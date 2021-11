Ve startupu Snuggs počítají jedině s násobky. Když v roce 2019 spoluzakladatelé Linda Šejdová a Tomáš Zahradník přilákali první investici, bylo to jen pár měsíců po uvedení speciálních menstruačních kalhotek na trh a její výše dosahovala osmi milionů korun. Právě teď, zhruba o dva roky později, získávají rovnou 40 milionů korun. S původními investory Nation 1 a Martinem Rozhoněm se spojila ještě investiční skupina Wood & Company. „Je to vůbec největší investice do menstruačních kalhotek v Evropě,“ hlásí Snuggs.

„Investiční skupina Wood & Co. má největší zkušenosti s financováním, nákupem a prodejem společností v regionu střední a východní Evropy a mají bohaté zkušenosti v oblasti výroby, zdravotnictví či retailu. Takového partnera chcete mít v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Sledujeme také sílící trend, kdy si silné značky s velkou zákaznickou bází chodí pro kapitál na burzu. I v tomto ohledu se může jednou naše partnerství zúročit,“ říká Zahradník.

Než se tak stane, spolu se Šejdovou rovnou hlásí, že začínají pracovat na další investici v rámci kola označovaného jako Series A. Ta má přijít příští rok a tady hodlají zase násobit. Očekávají totiž částku ve vyšších jednotkách milionů eur, tedy stovkách milionů korun. Kolo by přitom měli vést investoři ze zahraničí, ale Šejdová a Zahradník ještě nechávají dveře otevřené pro případné zájemce z tuzemska.

Letos tržby dvojnásobné. Příští rok znovu

Snuggs ovšem pracují i na dalších frontách. Pokud se lidem doteď menstruační kalhotky zdály lidem sebemíň sexy, ať už co se týče byznysového světa, nebo jakékoliv jiné oblasti, ve Snuggs jim začali dokazovat opak už během prvních týdnů po uvedení. Zájem o speciální spodní prádlo z nanovláken, které nahrazuje vložky a tampony, byl takový, že během 21 dní prodeje si zákaznice koupily 1 500 nezvyklých menstruačních pomůcek.

V rámci prvního roku fungování značka Snuggs dosáhla na tržby ve výši 19 milionů korun. Kalhotky se dostaly na e-shopy Pilulka.cz, Econea, Zoot, Rohlik.cz i Mall.cz a později i třeba do sítě drogerií DM. Rok 2020 nakonec firma zakončila s tržbami blížícími se 100 milionům korun a prodala 140 tisíc kusů svého spodního prádla.

Aktuální čísla Snuggs jsou už opět násobně větší. Prodáno je přes 350 tisíc kalhotek a do konce roku jich bude podle spoluzakladatelů půl milionu. I tržby se násobí. Někdy v závěru roku si hodlá Snuggs sáhnout na 200 milionů korun. Další rok? Plán hovoří opět o dvojnásobku.

Motivaci k investici i takovým číslům vysvětloval pro CzechCrunch už při první investici Martin Rozhoň: „Snuggs zcela mění trh, kterému od nepaměti dominují jednorázové menstruační pomůcky, a přináší do něj nové technologie, které zásadním způsobem zvyšují ženám komfort používání.“

Zvyšujeme sázku

Jak stávající investoři Nation 1 a Martin Rozhoň, tak nový investor v podobě Wood & Co. získávají ve firmě podíly. „Ale protože této investici předcházela konvertibilní půjčka, nelze z podílů dopočítat, jaký podíl za toto kolo získali a jaká je valuace,“ doplňuje Zahradník.

„Participací v seed kole jsme zvýšili sázku na Lindu a Tomáše, že se jim podaří revolucionalizovat trh dámské hygieny. Velká spokojenost a míra adaptace žen na menstruační kalhotky Snuggs tomu jen nasvědčuje,“ komentuje investici Petra Končelíková z fondu Nation 1.

Menstruační kalhotky od české značky Snuggs

„Doufáme, že podobně jako Pilulka budou Snuggs z České republiky dále expandovat do Evropy a celého světa,“ říká k investici Jan Sýkora, spolumajitel Wood & Company. Snuggs skutečně peníze hodlá použít na posílení pozice v zahraničí, hlavně Německu, kam firma vstoupila před necelým rokem, a na vstup do Francie. „V obou zemích již máme členy týmu a nejlepší produkt na trhu,“ věří zakladatelé.

Expanze je teď hlavním cílem. V Berlíně už má firma kancelář a při plánu vstupu do této země optimistický scénář počítal s tím, že se v zemi ještě letos dostane na vyšší obraty než v Česku a na Slovensku dohromady. K tomu se ve Snuggs přiblížili, když už teď říkají, že zahraniční tržby hodnoty těch v tuzemsku dosáhly. Navíc se chlubí tím, že tržby v Německu a Rakousku vzrostly od začátku roku už o 600 procent.

Snuggs se navíc prosazují také v Rakousku a Nizozemsku. Kalhotky je nicméně možné koupit odkudkoliv z Evropy, a tak má společnost zákaznice třeba i ve Finsku nebo Řecku. „Dělá nám radost sledovat, s jakou rychlostí Snuggs dobývají jeden trh po druhém,“ komentuje Končelíková z Nation 1.

Potenciál je mnohem větší

Firma zároveň s investicí oznámila i novou generaci svého spodního prádla, která má obsahovat nejvíc změn od vzniku Snuggs. Rozšiřují se barvy a střihy, spodní prádlo se ale mění i materiálově. Aktuálně jsou kalhotky ve své třetí generaci. Další produktové novinky mají přijít hned příští rok.

Přes příznivé počty prodejů a zákaznic ve Snuggs věří, že potenciální trh je ještě mnohem větší, než na jaký zatím dosáhli. Mají spočítáno, že jen v Evropě je přes 120 milionů menstruujících. A ti podle Snuggs chtějí změnu. „Cítíme velkou příležitost v tomto segmentu vybudovat silnou a moderní značku na ESG principech,“ uvádí zakladatelé s odkazem na principy točící se kolem životního prostředí, sociálního faktoru a způsob vedení společností.