Nejsme šílenci, říká Radim Palán. Na lyžích překonal rychlost 248 km/h a zapsal se do dějin

Ani na auto není tato rychlost obvyklá, natož pak na lyžaře, který nechá všechen strach na startovní rovince, schoulí se do sjezdařského klubíčka a spustí se po svahu dolů s cílem ideálně stanovit světový rekord. Přesně v této situaci byl dnes i speedskier Radim Palán, který zažil jízdu svých snů. A byť pomyslnou zlatou medaili nezískal, uháněl takovou rychlostí, jakou nikdo z Čechů před ním. Ostatně dokážete si představit, že na lyžích pokoříte 248 km/h? „Mnoho lidí nás má za šílence, ale do šílenosti máme ještě daleko,“ říká Palán.

Někdo holduje běhu na lyžích, jiný miluje obří slalom, další nedá dopustit na akrobatické lyžování nebo skoky. Pro Radima Palána je ale sportovní vášní takzvaný speed skiing, jinak řečeno rychlostní lyžování, kdy závodník sjíždí speciálně upravenou sjezdovku, při které může jet tou nejvyšší rychlostí, jakou lze na zemském povrchu bez použití motoru dosáhnout. Právě závislost na rychlosti, kterou běžní smrtelníci mohou považovat za naprosto bláznivou, ho v této nepříliš známé lyžařské disciplíně tak drží.

„V tom, že se jednou stanu rychlostním lyžařem, jsem měl jasno už odmalička,“ říká Palán pro CzechCrunch. „Ve dvou letech jsem rodičům ujížděl ze svahů, bavilo mě jezdit v lesích, skákat přes potoky… a hlavně nezatáčet,“ zmiňuje dále a reaguje na fakt, že během speed skiingu závodník vůbec nezatáčí – jen se drží stopy, která vede z vrcholku dolů, a díky specifickému podřepu a aerodynamickému latexovému obleku se snaží vyvinout maximální rychlost. „Jezdit rychle je hrozně opojný pocit,“ dodává.

Do rychlostního lyžování se ale hned poté, co mohl na lyžích už jezdit sám bez asistence rodičů, nevrhl. Naopak se vydal na dráhu skikrosaře. „Znal jsem Radka Čermáka, pro mě jednoho z nejlepších lyžařů, kterého znám. Také on jezdil ski cross, ale pak se pustil právě do rychlostního lyžování, kde od roku 2017 držel český rekord. Spolu s ním to začalo dělat i pár mých kamarádů, a tak jsem se rozhodl, že se k nim přidám. Byli jsme dobrá parta, věděl jsem, že to bude zážitek,“ vzpomíná Palán na začátky.

Foto: Archiv RP Radim Palán s aerodynamickou helmou

Na střídačku se ski crossem se speed skiingu věnoval od roku 2018, kdy vyrazil na svůj první světový pohár do Andorry, kde soutěžil v nižší kategorii, která není tak náročná jako ta, ve které je teď. Šampionát se mu tehdy podařilo vyhrát, když vyvinul rychlost okolo 170 km/h, tím pádem už mohl nastupovat v té nejvyšší pod označením S1, kde se jezdí „v těch červených latexech“. V nejrychlejší kategorii je naplno zhruba čtyři roky, během kterých zajel zhruba třicet závodů, několik z nich i rychlostí přes 200 km/h.

„Říká se o nás, že jsme šílenci. Já si to nemyslím. Nikdo z nás není šílenec, jen máme jiné vnímání rychlosti. Když se vše udělá správně, tak je to vlastně bezpečnější než sjezd nebo ski cross. Navíc máme i dlouhé lyže, které měří přes dva metry, takže máme i vyšší stabilitu. Důležité je mít správně nastavený mindset (a nerozmyslet si jízdu v momentě, kdy jste v polovině svahu) a takříkajíc koule na to se odpíchnout a jet. Strach z výšek tomu také nepřispívá,“ dodává s lehkým úsměvem Palán.

Jak ale vidno, Palán má v hlavě vše v pořádku, což potvrdil i dnes ve francouzském lyžařském letovisku Vars, kde stanovil nový český rekord a posunul své osobní maximum o zhruba 35 km/h na přesně 248,227 kilometrů za hodinu. To mu stačilo, aby se stal osmým nejlepším rychlostním lyžařem na světě – na titul mu chybělo zhruba 7 km/h. „Měl jsem radost, zároveň mě ale mrzelo, že to tak rychle skončilo, protože ta jízda byla úžasná, nejlepší z celého toho týdne, co jsme tady,“ dodává Palán.

Vůbec nejrychlejším závodníkem se stal Francouz Simon Billy, který stanovil světový rekord, když v jeden moment jel rychlostí 255,5 km/h. „Posunul to o pár drobných, je to úžasný závodník. Hodně se od něj inspiruji. A to nejpříjemnější je, že ho považuji za jakéhosi svého bratra – jsme jedna rodina, která se motivuje a žene se k nejlepším výsledkům. Nebereme se jako soupeři, což je na této skromné disciplíně vlastně super. Máme ze sebe všichni radost,“ pokračuje dále šestatřicetiletý lyžař.

To, že Palán pokořil osobní maximum a zapsal nový český rekord, ale neznamená, že chce usínat na vavřínech. Jak pro CzechCrunch rázně řekl, dokud je správně naladěný, chce nadále jezdit světového poháry a konečně zdolat onu magickou hranici 250 km/h.

„Tento sport není náročný v momentě, kdy jedete dolů, ale předtím než se k tomu odhodláte. Mentální nastavení, příprava, tahání lyží do nepřístupných terénů, protože starty jsou často na odvrácených stranách hor… A tak dále. Dokud mě toto bude bavit, se speed skiingem nepřestanu,“ uzavírá.