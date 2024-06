Nejvyšší budova v Česku bude v Ostravě a postaví ji Dánové. Hotová by měla být v roce 2032

Uložit 0

Se 170 metry se má stát nejvyšší budovou v Česku. Věže bude mít projekt, který vyroste v Ostravě v průmyslové zóně Karolina, dvě, o rekord se ale postará jen jedna z nich. Dlouho řešený ostravský mrakodrap nakonec postaví dánské studio Adept.

Takzvaný Ostrava Towers Complex chce v moravskoslezské metropoli vybudovat ostravská investiční společnost RT Torax. Ta vlastní pozemek nedaleko centra, v převážně průmyslové zóně. Byly tu továrny těžkého průmyslu, koksovna i důl. Nyní je v plánu dát lokalitě nový smysl.

Investiční společnost, která podniká nejen v realitách, ale například také v automobilovém průmyslu, tu dlouhodobě chce postavit právě mrakodrap. Dokonce už měla vybranou i jeho podobu, a to podle návrhu brněnského studia Chybík+Krištof. Po dohodě s městem ale nakonec RT Torax přistoupila na to, že uspořádá na podobu nové dominanty města architektonickou soutěž. Respektive soutěžní dialog, kde poptávající aktivně s architekty řeší, co přesně by v místě chtěli.

Na základě něj nyní společnost představila nového autora návrhu, kterým se stali právě dánští architekti z ateliéru Adept. Ti navrhli dvě vedle sebe stojící budovy ve tvaru kvádru. Jedna je nižší, druhá o poznání vyšší, ve spodní části se přitom obě rozšiřují do většího soklu.

„Projekt představuje pulzující centrum propojující historickou část Ostravy s Novou Karolinou. Strategické uspořádání rezidenční a polyfunkční věže vytváří mezi budovami náměstí plné zeleně a zve návštěvníky do aktivního veřejného prostoru plného kaváren, restaurací, obchodů, zábavy a kultury,“ říká k projektu architekt Anders Lonka z vítězného studia.

Porota, v níž zasedl kromě zástupců společnosti také architekt Jakub Klaška, který se v rámci studia Zaha Hadid podílel na výstavbě pražské Masaryčky, Jan Magasanik, který ve studiu Big pracuje na Vltavské filharmonii, nebo architekt a bývalý ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček, ocenila především urbanistický přístup dánského ateliéru k území. Projekt má totiž ideálně spojit pozemek s veřejným prostorem Karoliny, ale také s Frýdlantskými mosty i širší městskou zástavbou v místě. Odříznutou parcelu navíc propojuje s blízkým bulvárem.

„Design perfektně zapadá do dané lokality, navazuje na industriální dědictví Ostravy, přitom je stavba moderní a nadčasová. Nabídne široké spektrum služeb pro rezidenty, budoucí nájemce i širokou veřejnost,“ říká zakladatel RT Torax Tomáš Häring. Uvnitř se mají kromě bytů nacházet také kanceláře, počítá se s vyhlídkou, hotelem a spa, kongresovými prostory, restaurací a různými obchody.

Projekt zahrnuje rovněž různorodá městská prostranství a má být vstřícný vůči pěším. „Veřejná prostranství a parter budou mít lidské měřítko. Kromě estetických a funkčních kvalit hodnotím pozitivně rovněž racionalitu návrhu a jeho ekonomickou proveditelnost,“ komentuje Sedláček.

Projekt se má začít stavět v roce 2028, dokončen by mohl být o čtyři roky později. Nejde každopádně o jedinou chystanou budovu na tomto území. Pozornost se upíná i na jiný zdejší mrakodrap, který má přestavět studio AI Design Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Nedávno se tu také dokončila úspěšná rekonstrukce někdejších jatek podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného.