Neoddávejme se pouze elektromobilitě. Prohloubíme tím závislost na Číně, varuje šéf BMW

Čím dál více automobilek se zavazuje k úplnému zastavení výroby modelů se spalovacím motorem a přechodu k čisté elektromobilitě. Před slepým následováním trendu však varuje šéf BMW Oliver Zipse, podle kterého tato strategie povede k přílišné závislosti na několika málo zemích, přestože poptávka po klasických spalovacích motorech stále je.

„Když se podíváme na vycházející technologie i tlak na elektromobily, musíme si dát pozor, protože zároveň zvyšují závislost na velmi malém počtu zemí,“ řekl Zipse pro agenturu Reuters s tím, že největším hráčem mezi těmito zeměmi je Čína.

Právě na elektromobilitu Čína sází ve velkém, což se týká jak produkce a podpory prodeje elektroaut, tak výroby dílů dodávaných automobilkám po celém světě. Ty jsou závislé na čínských dodávkách čipů či baterií a materiálů potřebných k výrobě. Čína je specialistou také na zpracování kovů, jakými jsou například slitiny hliníků, jež tvoří kostry vozů.

Zipsovo poselství bylo směřováno k automobilkám, jako je Volvo (mimochodem vlastněné čínskou Geely), ale i mnoha dalším, mezi kterými nechybí například Jaguar, Peugeot, Alfa Romeo nebo Audi. Většina z nich přitom dělá vše proto, aby tyto cíle naplnila k roku 2030 – některé firmy dokonce i dříve.

Foto: BMW BMW i3, jeden z prvních čistých elektromobilů na trhu

Zipse však varuje, že tento krok bude chybou. Zdůrazňuje, že je důležité na trhu zanechat vozy se spalovacím motorem, a to především takové, které budou mít nízkou spotřebu paliva, což je podle něj důležité jak z hlediska zisků, tak životního prostředí. Proti kompletnímu zákazu používání spalovacích vozidel argumentuje mezerami v dobíjecí infrastruktuře i vysokou cenou elektromobilů. A neopomněl zmínit ani rostoucí ceny energií a materiálů. „Teď zažíváme jejich vrchol. Možná na něm nezůstanou, ale nevrátí se k dřívějším cenám,“ řekl Zipse

Ten, kdo podle něj nebude mít z různých důvodu na nákup nového elektromobilu, bude nucen jezdit ve starých spalovacích vozech – a nadále zatápět životnímu prostředí. „Pokud nebudete prodávat spalovací motory vy, udělá to někdo jiný,“ řekl šéf automobilky, která díky modelu i3 patří k průkopníkům elektromobility.

Rozhodnutí evropských automobilek přesedlat pouze na výrobu elektroaut je ovšem zčásti ovlivněno tlakem, který je na ně vyvíjen Evropskou unií. Ta má v úmyslu dosáhnout v polovině tohoto století klimatické neutrality, na čemž by právě masivní zavedení elektromobilů mělo mít svůj podíl. Evropská komise proto již v minulém roce přišla s návrhem, aby byl prodej nových aut na benzínový či dieselový pohon prakticky vyloučen.

Tento návrh probudil vášnivé diskuze a otázky, zda je vůbec možné vydat se i jinou cestou. Na určité alternativě momentálně pracuje Porsche, které v Chile buduje továrnu na produkci uhlíkově nezávadného syntetického paliva, kterého chce letos vyprodukovat na 130 tisíc litrů. Ty však prozatím poslouží pouze pro účely motorsportu.

Další alternativou je vodík, o kterém se po ruském vpádu na Ukrajinu začalo hovořit daleko intenzivněji. Že by to mohl být právě sektor dopravy, co vodík v Česku ovlivní jako první, zaznělo i na nedávné konferenci českých a německých expertů na vodík.

Hledání alternativ k elektromobilitě však bude náročným úkolem, jenže to samé platí i pro celkové vymýcení konvenčních pohonů z evropských silnic. S návrhem Evropské komise nesouhlasí řada důležitých subjektů, mezi které patří i některé globální automobilky. A bez jejich přispění se bude Evropa zbavovat spalovacích motorů obtížně.

S přispěním ČTK.