Než si pražský developer Radim Passer koupil svoje dvě Bugatti, ptal se na ně coby zapálený křesťan Boha, aby od něj prý dostal požehnání. Když s novějším modelem Chiron loni v létě vyrazil na německou dálnici překonat rychlostní rekord, Boha se zeptal opět, ale ne už federálního ministerstva dopravy. A to se teď zlobí.

Radim Passer je na české byznysové scéně docela úkaz – ani ne tak tím, že miluje supersportovní auta, protože v těch se s oblibou prohání řada tuzemských miliardářů včetně Marka Dospivy z Penty nebo Igora Faita z Jet Investment. Vymyká se svou naprostou oddaností víře: porady v jeho firmě Passerinvest začínají modlitbou, vydává náboženské knížky, zřídil křesťanskou školu, pravidelně jezdí kázat… Koneckonců i video na YouTube, které teď vzbudilo tolik pozornosti, končí společnou modlitbou Passera a jeho týmu.

Při tom, co Passer zažil, by se ovšem k modlení odhodlal kdekdo. A to jak v životě, tak v Bugatti Chiron, z nějž ono kontroverzní video pochází. Vzniklo loni v červnu na dálnici mezi Berlínem a Hannoverem a diváci na něm mohou sledovat, jak Passer za volantem svého vozu za 85 milionů korun pokořil rychlost 417 kilometrů za hodinu. Jde o světový rekord na veřejné silnici za běžného provozu. Ostatně pár aut při své jízdě předjede.

„To je fantazie,“ řekne v kabině Passer, když v závodnickém overalu dobržďuje. Jenže němečtí úředníci si tím tak úplně jistí nejsou. Video, které český developer na YouTube umístil 9. ledna, už získalo přes čtyři miliony zhlédnutí, a tak na něj svou pozornost upřelo i německé ministerstvo dopravy. A přestože formálně Passer žádné zákony neporušil, protože úsek dálnice A2, na němž jel, nemá rychlostní omezení, radost svou akcí nikomu v Berlíně neudělal. Tamní vládní Strana zelených už dřív žádala, aby neomezená rychlost na německých dálnicích skončila.

„Odmítáme jakékoli silniční chování, které vede nebo by mohlo vést k ohrožení jiných řidičů,“ napsal pro agenturu AP úřad vedený Volkerem Wissingem z Liberální strany. A dodal: „Řidič je povinen jet jen tak rychle, aby měl auto pod kontrolou.“ Passer sice ke svému příspěvku napsal, že při jízdě i během jejích příprav věnovali maximálně pozornost tomu, aby vše bylo bezpečné, nicméně když jedete za rozbřesku čtyřstovkou a kolem jezdí další auta (byť jich je málo), je otázkou, jestli opravdu máte vše pod kontrolou.

Kromě Bugatti miliardář, jenž je podle Forbesu 33. nejbohatším Čechem, ono červnové ráno projel i Lamborghini Aventador S, s nímž pokořil rychlost 357 km/h, Porsche 911 Turbo S, které dosáhlo na 333 km/h, a také Bentley Continental Flying Spur, jež dalo 324 km/h. Ke každému videu Passer připojil popisky a v nich kromě technických detailů vždy zmínil: „A také popřemýšlejte o svém vztahu k Ježíši, který přináší pravou lásku, radost a víru komukoli, kdo k němu přistoupí.“

Sám Passer říká, že víru našel na konci devadesátých let po ztrátě svého syna, který po narození žil jen pár měsíců. Je členem Církve adventistů sedmého dne. Rodinná tragédie ovšem nebyla jediným kritickým momentem v jeho životě – jeho bývalí společníci se jej dvakrát pokusili zavraždit, neustále proto kolem sebe má bodyguardy.

S byznysem začal ještě za komunismu, když tak trochu pod rukou prodával kaviár. Po revoluci se celkem rychle dal na development, jeho největším výtvorem je administrativní komplex BB Centrum na Brumlovce, jeho firma ale stavěla i ostravskou Novou Karolinu. Je dlouholetým sponzorem lidovců, s politikou pak má hodně do činění i jeho bratr Zbyněk, který v roce 2014 kandidoval za hnutí Pro Prahu neúspěšně do zastupitelstva a který dříve působil jako starosta Kolodějí. Ten je také vášnivým závodníkem.

Radim Passer, zakladatel a generální ředitel Passerinvest Group Foto: Passerinvest

Pro Radima Passera každopádně nynější video není youtubovou premiérou. Něco podobného (i na stejném úseku dálnice) podnikl už v roce 2018 s modelem Bugatti Veyron, s nímž pak pokořil rychlost 400 km/h. Jak se svěřil magazínu Forbes, s přípravou a plánováním testu mu tehdy pomáhala přímo automobilka Bugatti, protože jí řekl, že si nekoupí nový model Chiron, dokud se svým Veyronem oficiálně nepřekoná čtyřsetkilometrovou rychlost.

Zda mu i nyní Bugatti, které nově ovládá chorvatský automobilový vizionář Mate Rimac, v dálniční rychlojízdě asistovalo, není známo. Passer ale není jediným majitelem Bugatti v Česku. Veyron, který podobně jako Chiron patří k nejdražším vozům na světě, má ve své garáži i herní magnát Richard Chlad.