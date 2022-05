Ostravská jatka se otevírají veřejnosti. Na podzim se stanou sídlem galerie Plato

Provoz ukončila jatka v Ostravě už ve druhé polovině dvacátého století. Stejně jako v případě pražské Holešovické tržnice, která kdysi měla stejný účel, i v moravskoslezské metropoli stál areál původně daleko od města. Nyní je naopak součástí centra. Město památkově chráněnou budovu zrekonstruovalo a v polovině května se sem budou moci podívat první zájemci.

Jatka mají nyní sloužit poněkud vznešenějšímu účelu, než je porážka krav. Přestěhovat se sem má galerie Plato, která má v historické budově zahájit provoz až v září. Nyní město nechá jatka k nahlédnutí holé podobě lidem. Podívat se sem budou moci po dobu jednoho měsíce, a to od poloviny května.

Ostrava připravila komentované prohlídky s historiky i s architektem, který stojí za rekonstrukcí. Tím je Robert Konieczny z polského studia KWK Promes. Vstup je zdarma, nutná je však rezervace. Architektonickou soutěž na novou podobu jatek město vypsalo v roce 2017, stavba začala v roce 2020.

„Letos uplyne 141 let od okamžiku, kdy na samém konci Stodolní ulice vyrostla nejstarší, tehdy soukromá část areálu městských jatek. Zřízena byla pouze na porážku hovězího dobytka. A tak první výstava nesoucí název ‚Reaktivace: městská jatka a jejich okolí‘ přiblíží návštěvníkům právě historii objektu, ale i vizi nové městské čtvrti, která vznikne v příštích letech,“ líčí mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

Foto: Magistrát města Ostravy Ostrava představila novou podobu zrekonstruovaných jatek

Během léta dostane galerie nový interiér. Ten bude podle návrhu architektky Yvette Vašourkové. Budova už je na to připravená, kolaudace proběhla na konci dubna. Navázat by měla proměna okolí. Především by v místě měla přibýt zeleň. Veřejný prostor budou tvořit trávníky, ale i louka s lučními bylinami, keře a stromy.

To vše doplní biotop osázený vodními rostlinami. V podzemí budou také dvě akumulační nádrže, které budou schraňovat vodu ze střech budovy. Místo bude mít ve veřejném prostoru i to, co se našlo během výkopových prací. Jde zejména o tři kusy betonových historických patníků.

Konečně už byla řeč také o rozvoji celé lokality. Ostrava s ní má velké plány. Nová čtvrť ponese jméno Rezidence Stodolní. V okolí mají vzniknout byty, zahrady, kavárny, restaurace i obchody. Brownfield má v příštích letech oživovat developerská společnost Linkcity, která si k tomu přizvala Bogle Architects.

Linkcity se zaměřuje právě na místa, která už neslouží svému účelu. „Návrh pracuje s kontextem lokality, života v ní a ctí i její historii. Přitom vytváří kvalitní vícepodlažní architekturu v centrální části města a přísně reflektuje genius loci historických jatek. Smysluplnost předloženého návrhu je korunována architektonickým řešením souznícím s historií místa,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Foto: Magistrát města Ostravy Jatka původně sídlila mimo město