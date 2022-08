Německý startup vyvíjí kryptopeněženku a získává 300 milionů. Investují do něj i Češi

Kryptosvět sice láká více a více lidí, ale bariéry pro to, abyste do něj mohli vstoupit, jsou stále poměrně vysoké. Obzvlášť pokud se nebavíme jen o tom, že si chcete koupit kousek bitcoinu. Vytvořit jednodušší vstupní bránu do služeb decentralizovaných financí se snaží německý finančně-technologický startup Unstoppable Finance, který oznámil, že od investorů pro své plány získal dalších 12,5 milionu eur. V přepočtu více než 300 milionů korun do něj posílá řada investorů, mezi nimiž opět nechybí ani český Rockaway Blockchain Fund.

Decentralizované finance jsou známé pod zkratkou DeFi a označují finanční aktivity, které běží na decentralizované databázi zvané blockchain, což znamená, že v nich nefiguruje centralizovaná instituce typu bank nebo jiné třetí strany. Decentralizované finance mají ambici změnit finanční svět, jak ho desítky let známe, ale protože je celé toto odvětí stále ve svých začátcích, je příliš složité na to, aby se dostalo k masám. Právě s tím pracuje startup Unstoppable Finance, který vyvíjí pro decentralizované finance peněženku.

Výsledný produkt německé firmy má učinit některé DeFi služby přístupnější většímu počtu uživatelů. V první verzi mají být k dispozici tři protokoly: směnárna Orca pro trading, Lido Finance pro staking a Friktion Finance pro správu investic. „Dnešní uživatelé DeFi mají problém určit, které protokoly z celé řady možností představují legitimní příležitosti, které odpovídají jejich rizikovému profilu,“ řekl pro magazín CoinDesk šéf německého startupu Maximilian von Wallenberg-Pachaly, který startup rozjel před rokem s Omidem Aladinim a Petere Grosskopfem.

Jejich společnost Unstoppable Finance získala zmíněnou investici od investorů v čele s Lightspeed Venture Partners. Součástí investičního kola Series A byly také fondy Fabric Ventures a tuzemský Rockaway Blockchain Fund, který v zázemí skupiny Rockaway Jakuba Havrlanta založil Viktor Fischer. Třísetmilionová investice navázala na seedové kolo, které německému startupu loni v říjnu vyneslo 4,5 milionu eur (aktuálně 110 milionů korun). I tehdy investoval Rockaway Blockchain Fund.

V uzavřené betě má být aplikace Unstoppable Finance k dispozici v nejbližších dnech a plné vydání na iOS by mělo přijít za několik měsíců, později i na Android. Firma eviduje již zhruba 300 tisíc předregistrací. „Přístup k decentralizovaným financím byl dosud omezen na ty, kteří mají dostatek znalostí, aby si zřídili potřebné peněženky, a dokážou se orientovat ve složitostech služeb DeFi. Unstoppable Finance se chystá tento problém vyřešit. Zjednodušení uživatelské cesty může odemknout potenciál DeFi a přinést očekávané masové přijetí,“ říká pro CzechCrunch Marek Šandrik z Rockaway Blockchain Fundu.