Není jen bitcoin. Investování do více kryptoměn může přinést větší zhodnocení, ukázala analýza Fumbi

Magickým slovem světa kryptoměn byl, je a i nadále jistě bude bitcoin. Nejhodnotnější kryptoměna stále patří mezi ty nejznámější a přitahuje nejen menší investory z řad soukromníků, ale stále více také globální instituce, banky nebo penzijní fondy. Není to ale zdaleka jen bitcoin, do kterého lze investovat. Existují i desítky dalších kryptoměn, které mohou být zajímavé jak z technologického hlediska, tak i jako investiční instrument.

Analýza slovenské krypto-investiční společnosti Fumbi, která je partnerem našeho Průvodce začínajícího investora, ukazuje, že kdo v loňském roce neinvestoval jen do bitcoinu, ale své portfolio rozložil mezi více kryptoměn, mohl své vklady zhodnotit ještě lépe. Pochopitelně je však důležité, do jakých kryptoměn to bylo. Jedním z produktů slovenské investiční platformy proto je takzvaný Fumbi Portfolio Index, v němž je možné jedním vkladem investovat do širokého portfolia různých kryptoměn.

Chytrý algoritmus přitom každý den přehodnocuje stav portfolia a řídí investice automaticky, různě tedy přehazuje podíly, do jaké kryptoměny je nejvíce zainvestováno, a také pravidelně odstraňuje ty digitální mince, které už ztratily svůj potenciál. Výsledkem by mělo být portfolio složené z kryptoměn, které na trhu nejvíce rostou. A jak v analýze pro CzechCrunch píše David Stancel, technický ředitel Fumbi, v roce 2021 se podařilo chytrému algoritmu ve zhodnocení překonat jak samotný bitcoin, tak i známé fondy jako S&P 500.

***

Jak si vedlo specializované portfolio Fumbi

Vlajkovou lodí produktů Fumbi je dynamické Fumbi Index Portfolio. Ve Fumbi věříme v transformační sílu a vysoký růstový potenciál kryptoměn, a proto jsme vytvořili denně rebalancované a aktivně řízené portfolio, které nabízí snadný způsob, jakým může na trhu s kryptoměnami investovat kdokoli.

V roce 2021 jsme uskutečnili čtyři aktualizace Fumbi Index Portfolia, ve kterých jsme za účelem dodržování naší investiční filozofie a kritérií vyřadili celkem 16 kryptoměn, které byly nahrazeny 13 novými s vyšším technologickým a růstovým potenciálem. V průběhu roku jsme tak například přidali kryptoměny jako Solana, Terra či Axie Infinity, naopak vyřazeny byly Bitcoin Cash, Ripple nebo Binance Coin.

Jelikož kryptoměny se celosvětově obchodují nonstop, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, struktura denních výnosů Fumbi Index Portfolia byla opravdu pestrá. Během roku 2021 bylo z celkového počtu 365 obchodních dnů zaznamenáno 195 dní (54 %) s kladným a 169 dní (46 %) se záporným denním zhodnocením.

Nejvyšší dosažený denní výnos byl loni zaznamenán 24. května na úrovni 18,09 procenta a nejvyšší denní ztráta byla zaznamenána 19. května na úrovni -17,31 procenta poté, co Čína zakázala finančním institucím a platebním společnostem poskytovat služby související s transakcemi kryptoměn.

Zdroj: Fumbi Research

V roce 2021 dosáhlo Fumbi Index Portfolio celkového zhodnocení ke 31. prosinci na úrovni 146,23 procenta. Maximální možné zhodnocení portfolia v roce 2021 bylo zaznamenáno 9. listopadu, jen den předtím, než bitcoin zaznamenal svou dosud nejvyšší hodnotu. K tomuto datu dosáhlo zhodnocení našeho portfolia až 235,48 procenta.

Zdroj: Fumbi Research

Investoři, kteří do Fumbi Index Portfolia investovali 1. 1. 2021 rovných tisíc eur (dle aktuálního přepočtu zhruba 24 600 korun), si za jeden kalendářní rok dokázali přilepšit o 1 462,26 eura (36 000 korun) s kumulativní hodnotou investice k poslednímu dni roku 2021 na úrovni 2 462,26 eura (60 600 korun).

Pokud by investoři vybrali své zisky z Fumbi Index Portfolia na vrcholu tržního cyklu, konkrétně 9. listopadu, dokázali by vygenerovat 2 254,81 eura (55 500 korun) čistého zisku s kumulativní hodnotou investice ke dni výběru na úrovni 3 354,81 eura (82 600 korun). Při kalkulacích v absolutní hodnotě jsou částky abstrahovány od transakčních a zprostředkovatelských poplatků.

Zdroj: Fumbi Research

Ukazatel ziskových dní poukazuje na počet dní v roce 2021, ve kterých bylo držení Fumbi Index Portfolia při investici 1 000 eur (modelová situace) ziskové v porovnání se závěrečnou cenou k 31. prosinci. V případě Fumbi Index Portfolia bylo v roce 2021 ziskových celkem 251 dní – to znamená, že pokud jste do něj investovali v některém z těchto dnů, výnos z vaší investice byl k poslednímu kalendářnímu dni kladný.

Zelené pásmo signalizuje dny, ve kterých byl nákup Fumbi Index Portfolia výhodný vzhledem k závěrečné ceně k poslednímu dni loňského roku. Červené pásmo naopak signalizuje, že pokud jste investovali do Fumbi Index Portfolia právě v těchto dnech, vaše investice byla k 31. 12. 2021 ve ztrátě (celkem 114 dní).

Zdroj: Fumbi Research

Fumbi Index Portfolio vs. bitcoin a S&P 500

V porovnání s přímou investicí do bitcoinu dokázalo naše dynamické portfolio i díky pravidelnému rebalancování investorům vygenerovat výrazně vyšší zisky. Investice do samotného bitcoinu dokázala v roce 2021 investorům podle našich analýz přinést výnos až 62,34 procenta, zatímco investice do diverzifikovaného Fumbi Index Portfolia vygenerovala celkový výnos až 146,23 procenta.

Výkonnost našeho portfolia jsme se rozhodli porovnat také s benchmarky z tradičního investování. Jako benchmark jsme zvolili dva nejpopulárnější indexy z amerického a evropského trhu: S&P 500 a DAX.

S&P 500 je akciový index zahrnující akcie 500 největších společností kótovaných na burzách v USA. Řada investorů ho považuje za nejlepší indikátor amerického fondového trhu. Index zahrnuje 500 vedoucích společností a pokrývá asi 80 procent dostupné tržní kapitalizace.

Pod označením DAX se skrývá index burzy ve Frankfurtu. Tvoří jej třicet největších a nejobchodovanějších společností v Německu a jedná se o výkonnostní index, který odráží celkový příjem vlastníků akcií. Je obecně vnímán jako důležitý indikátor vývoje německého akciového trhu jako celku.

Fumbi Index Portfolio dokázalo v roce 2021 několikanásobně překonat výkonnost světových akciových indexů. V tomto případě je však třeba poznamenat, že tržní kapitalizace trhu kryptoměn je výrazně nižší ve srovnání s akciovým trhem. Proto je trh kryptoměn považován za mnohem rizikovější a volatilnější než akciový trh. Odměnou za vyšší podstupované riziko je však vyšší výnos.

Zdroj: Fumbi Research

Volatilitu bitcoinu umí krotit zlato

Od loňského roku je – prozatím pouze na Slovensku – v rámci Fumbi možné investovat také do indexu zvaného Bitcoin a Zlato, který nabízí možnost investovat do kryptoměn výrazně konzervativnějším způsobem. Unikátní index totiž kombinuje vysoký růstový potenciál bitcoinu se stabilitou zlata v podobě kryptoměny PAX Gold, která je kryta fyzickými zásobami zlata v úschově společnosti Paxos. Každý, kdo vlastní token PAX Gold, jej vlastní, jako by to bylo fyzické zlato.

V roce 2021 dosáhl index Fumbi Bitcoin a Zlato k 31. prosinci celkového zhodnocení 34,52 procenta. Maximální možné zhodnocení indexu bylo dosaženo 8. listopadu na úrovni 58,57 procenta.

Zdroj: Fumbi Research

Jelikož je tento index považován za nejkonzervativnější produkt Fumbi, je podstoupení menšího rizika přirozeně spojeno s přijetím nižšího výnosu. Zároveň je investice v rámci indexu Bitcoin a Zlato neustále rebalancována tak, aby byla vždy v poměru 50 : 50. To znamená, že jakmile vzroste hodnota bitcoinu, část této kryptoměny se prodá a nakoupí se zlato, a naopak. Indexu kombinujícímu bitcoin a zlato se přesto podařilo překonat tradiční akciové indexy, jako jsou S&P 500 nebo DAX.

Zdroj: Fumbi Research

Fungující stabilizaci indexu pomocí reálného zlata, jehož cílem je eliminovat nepříznivý vliv volatility kryptoměn, potvrzuje následující graf, který porovnává maximální denní pokles a maximální denní nárůst vybraných aktiv a portfolií.

Ve srovnání s jednotlivými aktivy v podobě bitcoinu a etherea a ve srovnání s portfoliem Fumbi Index vykazuje index Bitcoin a Zlato výrazně nižší maximální drawdown. Díky tomu je tento index vhodným investičním nástrojem pro investory, kteří mají averzi k riziku a preferují nižší investiční riziko.