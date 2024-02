Nepovedené dítě Jamese Bonda a Bridget Jonesové. Aspoň, že agent Argylle s Henrym Cavillem občas rozesměje

Uložit 0

Kdyby Argylle: Tajný agent skončil po 45 minutách, byla by to OK oddechová epizoda akční komedie o špiónech tak trochu jinak. Bohužel trvá ještě další hodinu a půl. Neumřete při tom nudou ani trapností, ale tyhle dvě věci budete prožívat častěji než legraci. Ačkoliv je nutné říct, že film, který právě vstoupil do českých kin, občas zcela upřímně rozesmát umí.

Je teprve únor, ale Argylle: Tajný agent aspiruje na ten nejpředvídatelnější film roku. Přitom si možná říkáte, že to je komedie s nádechem akce a špionáže a s Henrym Cavillem navrch. Vždyť to by mohlo fungovat. Třeba Krycí jméno U.N.C.L.E. umělo pobavit. Anebo Kingsman: Tajná služba, který s Argyllem sdílí režiséra Matthewa Vaughna. Jenže novinka do jednoduchého, ale potenciálně zábavného základu začne míchat spoustu méně povedených věcí.

Bryce Dallas Howardová hraje autorku, v jejíchž knihách vystupuje titulní agent hraný Henrym Cavillem. No a co se nestane – skutečný svět a ten knižní se ukážou jako mnohem bližší, než byste si mohli myslet. Tedy pokud jste si nepřečetli krátký popis filmu. Nebo v životě nikdy žádný jiný film neviděli. Akorát tedy vymyšlený, namakaný a vyžehlený hezoun Cavill je ve filmovém reálu obhroublý a zdaleka ne tak fešně oblečený Sam Rockwell.

A tohle docela funguje. Střídání naivních představ hlavní hrdinky, v nichž vystupuje bondovský Argylle, s realitou agenta Aidana, má chvíli vtip. Především Rockwell je zdrojem hlášek a situační komedie, která vás v prvních desítkách minut bude bavit. Interakce jeho postavy – která je sice trochu vidlák, ale jinak zkušený špión – se spisovatelkou, jež s hrůzou zjišťuje, že její smyšlené story jsou až přespříliš opravdové, vám dají naději.

Tu dokonce v úvodu filmu přiživí i Cavill, jehož hereckému umu a výrazu postava přehnaně dokonalého a hyperelegantního megaborce sedí. Tím chceme říct, že nového Jamese Bonda, který by zřejmě vyžadoval i více hloubky, byste z něj rozhodně nechtěli. Ale tady se na stupidně superlativního agenta hodí. Avšak ouha, jeho postava se velice brzy na většinu filmu odmlčí. Kdo se těšil na film s Cavillem, ostrouhá. Ony ale přijdou další a mnohem bolestivější rány.

K základu o tom, jak se tvůrčí krizí zasažená autorka ocitne v akci jako zkopírované z jejího díla, přibude hromada balastu. A taky asi tucet zvratů, které už jste stokrát viděli jinde. Plus tuna nevzhledných triků. Režisér Vaughn začne vytahovat pseudocool akci, romanci, vážné a rádobydrsné scény, k uzívání nudné stylizované záběry, opakování vtipů (poprvé se kočce v batohu zasmějete, popáté už ne) a kdovíco ještě. Jestli jste viděli třeba v úvodu zmiňovaného Kingsmana, viděli jste asi tak polovinu obsahu Argylla.

Jednu chvíli tak sledujete laciné efekty, zpomalovačky a zoufale okoukanou akční choreografii. Následně zazní hláškovací humor. Pak nastanou citlivější chvilky, kdy slovo dostane schopná-ale-nedokonalá hrdinka. Opravdu chtěli tvůrci vyvolat dojem z romantických komedií á la Deník Bridget Jonesové? Než se nad tím zamyslíte, přijde několikaminutové a polopatické vysvětlování supertajného superplánu nebo něčí osobní historie. Všechno z toho asi tak hodinu předem přinejmenším velmi silně tušíte.

Co tedy zbývá? Vtípky z Rockwellových úst pobaví. Bryce Dallas Howardová jako spisovatelka ještě ujde. Ale když dojde na její akční scény, absolutně se do filmu nehodí a nevěříte jí to. Další osazenstvo Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, John Cena nebo Catherine O’Harová může na první pohled vyvolat dojem mnohem zajímavějšího snímku. Ale pak si uvědomíte, že to rozhodně nejsou až tak velikánské hvězdy. Spíš takové pochybné pozlátko.

Jako film k vyplnění propršeného nedělního odpoledne na nějaké streamovací službě by Argylle: Tajný agent byl ještě fajn. Párkrát by vás rozesmál a většinu času by vám nebylo líto, že jste ho místy až tak moc nevnímali. Ale když do vás v kině skoro dvě a půl hodiny cpe natahovanou akci, odvar z romantické komedie, občasnou snahu o špionážní thriller a více i méně povedený humor? To už je horší. Nezachrání to ani Henry Cavill s mulletem.