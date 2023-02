Nejvyšší dřevostavba s přístupem od lesa. Kloboucká lesní dává svým novým sídlem udržitelný vzor

Společnost Kloboucká lesní svým udržitelným přístupem k lesnímu hospodářství jde ostatním příkladem. Podobným způsobem se rozhodla pojmout i své nové sídlo, které se stalo vůbec nejvyšší dřevostavbou v České republice a zároveň vzorem potenciálu udržitelného stavění ve jménu ekologie a nejmodernějších technologií. Více novinek ze světa architektury najdete v newsletteru Arch.

Jiná společnost by se možná spokojila s klasickým zděným objektem plným hran, hutnosti a všednosti. V případě Kloboucké lesní sídlící v malém městečku na Valašsku byly ovšem požadavky zcela jiné. Společnost se obrátila na liberecké architektonické studio Mjölk Architekti se záměrem postavit objekt, který bude pružný, inovativní, dostatečně reprezentativní a zároveň naprosto šetrný ke svému okolí.

Ostatně příroda je pro Klobouckou lesní základním stavebním kamenem jejího fungování. Lesnická společnost s ročními obraty ve výši tří miliard od počátku přistupovala ke svému podnikání s apelem na maximální udržitelnost, který se přenesl i do požadavků na nové sídlo společnosti.

To bylo navrženo tak, aby udávalo směr stavění budoucnosti, ovšem za využití jednoho z nejstarších stavebních materiálů vůbec, tedy dřeva. To společnost zpracovává 100 metrů od svého nového sídla, a to těmi nejmodernějšími způsoby. Pro stavbu, která díky výšce 18 metrů získala titul vůbec nejvyšší dřevostavby u nás, byla použita vlajková loď společnosti, dřevěné BSH profily, které tvoří rámovou nosnou konstrukci objektu, jíž doplňuje betonové jádro a ocelové ztužení.

Foto: BoysPlayNice Objekt je součástí výrobního areálu společnosti

Stavební materiál, ve kterém má největší zastoupení smrk, byl vytěžen v blízkém lese. Jeho výběr přitom nebyl náhodný. Volily se stromy s ideální kresbou i hustotou vláken. Konstrukce tvoří dlouhý obdélníkový půdorys a je přiklopena sedlovou střechou. Ctí tak tradiční tvarosloví místních domů, přesto se vymyká všemu, na co jsou v okolí zvyklí.

Jednou stranou se otáčí k obci, přičemž zakrývá další průmyslové objekty areálu, druhou jde vstříc nedalekému Plaňavskému hřebeni. Dohromady má tři podlaží a na délku měří šedesát metrů. Střecha je z jedné strany pokryta transparentní krytinou, která propouští interiéry do okolí objektu a okolí zase dovnitř. Z druhé strany tvoří střechu solární panely, které se starají o pokrytí většinové spotřeby objektu. Vytápění je řešeno velkým kotlem, který spaluje štěpku vlastní produkce. Jedná se ekologický tepelný zdroj, který dokonale zapadá do celého pojetí objektu.

Neobvyklé je přízemí, které je celé prosklené a umožňuje tak výhled na nádrže, jež obklopují obě boční části sídla. Do těchto nádrží je zachytávána voda ze střechy, která objekt v létě ochlazuje a nachází se tu pro ní i další využití. Během dne do interiéru odráží denní světlo, po setmění pak zase odráží světlo přicházející z vnitřních prostor objektu.

Přízemí a první patro byly určeny kancelářím, patro nejvyšší bylo záměrně ponecháno prázdné. Časem by se zde měly konat firemní akce, ale otevře se i veřejnosti, která sem bude moci zavítat v rámci nejrůznějších výstav, akcí či promítání filmů v letním kině.

Ponechání dostatečného prostoru pro budoucí potřeby společnosti je pro celý návrh signifikantní. Modulární konstrukce byla totiž definována tak, aby umožňovala velkou variabilitu a objekt se tak mohl kdykoliv přizpůsobit aktuálním požadavkům.

„Představte si svět, kde materiály na stavbu vašeho domu necestují přes půl světa. Kde znáte les, kde se pokácely stromy, ze kterých máte postavený dům. Sídlo Kloboucké lesní není jen administrativní zázemí progresivní firmy, je to laboratoř. Zkoumá, jak by se daly stavět domy rychleji, jak pracovat s energií i materiály tak, abychom nezatěžovali přírodu při jejich výrobě, v průběhu jejich životnosti, ale i při likvidaci na konci jejich životního cyklu. Ani kapka vody nepřijde nazmar, ani joul energie se nepropálí jen tak a každá zkušenost se využije pro další vývoj,“ nastiňuje vizi budoucnosti nejen administrativních staveb studio Mjölk, které by u jejího naplnění bylo rádo přítomno.