Skupina Emma Capital jednoho z nejbohatších Čechů Jiřího Šmejce koupila sedmdesátiprocentní podíl ve společnosti Mailstep, která je jednou největších tuzemských firem zaměřených na logistiku v sektoru e-commerce. Podle vyjádření firmy jde o největší dokončenou akvizici ve sféře tuzemské internetové logistiky.

Cenu transakce firmy nezveřejnily, podle odhadu CzechCrunche se částka pohybovala v řádu stovek milionů korun. Mailstep loni utržil celkem 283 milionů korun s téměř polovičním meziročním růstem. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) přitom dosáhl necelých 15 milionů korun.

Mailstep založil jeho současný majitel Jan Rozlivka v roce 1990. Společnost se stala jedničkou na českém trhu v oblasti tzv. fulfillmentu, tedy outsourcingu komplexních řešení v oblasti logistiky a skladů pro e-shopy, a finishingu, servisu pro mediální domy a polygrafický průmysl. Ze své pražské centrály obsluhuje české i zahraniční zákazníky, zejména ze zemí Evropské unie a z Velké Británie. Pro evropský trh je určeno více než 65 procent z celkového objemu expedovaných zásilek.

Šéf Mailstepu Libor Hudeček a majitel firmy Jan Rozlivka Foto: Mailstep

„Kapitálový vstup skupiny Emma nám umožní v ještě větší míře expandovat na zahraniční trhy. Objemy zakázek z některých regionů dosahují již nyní takové výše, že se nám vyplatí zřídit nová logistická centra a obsluhovat daný region z nich. Je to další krok na cestě k našemu dlouhodobému cíli: být jedním z nejvýznamnějších hráčů ve svém oboru na evropském trhu,“ komentuje transakci Jan Rozlivka, kterému nově v Mailstepu zůstává podíl ve výši 30 procent.

Samotný Rozlivka loni předal vedení Mailstepu do rukou současného ředitele Libora Hudečka, který před rokem v rozhovoru pro CzechCrunch o možném vstupu strategického partnera mluvil. Právě díky získanému kapitálu má dojít k následování velké evropské vize, na níž už logistická firma pracuje. V první fázi chce Mailstep vybudovat distribuční centra pro jihozápadní Evropu, konkrétně Španělsko, a pro jihovýchodní Evropu v Rumunsku a Řecku.

„Akvizice společnosti Mailstep dobře zapadá do našeho zájmu o oblast e-commerce na evropském kontinentu. Věříme, že je možné dosáhnout synergie s našimi dalšími investicemi v tomto sektoru a pomoci Mailstepu k dynamickému rozvoji na nových trzích,“ říká partner Emma Capital Michal Houšť. Součástí smluv o vstupu investičního holdingu do Mailstepu je i dohoda o zachování pozic současného managementu.

Pro Emma Capital jde již o druhou transakci poslední doby, kdy investovala do e-commerce hráče. V létě skupina oznamovala vstup do chorvatského online tržiště Bazzar, které je v tamních médiích označováno za konkurenta Amazonu. Do portfolia Emma Capital spadá vedle dalších také například menšinový podíl v Home Creditu či pražské centrum asistované reprodukce Europe IVF, provozuje také online pojišťovací službu Rixo.

Investiční holding založil miliardář Jiří Šmejc v roce 2012. Ve společnostech, kde získá kapitálový podíl, většinou hraje aktivní roli, podílí se na jejich řízení, rozvoji i případné restrukturalizaci. Vedle retailových a zákaznicky orientovaných firem investuje napříč sektory, jako jsou finanční technologie, spotřebitelské financování, distribuce plynu a elektrické energie, gaming, pojišťovnictví, farmacie a zdravotnictví.

S přispěním ČTK.