či Bentayga od Bentley. Proto by se BMW mělo snažit napěchovat do rukávu XM co nejvíce triků, kterými bude moci výše zmíněné oponenty trumfnout. V případě, že vůz skutečně dostane zelenou, by měl začít čeřit vody světových trhů na přelomu příštího a přespříštího roku.