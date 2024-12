Největší hotel v Česku má nového majitele. Hilton Prague kupuje skupina PPF rodiny Kellnerových

Uložit 0

Byl dostavěn v roce 1991, jeho finální podobu navrhli architekti Stanislav Franc, Vladimír Fencl a Jan Nováček, kteří v něm zkombinovali brutalistní a moderní designové prvky, a měl sloužit hlavně pro ubytování zahraničních delegací a významných hostů. I po více než třiceti letech drží pražský hotel Hilton pozici největšího hotelu v Česku a nyní mění majitele. Jeho akvizici oznámila investiční skupina PPF, za kterou stojí rodina Kellnerových v čele s Renátou Kellnerovou. Kupuje ho od společnosti Quinn Group Luxembourg Hotels, zastoupenou Irish Bank Resolution Corporation. Transakci ještě musí schválit regulátor.

„Strategie PPF Real Estate se zaměřuje na komplexní přístup k investicím do nemovitostí a správě jejich portfolia ve všech segmentech, včetně cestovního ruchu a kongresové turistiky či pořádání koncertů. Investice do hotelu Hilton Prague perfektně zapadá do tohoto přístupu, který přispívá k vytváření dlouhodobé a udržitelné hodnoty díky aktivní správě nemovitostí,“ uvedl k transakci Robert Ševela, předseda představenstva a výkonný ředitel PPF Real Estate Holding, což je stále rostoucí realitní divize PPF spravující aktiva přesahující dvě miliardy eur (přes 50 miliard korun).

Skupina PPF svůj záměr potvrdila poté, co o transakci a jejím posuzování informoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Oficiální cena transakce nebyla zveřejněna. Hospodářské noviny ale píší, že podle odhadu vedoucího hotelových transakcí v Evropě poradenské společnosti Cushman & Wakefield Frédérica Le Fichouxe by se cena hotelu Hilton měla pohybovat mezi 6,25 až 8,25 miliardy korun. Hilton se v portfoliu PPF Real Estate zařadí po bok řady nemovitostí v Evropě i Spojených státech, kde má například kanceláře na Floridě a staví tam i byty.

Hotel Hilton Prague je největším u nás díky svým 791 pokojům na jedenácti patrech. Zároveň nabízí kongresovou část se zhruba pěti tisíci metry čtverečních pro pořádání konferencí. Původně se jmenoval hotel Atrium díky svému velkému skleněnému atriu ve středu budovy. Postavit si ho nechala státní společnost Čedok ve spolupráci s francouzskou CBC Paris.

Historicky hostil významné státníky včetně amerických prezidentů Billa Clintona, George W. Bushe či Baracka Obamy a také řadu filmových i hudebních hvězd. Součástí hotelu je i několik restaurací, střešní bar a fitness a wellness centrum.

Majitelkou investiční skupiny PPF je nejbohatší Češka Renáta Kellnerová s rodinou, která ji ovládá prostřednictvím nově vzniklého rodinného holdingu Amalar. Vedle nemovitostí investuje PPF do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií či strojírenství a patří jí například Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v Česku CzechToll. Skupina vlastní aktiva přesahující 44 miliard eur, což je v přepočtu zhruba 1,1 bilionu korun.