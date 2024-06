Největší výstavba od dob Vinohrad. Centrem další části Smíchov City bude kampus České spořitelny

Uložit 0

Za Ženskými domovy na pražském Smíchově bývalo prázdno. Kdo tu chvíli nebyl, patrně by ho fyzická přítomnost nových bloků nyní překvapí. Domy vyrostly jako houby po dešti a v příštích letech by měly přibývat. Společnost Sekyra Group, která na území staví, se už chystá do navazující fáze projektu, která je blíž ke Smíchovskému nádraží. Srdcem další výstavby se stane nová centrála České spořitelny.

Je to zástavba, do které se nainvestuje zhruba padesát miliard korun a podle developera jde o největší doplnění Prahy od dob vystavění Vinohrad v devatenáctém století. Smíchov City, jak se projekt jmenuje, má do města přinést 400 tisíc hrubých podlažních ploch na dvaceti hektarech. Skoro čtvrtinu, tedy pět hektarů a 75 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy, zabere v jižní části výstavby právě nový kampus největší banky v Česku.

Architektonickou soutěž na svoje nové sídlo vypsala Česká spořitelna už v roce 2017. Vyhrálo ji rakouské studio Baumschlager Eberle Architekten, které si k projektu přizvalo také český ateliér Pavla Hniličky. Uspěli v konkurenci 165 studií. Kampus umístili do osmi dílčích objektů.

„Dvě z budov mají vnitřní dvůr, další dvě jsou otevřené směrem na východ a mají velké terasy se zelení a výhledem na Vyšehrad. Vzhledem k úzkému stavebnímu pozemku se bloková struktura lokálně mění na hybridní a jednotlivé stavební bloky nemají zastavěné dvory po celé výšce kolem dokola, ale otevírají se kvůli dennímu světlu a výhledu,“ popisuje ateliér Pavel Hnilička Architects + Planners.

Kampus každopádně nebude sloužit jen zaměstnancům banky, to projekt daleko přesáhl. Celým prostorem má procházet veřejná pasáž napojená na hlavní bulvár. V ní najdou lidé obchody či kavárny. Navštívit budou ale moci také přístupnou zaměstnaneckou restauraci. „Chceme být dobrým sousedem a kampus maximálně otevřít obyvatelům Smíchova jako přátelské místo setkávání, které nabídne kulturní program 365 dní v roce,“ říká generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

A tak bude součástí kampusu mimo jiné multifunkční auditorium, které bude sloužit jako kulturní centrum. „Budeme investovat do profesionální dramaturgie, tedy do výstav, koncertů, filmových i divadelních představení, workshopů, dětských dnů a sportovních akcí, které zajistí, že kampus nebude mrtvou administrativní zónou, ale živým komunitním centrem,“ vysvětluje Salomon.

Do auditoria se vejde až 380 návštěvníků, to vše mají doplnit Španělské schody, což je venkovní tribuna s kapacitou 150 míst, která bude zároveň propojovat dvě budovy kampusu. Součástí projektu má být Centrum finančního vzdělávání, které bude koncipované nejen pro studenty základních či středních škol, ale například i pro seniory.

Provoz celého díla dceřiné společnosti rakouské skupiny Erste Group má být uhlíkově neutrální, a to díky tepelným čerpadlům a fotovoltaice. Počítá se s včelíny na střechách i lesní školkou, která má produkovat stovky nových sazenic ročně. Celý kampus navíc vybuduje vlastní studny a také rezervoáry na dešťovou vodu včetně čističek té užitkové. Díky tomu nebude třeba vůbec využívat vodu z vodovodního řadu.

„Budovy budou vytápěny a chlazeny prostřednictvím aktivního betonového jádra napojeného na geotermální vrty, kterých zde vybudujeme téměř čtyřicet kilometrů. Při stavbě budeme používat také beton se sníženou uhlíkovou stopou,“ říká Martin Bašár ze společnosti Strabag, která je dodavatelem stavby. Ta bude probíhat celou dobu v takzvaném informačním modelu neboli BIM, díky tomu by se mělo předejít vícenákladům v jejím průběhu i při následném provozu budovy.

Součástí jižní výstavby ale nebude jen sídlo České spořitelny. Vyrůst by tu měly další tři kancelářské budovy a také hotel, který bude obsluhovat cestující z nedalekého Terminálu Smíchov. Zároveň by tu měla být krytá tržnice Smíchov Market, kde si lidé budou moci koupit ovoce, zeleninu, sýry, maso nebo mořské plody. Součástí bude centrální bar, kde má být na výběr z široké nabídky čepovaných piv a limonád. Počítá se se supermarketem a o víkendu by zdejší provoz měly doplnit farmářské trhy.

Tři nové bloky pro severní část

„S výstavbou Smíchov City jsme začali v roce 2020. Aktuálně na místě probíhají práce na významné dopravní infrastruktuře a chystá se výstavba základní školy,“ komentuje průběh výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Podle něj jde vše podle plánu, což znamená, že čtvrť Smíchov City by mohla být dokončená v avizovaném roce 2032.

Zatímco druhý rezidenční blok by měl být hotový letos na podzim, třetí fáze, která obsahuje další tři bloky, by se měla spustit na přelomu roku. Lemovat ji budou ulice Nádražní, třída Madeline Albrightové a nová ulice Vackové. Postup u nových tří bloků bude podobný jako u těch předchozích. To znamená, že je bude tvořit několik sekcí, které evokují činžovní domy. Dohromady jich je 31.

Třetí fáze bytové části projektu by měla přinést okolo osmi stovek bytů. V parteru je pak prostor pro obchody a služby, v podzemí pro parkování. Každý blok má mít zelený vnitroblok. V poslední fázi výstavby, která bude probíhat podél Radlické ulice, má vzniknout také nové náměstí. Jeho středobodem se stane současná Radlická kulturní sportovna, kterou se developer zavázal zachovat.

Nová zástavba roste na území někdejšího brownfieldu, který má po jeho dokončení užívat – ať už pracovat, nebo bydlet – na dvanáct tisíc lidí. Vzniknout by tu kromě toho měly také dva parky, jeden s přírodním amfiteátrem, druhý má mít relaxační charakter. Mezi nimi se má nacházet zmíněná nová základní škola. Parky, ale i nové ulice a bulváry se Sekyra Group s posvěcením místopisné komise rozhodl pojmenovat po významných ženách. Od Madeleine Albrightové přes Alici a Annu Masarykovy třeba také podle socioložky Jiřiny Šiklové či mecenášky umění Medy Mládkové.

Celková investice do území činí zmíněných zhruba padesát miliard korun, z nichž 35 miliard je soukromá investice. Dalších patnáct miliard je investováno z veřejných zdrojů. Ty jdou do souvisejících infrastrukturních staveb včetně modernizace železniční stanice a výstavby zmiňovaného dopravního terminálu. Ten má být vyústěním centrální třídy Madeleine Albrightové, což je asi kilometrová pěší promenáda. V poslední fázi se má revitalizovat také Nádražní ulice. „Naší ambicí je vytvořit nové centrum Prahy, které se stane moderní alternativou k historickému jádru metropole,“ říká šéf Sekyra Group Luděk Sekyra.