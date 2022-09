Lidé nemají kde bydlet, tak odchází. Brno potřebuje nový územní plán, říká městský architekt Sedláček

Uzemní plán Brna je z roku 1994 a moravská metropole už dlouhé roky pracuje na novém. Kancelář architekta města Brna doufala, že v červnu bude hotovo. Nakonec ale plán radní vrátili k přepracování. Nad novým dokumentem, který je zásadní pro rozvoj města, tak visí opět otazník.

„Kratší cesta k novému plánu potrvá zhruba devět měsíců, dlouhá klidně i dva roky,“ uvedl v novém díle podcastu Město, který si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či YouTube, architekt a ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Lidé podle něj kvůli tomu z Brna odcházejí. V moravské metropoli totiž není možnost stavět. Lidé tak nemají kde bydlet. V posledních letech to byla až dvě procenta obyvatel. Přitom se odhaduje, že do roku 2050 tu bude žít na místo současných 380 tisíc obyvatel půl milionu lidí. Podle Sedláčka se proto stěhují za město.

A proč radní plán k přepracování vrátili? Prý aby se ještě vylepšil. „Lepší ale znamená vyhovět víc lidem. Když ale vyhovujete více a více, ztrácí se koncept územního plánu. Nemůžete to udělat tak, že vezmete všechny připomínky a námitky a vyhovíte jim. To už pak není územní plán,“ popisuje Sedláček.

Potíže se schvalováním plánovací dokumentace měla také Praha, trápí ale i další města. Projednat nový plán je podle Sedláčka nemožné skoro ve všech městech. „Říkáme tomu minové pole. Nebo také občanská válka. Důvod, proč to tak je, je, že se tu lidé mají dobře. Není proto tak velký tlak na změnu,“ míní ředitel brněnských městských plánovačů.

Brno se tak spolu s dalšími městy zapojilo do iniciativy City Deal, která řeší například i problematiku vlastních stavebních předpisů. Samosprávy přitom argumentují tím, že by nemělo jít o záležitosti podle identického zákona, protože každé město je jiné.

Ještě před tím než Sedláček svůj pracovní život spojil s Brnem, navrhoval stavby v New Yorku, v Moskvě a v Los Angeles. „V New Yorku jsem působil čtyři roky. Přijel jsem zrovna, když začínala recese. Ta přitom mezi prvními zasáhne téměř vždy architekty. Já jsem práci měl, ale nebyla zajímavá, přestože jsem byl v New Yorku,“ vypráví architekt.

Jeho přítelkyně tehdy odjela do Moskvy, byla nadšená a chtěla, aby za ní přijel. A tak rozdávala jeho vizitky. „Začaly mi volat britské firmy z Moskvy, jestli bych se tam nepřestěhoval. Tak jsem to zkusil. Nakonec jsem tam byl tři roky. V Moskvě jsou ale dlouhé zimy. První rok je to sen českého dítěte, čtyři až pět měsíců sníh. Druhý rok už je to moc a třetí už tam žít nechcete. Tak jsem odjel,“ vysvětluje.

Nakonec skončil ve slunném Los Angeles, kde navrhoval i koncertní sál Walta Disneyho.

Podcast Město s architektem Michalem Sedláčkem si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube. Uslyšíte v něm mimo jiné odpovědi na tyto otázky: