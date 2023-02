Nesnášeli se, teď mají nápoj, který se prodává v miliardách. Logan Paul a KSI jdou i proti Red Bullu

Nikdo by si ještě před dvěma lety netroufl odhadnout, že budou kamarádi a byznysoví partneři. Házeli na sebe špínu, uráželi se a coby profesionální boxeři ze sebe dvakrát navzájem málem vymlátili duši. Když se ale dobrá, potenciálně lukrativní myšlenka spojí s neuvěřitelným zásahem, jaký oba mají na sociálních sítích, rivalita a spory mohou jít stranou. A rozhodně toho nemusí litovat – svého nového nápoje prodali Logan Paul a KSI v hodnotě vysoce nad pět miliard korun, útočí s ním na Gatorade i Red Bull a nedávno uzavřeli spolupráci s UFC, největší zápasnickou organizací planety.

Logan Paul je jednou z největší internetových celebrit. Začal na sociální síti Vine, kde natáčel krátká zábavná videa, aby se později přesunul na YouTube, kde má skoro 24 milionů odběratelů. Spíš než youtuberem – a nutno podotknout, že okolo roku 2017 dost kontroverzním – je ale komikem s velmi sledovaným podcastem a sportovcem, který působí jak v boxu, tak v profesionálním wrestlingu, a to rovnou v organizaci WWE. A také to umí skvěle s marketingem.

KSI začínal podobně, jen rovnou na YouTube, kde se stal jedním z nejúspěšnějším britských tvůrců, který převážně natáčel hraní her a zábavné skeče. Stál také u zrodu populární youtubové skupiny Sidemen. Ačkoliv na tvorbu tohoto typu obsahu nikdy nezanevřel, postupem let se začal více věnovat nahrávání hudby a boxu. Ostatně byl jedním z těch, kteří položili základy takzvané youtuberské boxerské scéně. A díky desítkám milionů sledujících také dobře uměl vydělat peníze na svém jméně.

Každý se tedy věnoval svému. Logan Paul dobýval internetové vody Spojených států, KSI zase bavil široké publikum ve Velké Británii. Pak ale jejich cesty spojil box. Oba tvůrci se začali veřejně slovně napadat a burcovali své fanoušky – výsledkem byly dva zápasy v ringu, přičemž ten druhý byl v kariérách obou zlomový. Jen přes internet si živý přenos měly zaplatit přes dva miliony lidí, čímž se tehdy, v roce 2019, stal pátým nejsledovanějším boxerským zápasem v dějinách sportu.

Zlomový byl také v jiném ohledu. Logan Paul a KSI si při něm evidentně urovnali své spory (byť je otázkou, na kolik byly myšleny vážně). Loni k překvapení naprosto všech oznámili, že zakládají společnou firmu. Dali jí název Prime a hlavním produktem se stal hydratační nápoj. Najednou jakoby všichni zapomněli na podobné drinky typu Gatorade nebo Powerade. Oba tvůrci dali svému novému byznysovému dítěti takový marketingový šmrnc, že se sami nestačili divit, jak se prodává.

Dvojice, která kombinovaně napříč všemi svými hlavními kanály má přes 80 milionů sledujících, dala hned na začátku jasně najevo, že nový nápoj je určen především pro sportovce. Obsahuje totiž mimo jiné elektrolyty, které se vyplavují především pocením. Proto běžnému člověku, který aktivně nesportuje, stačí pouhá voda. A byť se studie na téma elektrolytů a jejich vlivu na tělesný stav sportovců různí, stále platí, že pro aktivní životní styl může být doplňování těchto látek užitečné.

Paul a KSI ale dobře věděli, že po sytě barevných lahvích, z nichž ční nápis Prime, se strhne poptávka hlavně ze strany dětí a náctiletých, respektive jejich hlavních fanouškovských základen, tudíž ne nutně aktivních sportovců. První příchutě byly uvedeny do prodeje nejprve ve Spojených státech, kde si Logan Paul a KSI zajistili spolupráci například s řetězci Walmart nebo Target. Otevřeli také e-shop na oficiálním webu. A pak čekali jen pár dní, než se první várka vyprodá. O nápoje byl enormní zájem.

Loni dorazily nápoje v několika ovocných verzích také do Velké Británie, domova KSI. Ani tam netrvalo dlouho, než se zásoby postupně vyprodaly – nebylo navíc výjimkou, že lidé před obchody utvářely dlouhé fronty jen proto, aby novinku od svého oblíbeného youtubera ochutnali. Prime se objevoval mimo jiné na portálu eBay, kde se prodával i za 250 dolarů. Běžně stojí jedna půllitrová lahev dva dolary.

Dvěma hvězdám sociálních sítích se tak okolo nové firmy podařilo vytvořit dokonalou auru, která hraničila s fenoménem FOMO, tedy strachu, že vám něco unikne. A pravděpodobně šlo o předem připravený scénář. Odrazilo se to i na finančních výsledcích výrobce – jak uvádí agentura Bloomberg, Prime měl během loňského roku prodat zboží v hodnotě okolo 250 milionů dolarů, tedy přibližně 5,5 miliardy korun. A pomoci tomu mohl i vstup do evropského fotbalu, respektive Premier League.

KSI je dlouholetým fanouškem fotbalového Arsenalu, což byl důvod, proč se Prime loni v létě vydal za vedením londýnského klubu, aby probrali možnou spolupráci. V červenci pak bylo oznámeno, že se firma pro Arsenal stala dvorním dodavatelem těchto nápojů, které se prodávají na domácím stadionu a také jsou vidět v propagačních materiálech týmu. Díky této spolupráci se Prime dostal blíže ke své hlavní cílové skupině, a sice profesionálním sportovcům.

Před pár dny společnost ohlásila, že podobnou spolupráci navázala také s americkou zápasnickou organizací UFC, která patří mezi ty největší v oblasti smíšeného bojového umění. Stejně jako v případě Arsenalu nebyly zveřejněny finanční podmínky nového partnerství – ví se jen to, že nahrazuje dosavadního dodavatele nápojů Bodyarmor, který patří pod křídla Coca-Coly a kterému končí smlouva. To je pro oba tvůrce stěžejní milník, protože se tím přibližují svému plánu – dobýt trh s nápoji pro sportovce.

𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭

Win a VIP UFC trip + tickets & expenses paid by Prime, official Sports Drink of UFC! Just RT & use #PRIMExUFC. 18+ only. Winner announced Feb 5th pic.twitter.com/nJuCgwBcY7

— DrinkPrime (@PrimeHydrate) January 31, 2023