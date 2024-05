Není zakázaná potravina, ale zakázané množství aneb Proč mohou být redukční diety nebezpečné

Uložit 0

Je to otázka, za kterou by mnozí zaplatili jmění, přesto na ni zřejmě nejde zodpovědět… Je to odpověď na otázku, jestli existuje nejlepší dieta. Stravou se zabývají i Lukáš Roubík a Miloslav Šindelář z Institutu moderní výživy, kteří v podcastu Vojty Žižky „nakousli“ nejrůznější mýty, které se s konkrétními styly stravování pojí, ale i správné a současně udržitelné návyky. Mimo jiné se velmi jasně vyjádřili k trendu populárních extrémních diet.

Dnes o dietách a stravování mluví kdekdo – a často se od influencerů, ale i „progresivních doktorů“ k veřejnosti skrze sociální sítě dostávají rady, které mohou být spíše na škodu. Lukáš Roubík a Miloslav Šindelář se naopak soustředí na to, aby lidem předávali vědecky podložené informace. Ideálně ve formě, která by byla pochopitelná pro každého. Moc dobře totiž ví, jak může být studium stravování komplikované. A zavádějící.

V jejich profesi je zcela pochopitelné, že se střetávají také s extrémními dietami, které jsou postavené na striktním omezování různých druhů potravin. Může jít například o takzvanou carnivore diet, v rámci které se konzumuje výhradně maso, respektive živočišné produkty. Nebo třeba keto dietu, kdy se výrazně omezuje přísun jakýchkoliv sacharidů. A opomenout nelze ani veganskou nebo bezlepkovou stravu.

„Vždycky je důležité, aby byl pro člověka vybraný výživový styl udržitelný,“ říká Roubík. „Stává se, že člověk určitý druh stravování striktně dodržuje, ale pak přijde třeba svatba, kde to poruší. Najednou má pocit, že se mu zbořil celý svět – a vyhoří. Pak si řekne, že pro něj zdravé stravování zřejmě není. Často tyto extrémní diety, které stoprocentně něco vyřazují, k tomu právě vedou,“ doplňuje.

Proto lidem, kteří se nepotýkají s žádnými zdravotními problémy, kvůli kterým nějaké potraviny jíst nemohou, radí, ať dodržují pravidlo 80/20. Aby alespoň osmdesát procent jejich energetického příjmu za den pocházelo z „kvalitních“, respektive minimálně průmyslově zpracovaných potravin, a dvacet procent si nechali pro suroviny, které nutně nemusí být tak zdravé. Ať už jde o skleničku vína nebo pár čtverečků čokolády.

„Vidíme to na našich nutričních poradách. Velká část lidí, kteří se potýkají s morbidním stupněm obezity, jsou takzvaní chroničtí dietáři. Ti vyzkoušeli všechny redukční diety na světě, všechny výživové styly – a všechny extrémním způsobem. Třeba prostě od ledna je pár měsíců dodržovali, ale pak na nich vyhořeli, protože nebyly udržitelné. A začali se znovu přejídat nevhodnými potravinami,“ pokračuje Roubík.

Populární téma mezi extrémními dietami je právě vynechávání cukru, potažmo všech sacharidů. Protože přece cukr je všeobecně považovaný za nezdravý. Nebo? „Nic není černobílé. Důležitý je kontext, protože cukr je také v ovoci, které spíš koreluje s nižším rizikem mortality, s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Takže vždycky záleží na kontextu, ale také na množství a frekvenci konzumace,“ doplňuje Šindelář.

Lidé by si podle zakladatelů Institutu moderní výživy měli také uvědomit, že pokud jedna dieta nějakým způsobem funguje na jednoho člověka, automaticky to neznamená, že bude fungovat na toho druhého. A tak dále. Každý člověk je jiný a nikde není psáno, že právě dieta A je zázračná, zatímco dieta B je jednoduše špatná. „Neexistuje zakázaná potravina, existuje jen zakázané množství,“ dodává Roubík.

O čem dalším ještě Vojta Žižka s Lukášem Roubíkem a Miloslavem Šindelářem mluvil? Například o tom, jaká je nejlepší cesta k tomu, aby lidé jednou provždy zhubli. Ale také o tom, jaký vliv má na hubnutí kvalitní spánek, jestli léky na hubnutí skutečně fungují, kolik kroků denně by měl člověk ujít nebo jaké je pro člověka bezpečné množství alkoholu. Celý rozhovor si pak můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky.