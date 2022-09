Nemůžeš? Tak přidej! Google připomíná 100 let od narození manželů Zátopkových

S urputným výrazem ve tváři a běžeckým stylem, který se vymykal všem dosavadním zvyklostem, vběhl Emil Zátopek jako první na jásající olympijský stadion v Helsinkách. Psal se rok 1952 a Zátopek poprvé v životě běžel maraton. Přesto za něj získal na těchto hrách již svou třetí zlatou medaili. Plný euforie doběhl ke své ženě Daně, která jen pár dní předtím vyhrála zlato v hodu oštěpem, a políbil ji. Pořízená fotografie se stala ikonickou a příběh manželů Zátopkových legendou českého sportu. Oba zlaté sportovce dnes v rámci 100letého výročí jejich narození připomíná i Google svým Doodlem od českých ilustrátorů.

Jako by tomu osud chtěl, oba manželé se narodili v ten samý den. Osudný málem byl i jejich let do Helsinek. Zátopek původně odmítl letět, pokud nepoletí i jeho kolega atlet Stanislav Jungwirth. Jungwirthův otec byl vězněný režimem, jeho syn proto nebyl komunistickou stranou shledán za vhodného reprezentanta pro olympijské hry.

Když Zátopek nemohl Jungwirtha nalézt ani v jednom z letadel, se kterými českoslovenští sportovci do Helsinek mířili, letiště skutečně opustil a nikam neodcestoval. „Nakonec si ho zavolali na ministerstvo, s kyselým ksichtem dali letenku oběma, a oni za tři dny po nás přiletěli do Helsinek,“ zavzpomínala v roce 2012 pro Český rozhlas Dana Zátopková.

Tato příhoda ukazuje, že Zátopek byl nejen výjimečným sportovcem, ale také člověkem, což platilo i v případě jeho ženy. Jejich osobnosti dnes připomíná Google svým uživatelům z Česka, Slovenska, ale také Bulharska, Řecka i Islandu. Jim všem se při vyhledávání zobrazuje upravené logo Googlu, takzvaný Doodle, připomínající právě 100 let od narození obou sportovců.

V České republice se s Doodly setkáváme od roku 2008, v minulosti byly tímto způsobem připomenuty osobnosti jako Karel Čapek, Božena Němcová, Jan Kaplický či Františka Plamínková. Za grafickou podobou dnešního Doodlu stojí ilustrátorské duo Ilona Polanská a Lukáš Tomek tvořící pod jménem Tomski&Polanski. Jejich práce se objevila například ve filmu Grand Hotel Budapešť a dnes paří ke špičce ve svém oboru v Česku i zahraničí.

„Dana a Emil byli neobyčejně talentovaní a také vášniví sportovci, pohyb milovali srdcem i duší. Je inspirující sledovat jejich oddanost ke svému řemeslu. Jsme velice poctěni, že mohl Doodle pro dvě české legendy vzniknout přímo v Česku pod našima rukama. Snažili jsme se v něm připomenout jak jejich sportovní disciplíny, vzájemný respekt a partnerství, tak třeba i specifický běžecký styl Emila Zátopka,“ říkají Ilona Polanská a Lukáš Tomek.

Emil Zátopek za svou běžeckou kariéru překonal osmnáct světových rekordů a třikrát byl titulován nejlepším sportovcem planety. Jeho manželka Dana mimo helsinského olympijského úspěchu také dvakrát oslavila titul mistryně Evropy. Oba se také ve velkém podíleli na výchově budoucích generací sportovců a oba celý život doprovázelo Zátopkovou slavné heslo: Nemůžeš? Tak přidej!