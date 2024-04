Nejsou superhrdinové, přesto posouvají Česko vpřed. Přijďte se i vy inspirovat na pondělní Crunch Live

Uložit 0

Řekli byste, že Jakub Strach alias NobodyListen, který jako první český hudebník poskládal speciální DJ set pro Apple, nesnáší, když musí řešit finanční záležitosti? Nebo že influencerka Tereza Salte, která přiměla české ministerstvo zdravotnictví, aby zaručilo, že rodiče budou moci trávit více času s těžce nemocnými dětmi v nemocnici, nezvládá time management? Jsou to stejní lidé jako kdokoliv jiný, přesto se nebojí posouvat Česko kupředu. Nechte se inspirovat i vy a přijďte na náš event Crunch Live, kde o tom, co a jak dělají, promluví. Oblíbený podcast Crunch s Čestmírem Strakatým totiž vyráží ze studia mezi lidi.

„Mladým bych doporučil, aby se hlavně nebáli. Aby měnili svět, zakládali startupy a tlačili nápady, které nejsou na první pohled zjevné a pomohli tak Česku a jeho budoucnosti,“ říká třetí z hostů večera Michal Pěchouček. Ten se celou svoji kariéru zabývá umělou inteligencí a tím, aby z ní Česko zvládlo profitovat. Ale i on, který se umí dívat do budoucnosti, má své slabé stránky, nezvládá se prý soustředit na detaily. To mu ale nebrání v tom, aby věděl, kde má umělá inteligence v současnosti největší využití, jestli jsme na vrcholu AI hypu nebo jak se bude následující roky posouvat český byznys i vědecký výzkum. Zajímá to i vás? Přijďte položit i svou otázku v pondělí 29. dubna v pražském CAMPu, vstupenky jsou stále v prodeji.

Tereza Salte na sociálních sítích sdílela svůj příběh z chirurgické JIP, kde jí zdravotnický personál nedovolil trávit noci s malým synem, jemuž diagnostikovali vážné onkologické onemocnění. Otevřený popis situace, která není v českých nemocnicích úplně neobvyklá, vedl až k úpravě metodiky ministerstva zdravotnictví, jež má umožnit dětem a rodičům, aby těžké chvíle zvládali společně.

Bylo těžké ohradit se proti dosavadní praxi veřejně? Mohou být influenceři aktivisty? Jak používat sociální sítě zodpovědně? A čím si myslí, že posouvá Česko teď? „V našich firmách dáváme příležitost mámám na mateřské, protože jsou úžasné zaměstnankyně, a šijeme jim pozice na míru,“ napadá Salte jako první odpověď. To nejdůležitější, co umí ale do projektů dát, je podle ní energie, díky které se pak vše posouvá daleko rychleji a výše.

A která silná vlastnost dovedla Jakuba Stracha neboli NobodyListen až na globální hudební scénu? „Asi pracovitost, nenávidím lelkování a ztrátu času, takže vstávám a makám.“ Je to supersíla? Nebo je opravdu na každém z nás, jestli dokážeme něco ovlivnit? Přijďte se inspirovat.