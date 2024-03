Co čeká letos Masaryčku? Náměstí je téměř dokončené, nastěhují se nové restaurace

Uložit 0

Loni se sem nastěhovaly Penta, iStyle, papírnictví nebo cukrárna s kavárnou. Zaplnit se má ale pražská Masaryčka až letos. Přibudou hlavně nové restaurace a téměř dokončené je i náměstí, které vzniklo před budovou. Hotové už jsou také oba přístřešky stanice metra.

Teprve nedávno se do budovy od světoznámé architektky Zahy Hadid nastěhovala restaurace Sakura’s, která staví na kombinaci havajského poke a asijské kuchyně, v nabídce má třeba sushi. U tohoto nájemce to ale neskončí. Během letošního roku by do nové dominanty Masarykova nádraží měla přibýt také restaurace ze skupiny Gare, bude to už čtvrtá pražská pobočka.

Pod Gare Restaurants patří belgická Les Moules, pivovar U Supa nebo Vozovna Stromovka. Nový provoz bude mít v budově vlastní minipivovar, na který bude z ulice lákat skleněná varna. Restaurace bude nabízet francouzskou kuchyni a mořské plody. Podobně jako italská restaurace L’Osteria, která se do Masaryčky přistěhovala mezi prvními, i tento podnik bude mít dvě patra.

Dalším přírůstkem bude zmrzlinárna Puro Gelato. Zatím má tři pražské pobočky – v Karlíně, na Výtoni a ve Vršovicích. Prodejna na Masaryčce se bude nacházet pod nástupním schodištěm, které má vést na chystané přestřešení kolejiště. Zmrzlinárna tak bude moci využívat i venkovní piazzettu v místě, kde se dá vzhlédnout na vějíř, který tvoří tvar dvou budov. Sezení by tu měla mít ostatně i nová restaurace.

Ještě před otevřením budovy loni na sklonku léta se nechala Penta slyšet, že Masaryčka bude především gastronomickou destinací. Původně tu měla vzniknout food hala po vzoru Manifesta. Po pandemii covidu se ale plány přehodnotily a společnost vsadila na víc provozů. Ty by v budoucnu měl uživit i fakt, že sem bude jezdit vlak z letiště. Masaryčka se tak stane první destinací v Praze, kterou turisté navštíví.

Dohromady by tady mělo být až devět gastropodniků. Mozaiku by měl doplnit moderní korejský koncept Hansik a v minulosti se hovořilo také o peruánské kuchyni, která by měla obsadit nejvyšší patro Masaryčky spolu s koktejlovým barem. Už teď je v budově kromě pizzerie L’Osteria také kavárna Doubleshot nebo cukrárna Ollies.

Voda, co se odpaří v létě

Skoro kompletní už je také náměstí, které pro Pentu navrhlo architektonické studio Perspektiv. Prostor před budovou stejně jako celá ulice Na Florenci je nově vydlážděný. Místo je díky tomu uzpůsobené k tomu, aby dešťová voda neodtekla, ani se netvořily louže – dlažba vodu propustí. „Vykopali jsme do několikametrové hloubky všechen základ. Ten jsme zavezli štěrkem, který je namáčený v karbonu. Díky tomu absorbuje násobně víc vody, která neodteče do kanalizace. Nasákne se do kamení a vypařuje se v teplém období. Zespodu tak zavlažuje zeleň a zvlhčuje centrum města,“ vysvětlil spolumajitel Penty Marek Dospiva.

Přibyly tu stromy, vodní prvky a na náměstí jsou umístěné lavičky. Nyní jsou dokončené také oba vstupy do metra, které navrhl rovněž ateliér Perspektiv. Vstupy mají zelené střechy osázené netřesky a rozchodníky. Celková investice do přístřešků, která šla za skupinou Penta, byla třicet milionů korun.

„Podobný minimalistický design se u veřejné dopravy prosazuje v řadě světových metropolí. Jsme rádi, že jsme se dohodli s dopravním podnikem i městem na tomto řešení. Celé okolí tím získalo úplně novou kvalitu,“ uvedl k přístřeškům Dospiva.

Zajímavostí je, že vstupy do metra by si v budoucnu mohl osvojit dopravní podnik. „Byli bychom rádi, pokud bychom obdobný design přístřešků mohli používat při rekonstrukcích i u jiných stanic,“ uvedl ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.