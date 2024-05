Není velká, ale hravá. Paulie Garand vydal novou desku, pracovala na ní i vycházející hvězda rapu

Uložit 0

Na podzim ho čeká dost možná největší projekt za posledních deset let, to ale neznamená, že by své fanoušky ochudil o přísun nových skladeb. Obzvlášť v létě. Proto známý český rapper Paulie Garand dnes posílá ven novou desku názvem Nahoru na dno, která je netradiční nejen proto, že vznikala na dvou kontinentech, ale i pro mladou vycházející hvězdu, která stojí za její produkcí. „Není velká, ale je hravá,“ říká liberecký srdcař pro CzechCrunch.

Paulie Garand je na rapové scéně už přes patnáct let. Do ní se vryl už díky své práci v dobách skupiny BPM, které byl členem, širší veřejnost si ho ale pamatuje hlavně jako sólového interpreta pod hlavičkou vydavatelství Ty Nikdy. A nutno říct, že i po těch letech stále patří k aktivnějším hudebníkům v Česku. Svou poslední desku, Amonit, vydal teprve před zhruba rokem, v jeho očích to ale nic neznamená – když se hudba tvoří, tak se hudba i vydává.

Proto dnes rodák ze severu Čech poslal ven nový, obsahově menší projekt, který nazval Nahoru na dno. „Ten název byl vybrán proto, že každý track má jinou náladu. Nejde o koncepční desku, na druhou stranu zároveň ta různorodost tvoří paradoxně dobrý koncept,“ popisuje Paulie Garand své nové dítě, které čítá šest skladeb. Technicky se tak jedná o EP, v dnešní rychlé, playlistové době se už ovšem jen málokdo zabývá přesnými označením.

Skladby se utvářely v momentech, kdy se Paulie Garand scházel a cestoval se svým parťákem, producentem a rapperem Matějem Soukupem, který vystupuje pod pseudonymem Under My Pillow. „Bylo to přes zimu a jaro – a prostě jsme si říkali, že každý den dáme session a nahrajeme jeden track,“ objasňuje Paulie Garand proces tvorby.

Zpočátku ani jeden nepředpokládal, že by mohlo jít o efektivní systém tvorby. Ostatně vše nahrávali v přenosném studiu a podmínky byly poměrně punkové. „Jenže pak hned na té první session vystřelila jedna věc, u které jsme si řekli, že je to fakt dobré, že nám to asi jde. Tak jsme z toho udělali tradici,“ pokračuje Paulie Garand. Šest písniček z Nahoru na dno vzniklo na šesti různých místech: v Bratislavě, New Yorku, Praze, Cerhovicích, Liberci a chorvatském Omiši.

Velký vliv měl na novou desku právě zmíněný Under My Pillow, který se jeví jako přízrak českého (pop)rapu. Ačkoliv jde v první řadě o producenta, který dokáže skladbu sestavit po melodické stránce, osvědčil se i coby zkušený textař, u kterého Paulie Garand věří, že brzy vystřelí.

„Je to talent, multifunkční. Produkoval mi skoro všechny věci na mé předchozí desce, já mu pak u nás vydal jeho debutové album. Na tomto EP jsme jeli takovou společnou fúzi – já jsem dostal nápad, on udělal beat. Nastavili jsme si spolu flow, třeba mi pomáhal i s nějakými pěveckými linkami. Jeho cesta ale teprve začíná a já věřím, že jednou bude velký a bude o něm slyšet,“ předpovídá Paulie Garand.

Co se samotného nového projektu týče, ten je už dostupný na všech streamovacích platformách, k dispozici jsou i videoklipy na YouTube. Poprvé ho Paulie Garand odehraje na letošním ročníku Metronome Prague s tím, že skladby zazní i na dalších festivalech, na kterých bude vystupovat. Ve výsledku má ale jít o takový předkrm před velkou deskou, kterou chystá na podzim tohoto roku.

Letos je to totiž deset let od vydání alba Molo, na kterém Paulie Garand spolupracoval s Kennym Roughem – tehdy šlo o jednu z nejzásadnějších desek v jeho kariéře. A proto se teď chystá Molo 2. Zatím toho liberecký rodák moc neprozrazuje, ale fanoušci se minimálně mohou těšit na brzký první singl, na kterém bude hostovat neméně známý český rapper Rest.