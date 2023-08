Nejslavnější pokrm nahradili veganským. Po rozruchu se currywurst do jídelny Volkswagenu vrací

Od rána makáte ve fabrice a vyhlížíte obědovou pauzu, během které pošlete něco do žaludku a doplníte síly. Němci často svůj hlad zahání proslulým currywurstem – a zaměstnanci Volkswagenu obzvlášť. Vedení automobilky ale s prodejem nakrájeného párku posypaného kari a politého kečupem přestalo, což vzbudilo rozruch. „Jak si to vůbec mohou dovolit,“ ptali se nejen pracovníci. Teď se ale zdá, že se pochoutka do hlavní jídelny Volkswagenu vrací.

Když předloni německá automobilka oznámila, že v kantýně její centrály ve městě Wolfsburg nahradí veškeré masové pokrmy těmi rostlinnými, nevyvolalo to zrovna nadšené reakce. Pracovníci se totiž museli rozloučit také s oblíbeným currywurstem, opěvovaným německým pouličním jídlem, které je pro Němce něco jako fish and chips pro Brity nebo párek v rohlíku pro Čechy.

Tedy neloučili se úplně doslovně – i když by si něco tak ikonického jako currywurst pořádnou rozlučkovou párty zasloužilo, zaměstnancům továrny zůstal, akorát ve veganské variantě. Nespokojenost s tímto rozhodnutím vyjádřil i bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Zdá se, že nahrazení klasického currywurstu (a dalších masových pokrmů typu klobás a karbanátků) mělo až celonárodní rozměr.

Vedení automobilky přesvědčení, že se má po vzoru moderního, progresivního světa vydat cestou udržitelného, rostlinného stravování a pomoct tak kondici planety, vydrželo zhruba dva roky. Hlavní jídelna wolfsburské továrny totiž maso začne znovu servírovat, jak informuje agentura DPA. A za návrat mohou zaměstnanci děkovat jen sami sobě – currywurstí comeback si totiž odhlasovali.

Volkswagen měl začátkem roku uspořádat interní anketu o tom, kdo chce návrat masa zpět do kantýny. Přesné výsledky nejsou známy, ale zjevně byly ve prospěch masožroutů. Masový currywurst, masové klobásky, masové karbanátky… Nejen to se má do kmenové jídelny Volkswagenu vrátit. Jak to bude s lilkovými nebo chlebovníkovými placičkami, které se měly stát alternativou, se neví. Ostatní pobočky firmy to ale řešit nemusí – z nich maso nikdy nezmizelo.

Oblibu párku posypaného kari a politého kečupem vyjádřil i šéf Volkswagenu Thomas Schröder, který před rokem při nástupu do funkce během projevu zmínil: „Dejme si currywurst.“ O popularitě svědčí i čísla – až do předloňské stopky z hlavní jídelny měla automobilka denně vyrábět přes osmnáct tisíc currywurstů, ročně jich tak servírovala miliony.